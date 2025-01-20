https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/mihre-mutludan-nihal-candan-tepkisi-butun-anneler-olarak-soktayiz--1092856957.html

Mihre Mutlu'dan, Nihal Candan tepkisi: 'Bütün anneler olarak şoktayız'

Mihre Mutlu'dan, Nihal Candan tepkisi: 'Bütün anneler olarak şoktayız'

Sputnik Türkiye

Kara para aklama suçundan yargılanan ve cezaevinden çıkan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın çocuk tiyatrosunda rol aldığı ortaya çıktı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T11:14+0300

2025-01-20T11:14+0300

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yaşam

nihal candan

gülnihal çiçek

mihre mutlu

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Suç örgütüne üye olmak ve kara para aklama suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın çocuk tiyatrosunda rol alması anneleri isyan ettirdi. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi ve sosyal medya fenomeni Mihre Mutlu, oğlu Ali'yi getirdiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası isimli tiyatro oyununa Nihal Candan'ın olmasını eleştirerek, "Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Bütün anneler olarak şoktayız" dedi. Hemen alanı terk ettikOyuncu İbrahim Çelikol'un eski eşi Mihre Mutlu, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla birlikte çocuklarını "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununa götürdü. Ancak oyun sırasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirdi. Mutlu, paylaşımında, "Bir oyun için, özellikle de bir çocuk oyunu için bu eleştirileri yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm" diyerek sözlerine başladı ve şunları ifade etti:Bütün anneler olarak şoktayızMutlu, "Hâlâ yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Bileti çok önceden almıştık ve bu bir çocuk oyunuydu. Ancak oyun başladığında oyunculuğa dair hiçbir şey göremedik. Ne izlediğimizi anlayamadık. Çok kötüydü. Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Para verip bilet alıyoruz, zaman ayırıyoruz, organizasyon yapıyoruz ve karşılaştığımız şey tam bir hayal kırıklığı. Bütün anneler olarak şoktayız" dedi.Nihal Candan kimdir?Sosyal medya fenomeni Nihal Candan (Gülnihal Çiçek), "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan ve 37 kiloya kadar düşen Candan, sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak kendisi hâlen "suç örgütüne üye olma" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla, 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dolandiricilik-suclamasiyla-yargilanan--nihal-candan-mal-varligim-bir-iki-canta-bir-iki-ayakkabi-1087901679.html

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