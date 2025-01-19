https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html

İsrail, Gazze'nin Refah kentinden çekilmeye başladı

İsrail, Gazze'nin Refah kentinden çekilmeye başladı

Sputnik Türkiye

İsrail, Gazze'nin Refah kentinin merkezinden çekilmeye başladı. İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan 42 günlük ateşkes kapsamında insani yardımlar... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T06:36+0300

2025-01-19T06:36+0300

2025-01-19T06:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin merkezinden çekilmeye başladı. Al Jazeera televizyonunun aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri ve askeri ekipmanları, Gazze ile Mısır sınırındaki Filadelfiya Koridoru'na doğru hareket ediyor.Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin Filadelfiya Koridoru'ndan tamamen çekileceği iddialarını yalanladı. Netanyahu, bölgede askeri varlığın yalnızca korunmayacağını, aynı zamanda artırılacağını ifade etti.Gazze’de Ateşkes anlaşmasıİsrail ve Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğuyla 19 Ocak itibarıyla 42 günlük bir ateşkes anlaşması yapıldı. Ateşkes, 15 aydır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede insani yardımların artırılmasını hedefliyor. Bu süre zarfında Gazze’deki çatışmalarda 46 bin Filistinli ve 1.500 İsrailli hayatını kaybetti.Anlaşmanın ilk aşamasında şu adımlar atılacak:Anlaşmanın garantörleri olan Katar, Mısır ve ABD, Kahire’de bir koordinasyon merkezi kurarak süreci takip edecek. Ateşkesin 16. gününde İsrail ve Hamas, rehine takası ve kalıcı ateşkesin detaylarını görüşmek üzere müzakerelere başlayacak.İkinci aşama, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Üçüncü aşamada ise bölgenin yeniden inşası, cenaze kalıntılarının değişimi ve Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması planlanıyor.Bu ateşkes, 15 aylık çatışma süresince gerçekleştirilen ikinci anlaşma olma özelliği taşıyor. İlk ateşkes, geçen yıl Kasım ayında yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvirden-netanyahuya-ateskes-tepkisi-yarin-istifa-edecek-1092828353.html

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