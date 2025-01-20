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NBA'de Nijerya asıllı Türk milli oyuncu Adem Bona, ilk defa ilk 5'te oynadı: 10 sayı 6 ribaunt aldı
NBA'de Nijerya asıllı Türk milli oyuncu Adem Bona, ilk defa ilk 5'te oynadı: 10 sayı 6 ribaunt aldı
Sputnik Türkiye
NBA’de takımında ilk kez ilk 5’te yer alan milli oyuncu Adem Bona, 10 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti ancak Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks’a mağlup... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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spor
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basketbol
james harden
milwaukee
philadelphia
philadelphia 76ers
los angeles clippers
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona’nın 10 sayı kaydettiği maçta Milwaukee Bucks’a 123-109 mağlup oldu.NBA’de toplam 7 maç oynandı. Bucks’a konuk olan Philadelphia 76ers’ta ilk kez ilk 5’te yer alan Adem Bona, yaklaşık 24 dakika süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.Üst üste 6. kez yenilen ve sezonun 26. mağlubiyetini yaşayan 76ers’ta, Tyrese Maxey 37, Kelly Oubre Jr ise 19 sayı kaydetti.Art arda 4. galibiyetini alarak sezonun 24. galibiyetine ulaşan Bucks’ta, Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ile Damian Lillard ise 25 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile takımına katkı sağladı.Harden, NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu olduLos Angeles Clippers, sahasında Los Angeles Lakers’ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini alırken, sezon genelindeki galibiyet sayısını 24 yaptı.Clippers’ta Norman Powell 22 sayı, 4 ribaunt, James Harden 21 sayı, 12 asist, Ivica Zubac ise 21 sayı, 19 ribaunt ile öne çıktı. Kariyerinde toplam 26 bin 721 sayıya ulaşan Harden, Oscar Robertson’ı (26 bin 710) geride bırakarak NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer 14. oyuncusu oldu.Lakers’ta ise LeBron James’in 25 sayı, 11 asist ve Rui Hachimura’nın 19 sayı, 7 ribaunt performansları sezonun 18. mağlubiyetini önleyemedi.Gecenin sonuçları• Miami Heat - San Antonio Spurs: 128-107• Orlando Magic - Denver Nuggets: 100-113• Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 127-101• Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers: 123-109• Sacramento Kings - Washington Wizards: 123-100• Portland Trail Blazers - Chicago Bulls: 113-102• Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers: 116-102
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nba, basketbol, james harden, milwaukee, philadelphia, philadelphia 76ers, los angeles clippers, los angeles, adem, türk, nijerya

NBA'de Nijerya asıllı Türk milli oyuncu Adem Bona, ilk defa ilk 5'te oynadı: 10 sayı 6 ribaunt aldı

12:16 20.01.2025
© AP Photo / Aaron GashAdem Bona
Adem Bona - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Aaron Gash
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NBA’de takımında ilk kez ilk 5’te yer alan milli oyuncu Adem Bona, 10 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti ancak Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks’a mağlup oldu. Bir yandan da Clippers, LeBron'lu Lakers'ı 12 sayı farkla geçti.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona’nın 10 sayı kaydettiği maçta Milwaukee Bucks’a 123-109 mağlup oldu.
NBA’de toplam 7 maç oynandı. Bucks’a konuk olan Philadelphia 76ers’ta ilk kez ilk 5’te yer alan Adem Bona, yaklaşık 24 dakika süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.
Üst üste 6. kez yenilen ve sezonun 26. mağlubiyetini yaşayan 76ers’ta, Tyrese Maxey 37, Kelly Oubre Jr ise 19 sayı kaydetti.
Art arda 4. galibiyetini alarak sezonun 24. galibiyetine ulaşan Bucks’ta, Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ile Damian Lillard ise 25 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile takımına katkı sağladı.

Harden, NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu oldu

Los Angeles Clippers, sahasında Los Angeles Lakers’ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini alırken, sezon genelindeki galibiyet sayısını 24 yaptı.
Clippers’ta Norman Powell 22 sayı, 4 ribaunt, James Harden 21 sayı, 12 asist, Ivica Zubac ise 21 sayı, 19 ribaunt ile öne çıktı. Kariyerinde toplam 26 bin 721 sayıya ulaşan Harden, Oscar Robertson’ı (26 bin 710) geride bırakarak NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer 14. oyuncusu oldu.
Lakers’ta ise LeBron James’in 25 sayı, 11 asist ve Rui Hachimura’nın 19 sayı, 7 ribaunt performansları sezonun 18. mağlubiyetini önleyemedi.

Gecenin sonuçları

• Miami Heat - San Antonio Spurs: 128-107
• Orlando Magic - Denver Nuggets: 100-113
• Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 127-101
• Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers: 123-109
• Sacramento Kings - Washington Wizards: 123-100
• Portland Trail Blazers - Chicago Bulls: 113-102
• Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers: 116-102
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