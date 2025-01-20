https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kaldirimda-yuruyen-kadina-yumruk-atan-supheli-once-supheli-serbest-birakildi-sonra-tutuklandi-1092854521.html

Kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kadına yumruk atan zanlı Y.E.Y, olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından tutuklandı. Daha... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T10:43+0300

2025-01-20T10:43+0300

2025-01-20T10:43+0300

türkiye

kahramanmaraş

yumruklu kavga

saldırı

kadın

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı’nda, 16 Ocak’ta meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen N.N.A., karşıdan gelen Y.E.Y.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının aniden kadına vurduğu ve N.N.A’nın yere düştüğü görüldü.Zanlı önce serbest bırakıldıOlayın ardından, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıyı kısa sürede tespit etti. Yakalanan Y.E.Y., sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu karar, kamuoyunda tepki topladı.Savcılığın itirazı sonrası tutuklandıPazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlının tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Bu itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Y.E.Y., yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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kahramanmaraş, yumruklu kavga, saldırı, kadın