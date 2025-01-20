https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/iyi-partiden-bir-istifa-haberi-daha-sandalye-sayisi-28e-dustu-1092860923.html
İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü
İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T12:33+0300
2025-01-20T12:33+0300
2025-01-20T12:38+0300
politika
ünal karaman
istifa
iyi parti
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İYİ Parti’de bir milletvekili daha partiden istifasını açıkladı.Ünal Karaman istifa ettiKonya milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.“Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.” diyen Ünal Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/iyi-partide-ust-duzey-istifa-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-1092278543.html
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iyi parti, iyi parti istifa, ünal karaman
iyi parti, iyi parti istifa, ünal karaman
İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü
12:33 20.01.2025 (güncellendi: 12:38 20.01.2025)
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İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti’de bir milletvekili daha partiden istifasını açıkladı.
Konya milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
“Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.” diyen Ünal Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.
Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.