Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:22
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:20
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:44
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Esnaf kredisi faiz oranları düşüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bankalardan-atm-karari-gunluk-para-cekme-limiti-ne-kadar-oldu-1092849454.html
Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?
Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
2025’te bankalar, kartlı işlemler için ATM para çekme limitlerini artırmazken, QR kodlu çekimlere yönelik düzenlemelerle kullanıcılar daha yüksek limitlere... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T08:32+0300
2025-01-20T08:32+0300
ekonomi
atm
para çekme
limit
banka
banka kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_131ca710563f5378e11708f8e8c43f3e.jpg
2025 yılında bankalar, ATM’den kartlı para çekme limitlerini güncellemedi. Çoğu bankada günlük kartlı çekim limiti 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Özellikle acil nakit ihtiyacında bu sınırlama, müşterilerin tepkisine neden oldu. "ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu", "ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL" soruları için sorgulamalar arttı.QR kodla daha yüksek limitler sunuluyorBazı bankalar, QR kodlu çekim işlemlerinde daha yüksek limitler sunmaya başladı. QR kodlu işlemlerde limit artırılarak toplamda 20 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor. Bazı bankalar ise QR kod üzerinden toplamda 30 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sağladı. Bu düzenleme, nakit ihtiyacını hızla karşılayan bir çözüm olarak öne çıktı.Kart ve QR kod limitleri birleştirildiBazı bankalar, kart ve QR kodlu çekim limitlerini birleştirerek kullanıcıların daha yüksek tutarlarda işlem yapmasını sağladı. Örneğin, kartlı çekimde 10 bin TL ve QR kodla 5 bin TL’lik ek limit tanımlayan bankalar, toplamda 15 bin TL çekim fırsatı sunuyor. Bu adım, ATM’lerdeki yoğunluğu azaltırken kullanıcı deneyimini de kolaylaştırdı.ATM'den para çekme limitleriKart ve QR kod limitlerinin birleştirilmesi ve QR kodlu işlemlerdeki artırımlar, bankaların vezne kuyruklarını ciddi ölçüde azalttığı ifade edilyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_122:0:1234:834_1920x0_80_0_0_7944b0bf33b586257dfe670019ae73e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atm para çekme limiti, qr kodlu para çekme, 2025 atm limitleri, kartlı para çekme limiti, atm günlük limit, qr kodla para çekme limiti 2025, atm’den en fazla ne kadar çekilir, atm qr kod para çekme, kart ve qr kod limitleri, bankaların para çekme limitleri, nakit çekim kolaylığı, qr kodla para çekme üst sınırı, atm limit güncellemesi, qr kod işlemleri, günlük nakit çekim limiti
atm para çekme limiti, qr kodlu para çekme, 2025 atm limitleri, kartlı para çekme limiti, atm günlük limit, qr kodla para çekme limiti 2025, atm’den en fazla ne kadar çekilir, atm qr kod para çekme, kart ve qr kod limitleri, bankaların para çekme limitleri, nakit çekim kolaylığı, qr kodla para çekme üst sınırı, atm limit güncellemesi, qr kod işlemleri, günlük nakit çekim limiti

Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?

08:32 20.01.2025
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Fotoğraf
Abone ol
2025’te bankalar, kartlı işlemler için ATM para çekme limitlerini artırmazken, QR kodlu çekimlere yönelik düzenlemelerle kullanıcılar daha yüksek limitlere ulaştı. Bankalardan kart ve QR kod limitlerini birleştirme adımı geldi. Peki, ATM'den günlük para çekme limiti ne kadar oldu? ATM para çekme limiti yenilendi mi?
2025 yılında bankalar, ATM’den kartlı para çekme limitlerini güncellemedi. Çoğu bankada günlük kartlı çekim limiti 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Özellikle acil nakit ihtiyacında bu sınırlama, müşterilerin tepkisine neden oldu. "ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu", "ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL" soruları için sorgulamalar arttı.

QR kodla daha yüksek limitler sunuluyor

Bazı bankalar, QR kodlu çekim işlemlerinde daha yüksek limitler sunmaya başladı. QR kodlu işlemlerde limit artırılarak toplamda 20 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor. Bazı bankalar ise QR kod üzerinden toplamda 30 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sağladı. Bu düzenleme, nakit ihtiyacını hızla karşılayan bir çözüm olarak öne çıktı.

Kart ve QR kod limitleri birleştirildi

Bazı bankalar, kart ve QR kodlu çekim limitlerini birleştirerek kullanıcıların daha yüksek tutarlarda işlem yapmasını sağladı. Örneğin, kartlı çekimde 10 bin TL ve QR kodla 5 bin TL’lik ek limit tanımlayan bankalar, toplamda 15 bin TL çekim fırsatı sunuyor. Bu adım, ATM’lerdeki yoğunluğu azaltırken kullanıcı deneyimini de kolaylaştırdı.

ATM'den para çekme limitleri

Kartlı işlemler: Çoğu banka için 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda.
QR kodlu işlemler: Ek limitlerle toplam 20 bin TL veya bazı bankalarda 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Birleştirilmiş limitler: Kart ve QR kod birleştirilerek toplamda daha yüksek çekim yapılabiliyor.
Kart ve QR kod limitlerinin birleştirilmesi ve QR kodlu işlemlerdeki artırımlar, bankaların vezne kuyruklarını ciddi ölçüde azalttığı ifade edilyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
EKONOMİ
Emekliye ödeme takvimi açıklandı: Bayram ikramiyesine zam için rakam verildi, SGK uzmanı sürpriz tahminini duyurdu
06:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала