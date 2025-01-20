https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/odeme-iste-genisletildi-dijital-odemelerde-yeni-donem-1092862387.html

'Ödeme İste' genişletildi: Dijital ödemelerde yeni dönem

'Ödeme İste' genişletildi: Dijital ödemelerde yeni dönem

Sputnik Türkiye

BKM ve Merkez Bankası tarafından geliştirilen dijital ödeme çözümü “Ödeme İste”, artık bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmeler arası ödemelerden e-ticaret... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T13:27+0300

2025-01-20T13:27+0300

2025-01-20T13:27+0300

ekonomi

bankalararası kart merkezi

kart

iban

ödeme

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle 2024 yılında kullanıma sunulan “Ödeme İste” hizmeti, kullanıcılarına yeniliklerle zenginleştirilmiş bir dijital ödeme deneyimi sunuyor. Yeni eklenen özelliklerle birlikte, bireysel ödemelerin yanı sıra işletmeler arası (B2B) ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve yüz yüze alışverişlerde de kullanılabiliyor.1 milyona yakın i̇şlem gerçekleştiBugüne kadar yaklaşık 1 milyon işlem adedine ulaşan “Ödeme İste” hizmeti, kullanıcıların ödeme süreçlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. 285 bin kişi, borçlularına ödeme talebi gönderirken, işlemlerin %32’sinin 0-500 TL aralığında olduğu belirtildi. FAST sisteminin 100 bin TL üzerindeki talepleri de havale yoluyla kolaylıkla gerçekleştiriliyor.Kısmi ve erken ödeme dönemi başladıYeni özellikler arasında bulunan erken ödeme, borçluların vade tarihinden önce ödeme yapmasına imkan tanıyor. Kısmi ödeme seçeneğiyle, talep edilen tutarın tamamı yerine kısmi ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca, erteleme özelliği, kurumsal kullanıcıların ticari ödemelerini daha esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.Hizmetten bireysel kullanıcılar, bankalarının mobil uygulama veya web sitesi üzerinden FAST menüsüne giriş yaparak yararlanabiliyor. Ödeme talebi, IBAN, karekod veya Kolay Adres ile kolayca iletiliyor. Talepler, borçluya SMS veya anlık bildirim yoluyla ulaşıyor ve ödemeler hızlıca tamamlanabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bankalardan-atm-karari-gunluk-para-cekme-limiti-ne-kadar-oldu-1092849454.html

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