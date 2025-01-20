https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/manchester-united-teknik-direktoru-takimini-kulup-tarihindeki-en-kotu-takim-ilan-etti--1092869730.html

Manchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti

Manchester United Teknik Direktörü, takımını kulüp tarihindeki 'en kötü takım' ilan etti

Sputnik Türkiye

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımının Brighton karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrasında basına açıklama yaptı. Amorim, takımını 147... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T16:36+0300

2025-01-20T16:36+0300

2025-01-20T16:36+0300

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Portekiz vatandaşı Ruben Amorim, dün yapılan Brighton maçında Mancherter United'ın 3-1 mağlubiyet sonrasında basın toplantısı düzenledi. Amorim, takımı hakkında konuşurken kulübün 147 yıllık tarihinde "belki de en kötüsü" ifadelerini kullandı. Manchester United'ın Brighton karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet, evinde oynadığı son beş Premier Lig maçında aldığı dördüncü mağlubiyet oldu. Amorim'in Kasım ayında Erik ten Hag'in yerine geçmesinden bu yana 11 lig maçında 11 puan aldı. Manchester United, ligde 13. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından 10 puan uzakta. Amorim basın toplantısında "Premier Lig'de oynadığımız 10 maçta iki galibiyet aldık. Bunun bir Manchester United taraftarı için ne demek olduğunu hayal edin. Bunun benim için ne anlama geldiğini bir düşünün" diyerek şu açıklamayı yaptı:

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