https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bankalardan-atm-karari-gunluk-para-cekme-limiti-ne-kadar-oldu-1092849454.html

Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?

Bankalardan ATM kararı: Günlük para çekme limiti ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

2025’te bankalar, kartlı işlemler için ATM para çekme limitlerini artırmazken, QR kodlu çekimlere yönelik düzenlemelerle kullanıcılar daha yüksek limitlere... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T08:32+0300

2025-01-20T08:32+0300

2025-01-20T08:32+0300

ekonomi

atm

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limit

banka

banka kartı

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2025 yılında bankalar, ATM’den kartlı para çekme limitlerini güncellemedi. Çoğu bankada günlük kartlı çekim limiti 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Özellikle acil nakit ihtiyacında bu sınırlama, müşterilerin tepkisine neden oldu. "ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu", "ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL" soruları için sorgulamalar arttı.QR kodla daha yüksek limitler sunuluyorBazı bankalar, QR kodlu çekim işlemlerinde daha yüksek limitler sunmaya başladı. QR kodlu işlemlerde limit artırılarak toplamda 20 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor. Bazı bankalar ise QR kod üzerinden toplamda 30 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sağladı. Bu düzenleme, nakit ihtiyacını hızla karşılayan bir çözüm olarak öne çıktı.Kart ve QR kod limitleri birleştirildiBazı bankalar, kart ve QR kodlu çekim limitlerini birleştirerek kullanıcıların daha yüksek tutarlarda işlem yapmasını sağladı. Örneğin, kartlı çekimde 10 bin TL ve QR kodla 5 bin TL’lik ek limit tanımlayan bankalar, toplamda 15 bin TL çekim fırsatı sunuyor. Bu adım, ATM’lerdeki yoğunluğu azaltırken kullanıcı deneyimini de kolaylaştırdı.ATM'den para çekme limitleriKart ve QR kod limitlerinin birleştirilmesi ve QR kodlu işlemlerdeki artırımlar, bankaların vezne kuyruklarını ciddi ölçüde azalttığı ifade edilyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html

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