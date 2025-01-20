https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kredi-karti-kullananlari-ilgilendiriyor-bankalar-artirdi-iste-bu-ucreti-odememenin-formulu--1092848353.html

Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor: Bankalar artırdı, işte bu ücreti ödememenin formülü

Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor: Bankalar artırdı, işte bu ücreti ödememenin formülü

Sputnik Türkiye

Bankaların kredi kartı aidatları, her yıl tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son zamlarla birlikte bu ücretlerin bin 200 TL’yi aştığı belirtiliyor. Peki... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T07:27+0300

2025-01-20T07:27+0300

2025-01-20T07:27+0300

ekonomi

türkiye

tüketici hakem heyeti

tl

kredi kartı

kredi kartı aidatı

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1 Ocak itibarıyla bankaların talep ettiği kredi kartı aidatları ciddi oranda artırıldı ve bazı bankalarda yıllık aidat ücreti bin 200 TL’nin üzerine çıktı. Bu durum tüketicilerin tepkisini çekerken, aidatların yasal olup olmadığı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram’a göre, bankaların kart aidatı ve işlem ücretleri adı altında aldığı kesintilerin çoğu hukuksuz. Milliyet'e konuşan Bayram, "Bankaların ana işi para alıp satmaktır, ancak kredi kartı aidatları ve yüksek komisyon oranlarıyla tüketicilerden fahiş ücretler talep ediyorlar" dedi.Özellikle kredi kartı komisyonlarının yüksekliği, aidatların meşruiyetini sorgulatıyor. Bankaların bu tür ek gelir yöntemleri, tüketicilerin haklarına aykırı olarak değerlendiriliyor.Aidatı ödemek zorunlu mu?Bankalar, aidat talebinde ısrarcı olabiliyor, ancak tüketicilerin bu ücreti ödememe hakkı bulunuyor. Bayram’a göre, müşteriler bankalarıyla pazarlık yaparak aidat iptali talebinde bulunabilir. Aidatsız kart talebi de müşterilerin yasal hakkıdır ve bankalar bu talebi karşılamakla yükümlüdür.Eğer bu talepler karşılanmazsa, müşteri fiziken banka şubesine giderek sorunun çözülmesini talep edebilir. Bankalar genellikle kârlı gördükleri müşterilerden aidat talebinden vazgeçebiliyor.Ödenen aidatları geri alabilirsinizTüketiciler geçmişte ödedikleri kredi kartı aidatlarını geri alabilir. Bunun için yapılması gereken en önemli adım, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmak. Bu yasal yol, aidatların iadesi için en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.Tüketicilerin aidatsız kart talep etme hakkı bulunuyor ve bankaların bu talebi reddetme şansı yok. Ancak bu tür talepler karşılanmazsa, müşteri banka değişikliğini gündeme alabilir. Aidatsız kartlar, tüketiciler için önemli bir alternatif sunuyor.

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türkiye, tüketici hakem heyeti, tl, kredi kartı, kredi kartı aidatı