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AK Partili Keşir: Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın, işte o devrimlerden biri
AK Partili Keşir: Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın, işte o devrimlerden biri
Sputnik Türkiye
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kamuda çalışan personelin yüzde 49'unun kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, bunun bir devrim olduğunu ifade etti. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kurulduğunda kapatma dava sürecini hatırlatan Keşir, davanın gerekçelerinden birinin partide başörtülü kadınlar olması olduğunu anlattı. Keşir "Peki Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Yola çıktığınız hareket kapatma davasıyla karşı karşıya kalıyor. Geri adım mı attı? Ne yaptı? 'Durmak yok, yola devam' dedi. Çünkü partimiz daha kurulurken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Biz kadınlar 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüne inanarak tam 23 yıldır, onun arkasında kale gibi dağ gibi durmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Ayşe Keşir sözlerine şöyle devam etti:Keşir, bugün parlamentoda kadın oranını yüzde 20 yapanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktaran Keşir şunları da söyledi:
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ayşe keşir, kadın hakları, ak parti
ayşe keşir, kadın hakları, ak parti

AK Partili Keşir: Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın, işte o devrimlerden biri

20:36 19.01.2025 (güncellendi: 20:37 19.01.2025)
© AAayşe keşir
ayşe keşir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kamuda çalışan personelin yüzde 49'unun kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, bunun bir devrim olduğunu ifade etti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti'nin kurulduğunda kapatma dava sürecini hatırlatan Keşir, davanın gerekçelerinden birinin partide başörtülü kadınlar olması olduğunu anlattı. Keşir "Peki Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Yola çıktığınız hareket kapatma davasıyla karşı karşıya kalıyor. Geri adım mı attı? Ne yaptı? 'Durmak yok, yola devam' dedi. Çünkü partimiz daha kurulurken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Biz kadınlar 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüne inanarak tam 23 yıldır, onun arkasında kale gibi dağ gibi durmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Ayşe Keşir sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuda öğretmenler özellikle 28 Şubat sürecinde işlerinden oldular. Kamu personelleri işlerinden oldu. Uzunca bir süre çalışma hayatında olmadılar. Kadını eğitim hayatına sokmazsanız, çalışma hayatında yer vermezseniz, güçlü kadından ya da kadın haklarından nasıl bahsederseniz? Kamuda kadın verilerini buraya gelmeden aldım. Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın. İşte diyoruz ya zaman zaman kadın devrimi diye. İşte o devrimlerden biri. Dün kadınları kamu kurumlarından, okullarından kapı önüne atanlar bugün 49 yapan, kamuda kadın istihdamını 49 yapan Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyor."

Keşir, bugün parlamentoda kadın oranını yüzde 20 yapanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktaran Keşir şunları da söyledi:
"Biz AK Parti olarak 23 yıldır ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Hem demokratikleşme diyoruz hem güçlü devlet diyoruz. Bir yanda ana dilde konuşmayı eğitimde serbestleştirirken bir yandan savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Kadın ve aile politikalarımızda da böyleyiz. Biz sadece kadınlar güçlensin demiyoruz. Hem hem de diyoruz. Sokakta, sizin evinizde, Gümüşhane'nin sokaklarında her neyse politikalarda da öyle olsun diyoruz. Ne demek bu? Hem kadın güçlensin hem aile güçlensin. Ailenin engelli, yaşlı, çocuk tüm bireyleri güçlensin diyoruz. Politikalarımızı böyle geliştiriyoruz. Onun için hem hem de demeyi bilmeyenler AK Parti'nin 23 yıllık politikalarını anlayamazlar."
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
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