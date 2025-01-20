https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kaldirimda-yuruyen-kadina-yumruk-atan-supheli-once-supheli-serbest-birakildi-sonra-tutuklandi-1092854521.html
Kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kadına yumruk atan zanlı Y.E.Y, olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından tutuklandı. Daha... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:43+0300
2025-01-20T10:43+0300
2025-01-20T10:43+0300
türkiye
kahramanmaraş
yumruklu kavga
saldırı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı’nda, 16 Ocak’ta meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen N.N.A., karşıdan gelen Y.E.Y.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının aniden kadına vurduğu ve N.N.A’nın yere düştüğü görüldü.Zanlı önce serbest bırakıldıOlayın ardından, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıyı kısa sürede tespit etti. Yakalanan Y.E.Y., sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu karar, kamuoyunda tepki topladı.Savcılığın itirazı sonrası tutuklandıPazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlının tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Bu itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Y.E.Y., yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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kahramanmaraş, yumruklu kavga, saldırı, kadın
kahramanmaraş, yumruklu kavga, saldırı, kadın
Kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kadına yumruk atan zanlı Y.E.Y, olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından tutuklandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı’nda, 16 Ocak’ta meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen N.N.A., karşıdan gelen Y.E.Y.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının aniden kadına vurduğu ve N.N.A’nın yere düştüğü görüldü.
Zanlı önce serbest bırakıldı
Olayın ardından, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıyı kısa sürede tespit etti. Yakalanan Y.E.Y., sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu karar, kamuoyunda tepki topladı.
Savcılığın itirazı sonrası tutuklandı
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlının tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Bu itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Y.E.Y., yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.