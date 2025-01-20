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İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü
İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T12:33+0300
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İYİ Parti’de bir milletvekili daha partiden istifasını açıkladı.Ünal Karaman istifa ettiKonya milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.“Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.” diyen Ünal Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.
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iyi parti, iyi parti istifa, ünal karaman
iyi parti, iyi parti istifa, ünal karaman

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: Sandalye sayısı 28'e düştü

12:33 20.01.2025 (güncellendi: 12:38 20.01.2025)
© İHAÜnal Karaman
Ünal Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti’de bir milletvekili daha partiden istifasını açıkladı.

Ünal Karaman istifa etti

Konya milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.” diyen Ünal Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.

Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
POLİTİKA
İYİ Parti'de üst düzey istifa: Sosyal medya hesabından duyurdu
2 Ocak, 12:23
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