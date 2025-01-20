Manchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:22
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Gila Kantar: 'Optimizm, Polyannacılık değildir'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Sinangil: 'TSK'daki mantığa dayalı yönetim tarzını başka hiçbir yerde görmedim'
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:20
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:44
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/manchester-united-teknik-direktoru-takimini-kulup-tarihindeki-en-kotu-takim-ilan-etti--1092869730.html
Manchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti
Manchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti
Sputnik Türkiye
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımının Brighton karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrasında basına açıklama yaptı. Amorim, takımını 147... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T16:36+0300
2025-01-20T16:36+0300
spor
ruben amorim
manchester united
brighton
premier lig
ingiltere
ingiltere premier ligi
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092870742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0902a3c99e5cd42a7fe679da95784b74.jpg
Portekiz vatandaşı Ruben Amorim, dün yapılan Brighton maçında Mancherter United'ın 3-1 mağlubiyet sonrasında basın toplantısı düzenledi. Amorim, takımı hakkında konuşurken kulübün 147 yıllık tarihinde "belki de en kötüsü" ifadelerini kullandı. Manchester United'ın Brighton karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet, evinde oynadığı son beş Premier Lig maçında aldığı dördüncü mağlubiyet oldu. Amorim'in Kasım ayında Erik ten Hag'in yerine geçmesinden bu yana 11 lig maçında 11 puan aldı. Manchester United, ligde 13. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından 10 puan uzakta. Amorim basın toplantısında "Premier Lig'de oynadığımız 10 maçta iki galibiyet aldık. Bunun bir Manchester United taraftarı için ne demek olduğunu hayal edin. Bunun benim için ne anlama geldiğini bir düşünün" diyerek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/premier-lig-sampiyonundan-santiyeye-unlu-futbolcu-insaatta-calismaya-basladi-1090866252.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092870742_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcc4d7b194064c83884a3bb712f8227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ruben amorim, manchester united, brighton, premier lig, ingiltere, ingiltere premier ligi, futbol
ruben amorim, manchester united, brighton, premier lig, ingiltere, ingiltere premier ligi, futbol

Manchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti

16:36 20.01.2025
© AP Photo / Dave ThompsonManchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti
Manchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Dave Thompson
Abone ol
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımının Brighton karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrasında basına açıklama yaptı. Amorim, takımını 147 yıllık kulüp tarihinin “belki de en kötüsü” olarak tanımladı.
Portekiz vatandaşı Ruben Amorim, dün yapılan Brighton maçında Mancherter United'ın 3-1 mağlubiyet sonrasında basın toplantısı düzenledi. Amorim, takımı hakkında konuşurken kulübün 147 yıllık tarihinde "belki de en kötüsü" ifadelerini kullandı.
Manchester United'ın Brighton karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet, evinde oynadığı son beş Premier Lig maçında aldığı dördüncü mağlubiyet oldu. Amorim'in Kasım ayında Erik ten Hag'in yerine geçmesinden bu yana 11 lig maçında 11 puan aldı. Manchester United, ligde 13. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından 10 puan uzakta.
Amorim basın toplantısında "Premier Lig'de oynadığımız 10 maçta iki galibiyet aldık. Bunun bir Manchester United taraftarı için ne demek olduğunu hayal edin. Bunun benim için ne anlama geldiğini bir düşünün" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"Belki de Manchester United tarihinin en kötü takımıyız. Biliyorum siz manşet istiyorsunuz ama ben bunu kabul etmemiz ve değiştirmemiz gerektiğini söylüyorum. Alın size, manşet.”
İnşaat işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
SPOR
Premier Lig şampiyonundan şantiyeye: Ünlü futbolcu inşaatta çalışmaya başladı
27 Kasım 2024, 08:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала