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Jose Mourinho’nun basın toplantısı sonrası bir anda bayıldı: Yardım çağırdı
Jose Mourinho’nun basın toplantısı sonrası bir anda bayıldı: Yardım çağırdı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u 4-0 yendiği maç sonrası Jose Mourinho, hem galibiyeti değerlendirdi. Basın toplantısı sonrası bir güvenlik görevlisi yere... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T09:02+0300
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spor
jose mourinho
güvenlik görevlisi
fenerbahçe
baygınlık
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor’u 4-0’lık net bir skorla mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, “3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz her şeyini ortaya koydu ama oyunu domine eden taraf bizdik” ifadelerini kullandı.Mourinho, toplantıya geç kalmasına ilişkin esprili bir açıklama yaparak, "Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" diyerek basın mensuplarını güldürdü.Mourinho, ilk yarıda kaçan net fırsatlara değinerek, "Direkten dönen şutlarımız ve kaçan pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya daha iyi başladık. 11’e 11 durumundayken attığımız gol harikaydı. Oyuncu değişiklikleri ve genç bir oyuncunun performansıyla galibiyeti kolektif olarak aldık” dedi. Ayrıca genç oyuncunun performansına dikkat çekerek, "Daha önce ıslıklanan o genç oyuncu bugün asist yaparak galibiyete katkı sağladı" ifadesini kullandı.Basın Toplantısı sonrası güvenlik görevlisi bayıldıToplantı sonrası koridorda yaşanan bir olay, kısa süreli panik yarattı. Bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Mourinho’nun hızlıca seslenmesi üzerine soyunma odasından gelen sağlık ekibi, görevliye müdahale etti. Sağlık durumu kontrol altına alınan güvenlik görevlisi, kısa sürede toparlandı.Portekizli teknik direktör, olay sırasında görevlinin başında bekledi.
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jose mourinho, güvenlik görevlisi, fenerbahçe, baygınlık, görevli

Jose Mourinho’nun basın toplantısı sonrası bir anda bayıldı: Yardım çağırdı

09:02 20.01.2025
© AAJose Mourinho müdahale
Jose Mourinho müdahale - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u 4-0 yendiği maç sonrası Jose Mourinho, hem galibiyeti değerlendirdi. Basın toplantısı sonrası bir güvenlik görevlisi yere yığıldı. Portekizli teknik adamın çağırdığı sağlık ekibi, baygınlık geçiren güvenlik görevlisine anında müdahale etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor’u 4-0’lık net bir skorla mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, “3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz her şeyini ortaya koydu ama oyunu domine eden taraf bizdik” ifadelerini kullandı.
Mourinho, toplantıya geç kalmasına ilişkin esprili bir açıklama yaparak, "Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" diyerek basın mensuplarını güldürdü.
Mourinho, ilk yarıda kaçan net fırsatlara değinerek, "Direkten dönen şutlarımız ve kaçan pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya daha iyi başladık. 11’e 11 durumundayken attığımız gol harikaydı. Oyuncu değişiklikleri ve genç bir oyuncunun performansıyla galibiyeti kolektif olarak aldık” dedi. Ayrıca genç oyuncunun performansına dikkat çekerek, "Daha önce ıslıklanan o genç oyuncu bugün asist yaparak galibiyete katkı sağladı" ifadesini kullandı.

Basın Toplantısı sonrası güvenlik görevlisi bayıldı

Toplantı sonrası koridorda yaşanan bir olay, kısa süreli panik yarattı. Bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Mourinho’nun hızlıca seslenmesi üzerine soyunma odasından gelen sağlık ekibi, görevliye müdahale etti. Sağlık durumu kontrol altına alınan güvenlik görevlisi, kısa sürede toparlandı.
Portekizli teknik direktör, olay sırasında görevlinin başında bekledi.
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