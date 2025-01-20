https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bankalardan-atm-karari-gunluk-para-cekme-limiti-ne-kadar-oldu-1092849454.html
Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?
Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
2025’te bankalar, kartlı işlemler için ATM para çekme limitlerini artırmazken, QR kodlu çekimlere yönelik düzenlemelerle kullanıcılar daha yüksek limitlere... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T08:32+0300
2025-01-20T08:32+0300
2025-01-20T08:32+0300
ekonomi
atm
para çekme
limit
banka
banka kartı
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2025 yılında bankalar, ATM’den kartlı para çekme limitlerini güncellemedi. Çoğu bankada günlük kartlı çekim limiti 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Özellikle acil nakit ihtiyacında bu sınırlama, müşterilerin tepkisine neden oldu. "ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu", "ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL" soruları için sorgulamalar arttı.QR kodla daha yüksek limitler sunuluyorBazı bankalar, QR kodlu çekim işlemlerinde daha yüksek limitler sunmaya başladı. QR kodlu işlemlerde limit artırılarak toplamda 20 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor. Bazı bankalar ise QR kod üzerinden toplamda 30 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sağladı. Bu düzenleme, nakit ihtiyacını hızla karşılayan bir çözüm olarak öne çıktı.Kart ve QR kod limitleri birleştirildiBazı bankalar, kart ve QR kodlu çekim limitlerini birleştirerek kullanıcıların daha yüksek tutarlarda işlem yapmasını sağladı. Örneğin, kartlı çekimde 10 bin TL ve QR kodla 5 bin TL’lik ek limit tanımlayan bankalar, toplamda 15 bin TL çekim fırsatı sunuyor. Bu adım, ATM’lerdeki yoğunluğu azaltırken kullanıcı deneyimini de kolaylaştırdı.ATM'den para çekme limitleriKart ve QR kod limitlerinin birleştirilmesi ve QR kodlu işlemlerdeki artırımlar, bankaların vezne kuyruklarını ciddi ölçüde azalttığı ifade edilyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html
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atm para çekme limiti, qr kodlu para çekme, 2025 atm limitleri, kartlı para çekme limiti, atm günlük limit, qr kodla para çekme limiti 2025, atm’den en fazla ne kadar çekilir, atm qr kod para çekme, kart ve qr kod limitleri, bankaların para çekme limitleri, nakit çekim kolaylığı, qr kodla para çekme üst sınırı, atm limit güncellemesi, qr kod işlemleri, günlük nakit çekim limiti
Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?
2025’te bankalar, kartlı işlemler için ATM para çekme limitlerini artırmazken, QR kodlu çekimlere yönelik düzenlemelerle kullanıcılar daha yüksek limitlere ulaştı. Bankalardan kart ve QR kod limitlerini birleştirme adımı geldi. Peki, ATM'den günlük para çekme limiti ne kadar oldu? ATM para çekme limiti yenilendi mi?
2025 yılında bankalar, ATM’den kartlı para çekme limitlerini güncellemedi. Çoğu bankada günlük kartlı çekim limiti 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Özellikle acil nakit ihtiyacında bu sınırlama, müşterilerin tepkisine neden oldu. "ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu", "ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL" soruları için sorgulamalar arttı.
QR kodla daha yüksek limitler sunuluyor
Bazı bankalar, QR kodlu çekim işlemlerinde daha yüksek limitler sunmaya başladı. QR kodlu işlemlerde limit artırılarak toplamda 20 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor. Bazı bankalar ise QR kod üzerinden toplamda 30 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sağladı. Bu düzenleme, nakit ihtiyacını hızla karşılayan bir çözüm olarak öne çıktı.
Kart ve QR kod limitleri birleştirildi
Bazı bankalar, kart ve QR kodlu çekim limitlerini birleştirerek kullanıcıların daha yüksek tutarlarda işlem yapmasını sağladı. Örneğin, kartlı çekimde 10 bin TL ve QR kodla 5 bin TL’lik ek limit tanımlayan bankalar, toplamda 15 bin TL çekim fırsatı sunuyor. Bu adım, ATM’lerdeki yoğunluğu azaltırken kullanıcı deneyimini de kolaylaştırdı.
ATM'den para çekme limitleri
Kartlı işlemler:
Çoğu banka için 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda.
QR kodlu işlemler:
Ek limitlerle toplam 20 bin TL veya bazı bankalarda 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Birleştirilmiş limitler:
Kart ve QR kod birleştirilerek toplamda daha yüksek çekim yapılabiliyor.
Kart ve QR kod limitlerinin birleştirilmesi ve QR kodlu işlemlerdeki artırımlar, bankaların vezne kuyruklarını ciddi ölçüde azalttığı ifade edilyor.