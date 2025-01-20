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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/coin-cilginligi-devam-ediyor-trump-coinden-sonra-birde-melaina-coin-cikti-rekorlar-kiriliyor--1092854361.html
Coin çılgınlığı devam ediyor: Trump Coin'den sonra birde Melaina Coin çıktı, rekorlar kırılıyor
Coin çılgınlığı devam ediyor: Trump Coin'den sonra birde Melaina Coin çıktı, rekorlar kırılıyor
Sputnik Türkiye
Trump ailesi son 2 günde piyasalarda 90 milyar dolarlık dev bir hareketlilik yarattı. TRUMP ve MELANIA coin’ler yatırımcıların odağı haline gelirken, kripto... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:43+0300
2025-01-20T10:44+0300
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ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başlamadan önce kripto para dünyasında büyük bir hareketlilik yarattı. TRUMP coin ile piyasalarda dalgalanmaya neden olan Trump’ın ardından, eşi Melania Trump da kendi kripto parasını piyasaya sürdü. MELANIA adı verilen bu meme coin, piyasada yeni dengelerin oluşmasına yol açtı.Donald Trump’ın cumartesi günü piyasaya sürdüğü TRUMP coin, Solana blokzinciri üzerinde yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Sadece birkaç saat içinde yüzlerce kat değer kazanarak 80 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ancak bu durum, diğer kripto para birimlerinde ciddi bir düşüşe neden oldu.Trump’ın hamlesinin etkisi sürerken, eşi Melania Trump da MELANIA adındaki yeni bir meme coini piyasaya sundu. Kısa sürede 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan MELANIA coin, TRUMP coin yatırımcılarının likiditelerini hızla bu yeni coine kaydırmasına neden oldu. Bu durum, TRUMP coinin değerinin hızla düşmesine yol açtı.Solana blokzinciri, bu yoğun ilgi nedeniyle kısa süreli bir hizmet kesintisi yaşarken, kripto para piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirdi.İki Günde 90 milyar dolarlık getiriTrump çifti, iki gün içinde toplam 90 milyar dolarlık bir kazanç elde etti. Ancak TRUMP coin’in değeri, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra 75 dolardan 45 dolara geriledi. Bu gelişmelere rağmen TRUMP coin, 24 saat içinde 525 kişiyi dolar milyoneri yapmayı başardı ve dünyanın en büyük 15'inci kripto varlığı konumuna ulaştı.MELANIA coin’in piyasaya sürülmesinin ardından Bitcoin fiyatı 100 bin doların altına düştü ve kripto piyasasında 1 milyar dolarlık likidite meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hesabinin-hacklendigi-dahi-dusunuldu-donald-trump-trump-isimli-meme-coin-cikardigini-duyurdu-1092814528.html
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donald trump, melania trump, abd, coin, bitcoin, para cezası, piyasa, serbest piyasa ekonomisi
donald trump, melania trump, abd, coin, bitcoin, para cezası, piyasa, serbest piyasa ekonomisi

Coin çılgınlığı devam ediyor: Trump Coin'den sonra birde Melaina Coin çıktı, rekorlar kırılıyor

10:43 20.01.2025 (güncellendi: 10:44 20.01.2025)
© AP Photo / Alex BrandonSeçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Trump ailesi son 2 günde piyasalarda 90 milyar dolarlık dev bir hareketlilik yarattı. TRUMP ve MELANIA coin’ler yatırımcıların odağı haline gelirken, kripto dünyasında dengeler değişti.
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başlamadan önce kripto para dünyasında büyük bir hareketlilik yarattı. TRUMP coin ile piyasalarda dalgalanmaya neden olan Trump’ın ardından, eşi Melania Trump da kendi kripto parasını piyasaya sürdü. MELANIA adı verilen bu meme coin, piyasada yeni dengelerin oluşmasına yol açtı.
Donald Trump’ın cumartesi günü piyasaya sürdüğü TRUMP coin, Solana blokzinciri üzerinde yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Sadece birkaç saat içinde yüzlerce kat değer kazanarak 80 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ancak bu durum, diğer kripto para birimlerinde ciddi bir düşüşe neden oldu.
Trump’ın hamlesinin etkisi sürerken, eşi Melania Trump da MELANIA adındaki yeni bir meme coini piyasaya sundu. Kısa sürede 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan MELANIA coin, TRUMP coin yatırımcılarının likiditelerini hızla bu yeni coine kaydırmasına neden oldu. Bu durum, TRUMP coinin değerinin hızla düşmesine yol açtı.
Solana blokzinciri, bu yoğun ilgi nedeniyle kısa süreli bir hizmet kesintisi yaşarken, kripto para piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirdi.

İki Günde 90 milyar dolarlık getiri

Trump çifti, iki gün içinde toplam 90 milyar dolarlık bir kazanç elde etti. Ancak TRUMP coin’in değeri, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra 75 dolardan 45 dolara geriledi. Bu gelişmelere rağmen TRUMP coin, 24 saat içinde 525 kişiyi dolar milyoneri yapmayı başardı ve dünyanın en büyük 15'inci kripto varlığı konumuna ulaştı.
MELANIA coin’in piyasaya sürülmesinin ardından Bitcoin fiyatı 100 bin doların altına düştü ve kripto piyasasında 1 milyar dolarlık likidite meydana geldi.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
DÜNYA
Hesabının hacklendiği dahi düşünüldü: Donald Trump, 'TRUMP' isimli meme coin çıkardığını duyurdu
18 Ocak, 11:58
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