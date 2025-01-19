https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/ak-partili-kesir-kamuda-istihdam-edilen-personelin-yuzde-49u-kadin-iste-o-devrimlerden-biri-1092842977.html

AK Partili Keşir: Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın, işte o devrimlerden biri

AK Partili Keşir: Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın, işte o devrimlerden biri

Sputnik Türkiye

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kamuda çalışan personelin yüzde 49'unun kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, bunun bir devrim olduğunu ifade etti. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T20:36+0300

2025-01-19T20:36+0300

2025-01-19T20:37+0300

ayşe keşir

politika

kadın hakları

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/18/1049213707_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd28350c55e812aaf37109dde7cc6b25.jpg

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kurulduğunda kapatma dava sürecini hatırlatan Keşir, davanın gerekçelerinden birinin partide başörtülü kadınlar olması olduğunu anlattı. Keşir "Peki Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Yola çıktığınız hareket kapatma davasıyla karşı karşıya kalıyor. Geri adım mı attı? Ne yaptı? 'Durmak yok, yola devam' dedi. Çünkü partimiz daha kurulurken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Biz kadınlar 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüne inanarak tam 23 yıldır, onun arkasında kale gibi dağ gibi durmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Ayşe Keşir sözlerine şöyle devam etti:Keşir, bugün parlamentoda kadın oranını yüzde 20 yapanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktaran Keşir şunları da söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/ak-parti-sozcusu-celik-chp-genel-baskanliginda-bir-devir-teslim-olacak-1092842485.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayşe keşir, kadın hakları, ak parti