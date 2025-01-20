https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/mihre-mutludan-nihal-candan-tepkisi-butun-anneler-olarak-soktayiz--1092856957.html
Mihre Mutlu'dan, Nihal Candan tepkisi: 'Bütün anneler olarak şoktayız'
Mihre Mutlu'dan, Nihal Candan tepkisi: 'Bütün anneler olarak şoktayız'
Sputnik Türkiye
Kara para aklama suçundan yargılanan ve cezaevinden çıkan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın çocuk tiyatrosunda rol aldığı ortaya çıktı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T11:14+0300
2025-01-20T11:14+0300
2025-01-20T11:38+0300
yaşam
nihal candan
gülnihal çiçek
mihre mutlu
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Suç örgütüne üye olmak ve kara para aklama suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın çocuk tiyatrosunda rol alması anneleri isyan ettirdi. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi ve sosyal medya fenomeni Mihre Mutlu, oğlu Ali'yi getirdiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası isimli tiyatro oyununa Nihal Candan'ın olmasını eleştirerek, "Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Bütün anneler olarak şoktayız" dedi. Hemen alanı terk ettikOyuncu İbrahim Çelikol'un eski eşi Mihre Mutlu, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla birlikte çocuklarını "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununa götürdü. Ancak oyun sırasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirdi. Mutlu, paylaşımında, "Bir oyun için, özellikle de bir çocuk oyunu için bu eleştirileri yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm" diyerek sözlerine başladı ve şunları ifade etti:Bütün anneler olarak şoktayızMutlu, "Hâlâ yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Bileti çok önceden almıştık ve bu bir çocuk oyunuydu. Ancak oyun başladığında oyunculuğa dair hiçbir şey göremedik. Ne izlediğimizi anlayamadık. Çok kötüydü. Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Para verip bilet alıyoruz, zaman ayırıyoruz, organizasyon yapıyoruz ve karşılaştığımız şey tam bir hayal kırıklığı. Bütün anneler olarak şoktayız" dedi.Nihal Candan kimdir?Sosyal medya fenomeni Nihal Candan (Gülnihal Çiçek), "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan ve 37 kiloya kadar düşen Candan, sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak kendisi hâlen "suç örgütüne üye olma" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla, 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dolandiricilik-suclamasiyla-yargilanan--nihal-candan-mal-varligim-bir-iki-canta-bir-iki-ayakkabi-1087901679.html
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Mihre Mutlu'dan, Nihal Candan tepkisi: 'Bütün anneler olarak şoktayız'
11:14 20.01.2025 (güncellendi: 11:38 20.01.2025)
Kara para aklama suçundan yargılanan ve cezaevinden çıkan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın çocuk tiyatrosunda rol aldığı ortaya çıktı.
Suç örgütüne üye olmak ve kara para aklama suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın çocuk tiyatrosunda rol alması anneleri isyan ettirdi. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi ve sosyal medya fenomeni Mihre Mutlu, oğlu Ali'yi getirdiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası isimli tiyatro oyununa Nihal Candan'ın olmasını eleştirerek, "Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Bütün anneler olarak şoktayız" dedi.
Oyuncu İbrahim Çelikol'un eski eşi Mihre Mutlu, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla birlikte çocuklarını "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununa götürdü. Ancak oyun sırasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirdi. Mutlu, paylaşımında, "Bir oyun için, özellikle de bir çocuk oyunu için bu eleştirileri yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm" diyerek sözlerine başladı ve şunları ifade etti:
"Oyunculardan biri, bir dönem adını gündemden duyduğum Nihal Candan. Ancak burada maalesef oyunculuk göremedik. Çocuklarımızın sömestr tatilinde zaman ayırıp, bilet alıp gittiğimiz bir pazar gününde karşılaştığımız bu 'oyun' için sanata saygısızlık yapmak istemem ama asla ve asla çocuklara ya da başka bir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi. Oyun başladıktan kısa bir süre sonra alanı terk ettik. Bu durumu sanata, sanatçıya ve çocuklara yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum. Olur da etkinlik listesinde bu oyunu görürseniz, sakın bilet almayın."
Bütün anneler olarak şoktayız
Mutlu, "Hâlâ yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Bileti çok önceden almıştık ve bu bir çocuk oyunuydu. Ancak oyun başladığında oyunculuğa dair hiçbir şey göremedik. Ne izlediğimizi anlayamadık. Çok kötüydü. Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Para verip bilet alıyoruz, zaman ayırıyoruz, organizasyon yapıyoruz ve karşılaştığımız şey tam bir hayal kırıklığı. Bütün anneler olarak şoktayız" dedi.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan (Gülnihal Çiçek), "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan ve 37 kiloya kadar düşen Candan, sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak kendisi hâlen "suç örgütüne üye olma" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla, 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.