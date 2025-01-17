https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/narin-guran-cinayeti-davasinda-yeni-gelisme-1092786351.html

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Mahkeme Nevzat Bahtiyar'la ilgili kararını açıkladı

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Mahkeme Nevzat Bahtiyar'la ilgili kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T13:45+0300

2025-01-17T13:45+0300

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türkiye

nevzat bahtiyar

narin güran

tutukluluk

tutukluluk süresi

itiraz

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi. Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.Mahkeme usul ve yasalara uygundur kararı verdiTalebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Nevzat Bahtiyar ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yapmış olduğu tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.Ne olmuştu?Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/narin-guran-cinayetinde-halilarin-sirri-cozuldu--kriminal-rapor-aciklandi-1092647268.html

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