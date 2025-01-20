https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kanadada-yeni-adaydan-trumpa-savas-ilani-abdye-bugune-kadar-gordugu-en-buyuk-ticaret-darbesini-1092862786.html
Kanada'da yeni adaydan Trump'a savaş ilanı: 'ABD’ye bugüne kadar gördüğü en büyük ticaret darbesini indirmeye hazırız'
Kanada'da yeni adaydan Trump'a savaş ilanı: 'ABD’ye bugüne kadar gördüğü en büyük ticaret darbesini indirmeye hazırız'
Sputnik Türkiye
Kanada'da Justin Trudeau’nun istifası ardından Liberal Parti yeniden seçime hazırlanıyor. Eski Maliye Bakanı Chrystia Freeland da, başbakanlığını açıklayarak... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T13:51+0300
2025-01-20T13:51+0300
2025-01-20T13:51+0300
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Kanada eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Pazar günü Toronto’da düzenlenen bir etkinlikte Liberal Parti liderliği ve başbakanlık için adaylığını açıkladı. Freeland, konuşmasında ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’a karşı sert mesajlar verdi ve kendisini 'Trump’ın korktuğu lider' olarak konumlandırdı. Freeland, konuşmasında Trump’ın Kanada’ya yönelik tehditlerine karşı durmanın kritik olduğunu vurguladı. ABD’nin Kanada ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme planına yanıt olarak, “Eğer bizi vurursanız, biz de sizi vururuz. Kanada, ABD’nin bugüne kadar gördüğü en büyük ticaret darbesini indirmeye hazır,” dedi. Freeland, Trump’ın kendisi hakkında 'toksik' ifadesini kullanmasına da yanıt verdi: Freeland, Justin Trudeau’nun başbakanlık dönemiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, ekonomik politikalar konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti. Özellikle ABD’den gelen ticaret tehditlerine hazırlıklı olunması gerektiğini savunduğunu söyledi: “Trump’ın yeniden seçilmesinden sonra kaynaklarımızı koruma gerekliliği daha da önemli hale geldi. Ancak bu konuda hükümetle uzlaşamadık.” Çevre politikalarında geri dönüşFreeland ayrıca Trudeau hükümetinin çevre politikalarının temel taşlarından biri olan karbon vergisini kaldıracağını da açıkladı. Freeland’in en güçlü rakipleri arasında eski merkez bankası başkanı Mark Carney ve hükümet lideri Karina Gould bulunuyor. Liberal Parti liderlik seçimi 9 Mart 2025’te yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/coin-cilginligi-devam-ediyor-trump-coinden-sonra-birde-melaina-coin-cikti-rekorlar-kiriliyor--1092854361.html
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kanada, justin trudeau, chrystia freeland, maliye bakanı, abd, pazar, liberal parti, muhafazakar parti (kanada), donald trump, abd
kanada, justin trudeau, chrystia freeland, maliye bakanı, abd, pazar, liberal parti, muhafazakar parti (kanada), donald trump, abd
Kanada'da yeni adaydan Trump'a savaş ilanı: 'ABD’ye bugüne kadar gördüğü en büyük ticaret darbesini indirmeye hazırız'
Kanada'da Justin Trudeau’nun istifası ardından Liberal Parti yeniden seçime hazırlanıyor. Eski Maliye Bakanı Chrystia Freeland da, başbakanlığını açıklayarak 'Trump'a karşı savaşma' sözü verdi.
Kanada eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Pazar günü Toronto’da düzenlenen bir etkinlikte Liberal Parti liderliği ve başbakanlık için adaylığını açıkladı. Freeland, konuşmasında ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’a karşı sert mesajlar verdi ve kendisini 'Trump’ın korktuğu lider' olarak konumlandırdı.
Freeland, konuşmasında Trump’ın Kanada’ya yönelik tehditlerine karşı durmanın kritik olduğunu vurguladı. ABD’nin Kanada ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme planına yanıt olarak, “Eğer bizi vurursanız, biz de sizi vururuz. Kanada, ABD’nin bugüne kadar gördüğü en büyük ticaret darbesini indirmeye hazır,” dedi.
Freeland, Trump’ın kendisi hakkında 'toksik' ifadesini kullanmasına da yanıt verdi:
“Trump beni sevmiyor, çünkü kararlı ve etkili bir şekilde Kanada’nın çıkarlarını savundum. O zayıf liderleri tercih eder. Ancak Kanada’nın Trump’tan korkmayan bir lidere ihtiyacı var.”
Freeland, Justin Trudeau’nun başbakanlık dönemiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, ekonomik politikalar konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti. Özellikle ABD’den gelen ticaret tehditlerine hazırlıklı olunması gerektiğini savunduğunu söyledi: “Trump’ın yeniden seçilmesinden sonra kaynaklarımızı koruma gerekliliği daha da önemli hale geldi. Ancak bu konuda hükümetle uzlaşamadık.”
Çevre politikalarında geri dönüş
Freeland ayrıca Trudeau hükümetinin çevre politikalarının temel taşlarından biri olan karbon vergisini kaldıracağını da açıkladı.
Freeland’in en güçlü rakipleri arasında eski merkez bankası başkanı Mark Carney ve hükümet lideri Karina Gould bulunuyor. Liberal Parti liderlik seçimi 9 Mart 2025’te yapılacak.