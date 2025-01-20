https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kadir-inanirin-yegeni-soner-arica-usta-sanatcinin-saglik-durumunu-acikladi-1092851584.html

Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca, usta sanatçının sağlık durumunu açıkladı

Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca, usta sanatçının sağlık durumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın usta oyuncularından 75 yaşındaki Kadir İnanır, uzun süredir tedavi görüyor. Sevenlerinin iyi haberini beklediği Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T09:53+0300

2025-01-20T09:53+0300

2025-01-20T09:53+0300

yaşam

kadir inanır

sağlık durumu

aktör

yeşilçam

beyne pıhtı

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Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu yeğeni şarkıcı Soner Arıca duyurdu. Arıca, usta sanatçının setlere dönüp dönemeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Kadir İnanır'ın sağlık durumuDayısı Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında “Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bir takım fizik tedaviler alıyor” değerlendirmesinde bulunan Arıca, usta ismin setlere dönmesi hakkındaki soruya “Benim cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi” yanıtını verdi.Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne?24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren usta oyuncu, tedbir amaçlı entübe edilmişti.Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmış ve 4 Nisan’da taburcu edilmişti. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçının tedavisi halen sürüyor.

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