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'Ödeme İste' genişletildi: Dijital ödemelerde yeni dönem
'Ödeme İste' genişletildi: Dijital ödemelerde yeni dönem
Sputnik Türkiye
BKM ve Merkez Bankası tarafından geliştirilen dijital ödeme çözümü “Ödeme İste”, artık bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmeler arası ödemelerden e-ticaret... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T13:27+0300
2025-01-20T13:27+0300
ekonomi
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle 2024 yılında kullanıma sunulan “Ödeme İste” hizmeti, kullanıcılarına yeniliklerle zenginleştirilmiş bir dijital ödeme deneyimi sunuyor. Yeni eklenen özelliklerle birlikte, bireysel ödemelerin yanı sıra işletmeler arası (B2B) ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve yüz yüze alışverişlerde de kullanılabiliyor.1 milyona yakın i̇şlem gerçekleştiBugüne kadar yaklaşık 1 milyon işlem adedine ulaşan “Ödeme İste” hizmeti, kullanıcıların ödeme süreçlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. 285 bin kişi, borçlularına ödeme talebi gönderirken, işlemlerin %32’sinin 0-500 TL aralığında olduğu belirtildi. FAST sisteminin 100 bin TL üzerindeki talepleri de havale yoluyla kolaylıkla gerçekleştiriliyor.Kısmi ve erken ödeme dönemi başladıYeni özellikler arasında bulunan erken ödeme, borçluların vade tarihinden önce ödeme yapmasına imkan tanıyor. Kısmi ödeme seçeneğiyle, talep edilen tutarın tamamı yerine kısmi ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca, erteleme özelliği, kurumsal kullanıcıların ticari ödemelerini daha esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.Hizmetten bireysel kullanıcılar, bankalarının mobil uygulama veya web sitesi üzerinden FAST menüsüne giriş yaparak yararlanabiliyor. Ödeme talebi, IBAN, karekod veya Kolay Adres ile kolayca iletiliyor. Talepler, borçluya SMS veya anlık bildirim yoluyla ulaşıyor ve ödemeler hızlıca tamamlanabiliyor.
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ödeme iste hizmeti, bkm ödeme iste, tcmb ödeme sistemi, dijital ödeme çözümleri, ödeme erteleme özelliği, kısmi ödeme nasıl yapılır, ödeme iste fast sistemi, bireysel ödeme talepleri, e-ticaret ödeme çözümleri, ödeme iste api entegrasyonu, ödeme sisteminde yeni dönem, ödeme iste kullanım rehberi, mobil ödeme talepleri, kolay adres ödeme isteği
ödeme iste hizmeti, bkm ödeme iste, tcmb ödeme sistemi, dijital ödeme çözümleri, ödeme erteleme özelliği, kısmi ödeme nasıl yapılır, ödeme iste fast sistemi, bireysel ödeme talepleri, e-ticaret ödeme çözümleri, ödeme iste api entegrasyonu, ödeme sisteminde yeni dönem, ödeme iste kullanım rehberi, mobil ödeme talepleri, kolay adres ödeme isteği

'Ödeme İste' genişletildi: Dijital ödemelerde yeni dönem

13:27 20.01.2025
© AAMobil bankacılık
Mobil bankacılık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA
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BKM ve Merkez Bankası tarafından geliştirilen dijital ödeme çözümü “Ödeme İste”, artık bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmeler arası ödemelerden e-ticaret işlemlerine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Kısmi ödeme, erken ödeme ve erteleme gibi yeni özelliklerle ödeme sürecinde esneklik sağlanıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle 2024 yılında kullanıma sunulan “Ödeme İste” hizmeti, kullanıcılarına yeniliklerle zenginleştirilmiş bir dijital ödeme deneyimi sunuyor. Yeni eklenen özelliklerle birlikte, bireysel ödemelerin yanı sıra işletmeler arası (B2B) ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve yüz yüze alışverişlerde de kullanılabiliyor.

1 milyona yakın i̇şlem gerçekleşti

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon işlem adedine ulaşan “Ödeme İste” hizmeti, kullanıcıların ödeme süreçlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. 285 bin kişi, borçlularına ödeme talebi gönderirken, işlemlerin %32’sinin 0-500 TL aralığında olduğu belirtildi. FAST sisteminin 100 bin TL üzerindeki talepleri de havale yoluyla kolaylıkla gerçekleştiriliyor.

Kısmi ve erken ödeme dönemi başladı

Yeni özellikler arasında bulunan erken ödeme, borçluların vade tarihinden önce ödeme yapmasına imkan tanıyor. Kısmi ödeme seçeneğiyle, talep edilen tutarın tamamı yerine kısmi ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca, erteleme özelliği, kurumsal kullanıcıların ticari ödemelerini daha esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.
Hizmetten bireysel kullanıcılar, bankalarının mobil uygulama veya web sitesi üzerinden FAST menüsüne giriş yaparak yararlanabiliyor. Ödeme talebi, IBAN, karekod veya Kolay Adres ile kolayca iletiliyor. Talepler, borçluya SMS veya anlık bildirim yoluyla ulaşıyor ve ödemeler hızlıca tamamlanabiliyor.
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