https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/iyi-partiden-bir-istifa-haberi-daha-sandalye-sayisi-28e-dustu-1092860923.html

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:33+0300

2025-01-20T12:33+0300

2025-01-20T12:38+0300

politika

ünal karaman

istifa

iyi parti

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İYİ Parti’de bir milletvekili daha partiden istifasını açıkladı.Ünal Karaman istifa ettiKonya milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.“Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.” diyen Ünal Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/iyi-partide-ust-duzey-istifa-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-1092278543.html

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iyi parti, iyi parti istifa, ünal karaman