https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html
İsrail, Gazze'nin Refah kentinden çekilmeye başladı
İsrail, Gazze'nin Refah kentinden çekilmeye başladı
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze'nin Refah kentinin merkezinden çekilmeye başladı. İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan 42 günlük ateşkes kapsamında insani yardımlar... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T06:36+0300
2025-01-19T06:36+0300
2025-01-19T06:36+0300
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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin merkezinden çekilmeye başladı. Al Jazeera televizyonunun aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri ve askeri ekipmanları, Gazze ile Mısır sınırındaki Filadelfiya Koridoru'na doğru hareket ediyor.Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin Filadelfiya Koridoru'ndan tamamen çekileceği iddialarını yalanladı. Netanyahu, bölgede askeri varlığın yalnızca korunmayacağını, aynı zamanda artırılacağını ifade etti.Gazze’de Ateşkes anlaşmasıİsrail ve Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğuyla 19 Ocak itibarıyla 42 günlük bir ateşkes anlaşması yapıldı. Ateşkes, 15 aydır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede insani yardımların artırılmasını hedefliyor. Bu süre zarfında Gazze’deki çatışmalarda 46 bin Filistinli ve 1.500 İsrailli hayatını kaybetti.Anlaşmanın ilk aşamasında şu adımlar atılacak:Anlaşmanın garantörleri olan Katar, Mısır ve ABD, Kahire’de bir koordinasyon merkezi kurarak süreci takip edecek. Ateşkesin 16. gününde İsrail ve Hamas, rehine takası ve kalıcı ateşkesin detaylarını görüşmek üzere müzakerelere başlayacak.İkinci aşama, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Üçüncü aşamada ise bölgenin yeniden inşası, cenaze kalıntılarının değişimi ve Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması planlanıyor.Bu ateşkes, 15 aylık çatışma süresince gerçekleştirilen ikinci anlaşma olma özelliği taşıyor. İlk ateşkes, geçen yıl Kasım ayında yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvirden-netanyahuya-ateskes-tepkisi-yarin-istifa-edecek-1092828353.html
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israil, gazze, mısır, hamas, ortadoğu, refah, refah sınır kapısı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
israil, gazze, mısır, hamas, ortadoğu, refah, refah sınır kapısı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
İsrail, Gazze'nin Refah kentinden çekilmeye başladı
İsrail, Gazze'nin Refah kentinin merkezinden çekilmeye başladı. İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan 42 günlük ateşkes kapsamında insani yardımlar artırılacak, rehine ve mahkum takası yapılacak.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin merkezinden çekilmeye başladı. Al Jazeera televizyonunun aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri ve askeri ekipmanları, Gazze ile Mısır sınırındaki Filadelfiya Koridoru'na doğru hareket ediyor.
Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin Filadelfiya Koridoru'ndan tamamen çekileceği iddialarını yalanladı. Netanyahu, bölgede askeri varlığın yalnızca korunmayacağını, aynı zamanda artırılacağını ifade etti.
Gazze’de Ateşkes anlaşması
İsrail ve Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğuyla 19 Ocak itibarıyla 42 günlük bir ateşkes anlaşması yapıldı. Ateşkes, 15 aydır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede insani yardımların artırılmasını hedefliyor. Bu süre zarfında Gazze’deki çatışmalarda 46 bin Filistinli ve 1.500 İsrailli hayatını kaybetti.
Anlaşmanın ilk aşamasında şu adımlar atılacak:
33 İsrailli rehinenin
serbest bırakılması karşılığında 1.000 Filistinli mahkum
tahliye edilecek.
İsrail ordusu, Gazze sınırlarına çekilecek ancak bölgedeki varlığını sürdürecek.
Gazze’ye günlük 600 kamyon
insani yardım ulaştırılacak, bu yardımlar arasında 50 kamyonluk yakıt
da bulunacak.
Filistinlilere 200 bin çadır
ve 60 bin mobil ev
sağlanacak.
Anlaşmanın garantörleri olan Katar, Mısır ve ABD, Kahire’de bir koordinasyon merkezi kurarak süreci takip edecek. Ateşkesin 16. gününde İsrail ve Hamas, rehine takası ve kalıcı ateşkesin detaylarını görüşmek üzere müzakerelere başlayacak.
İkinci aşama, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Üçüncü aşamada ise bölgenin yeniden inşası, cenaze kalıntılarının değişimi ve Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması planlanıyor.
Bu ateşkes, 15 aylık çatışma süresince gerçekleştirilen ikinci anlaşma olma özelliği taşıyor. İlk ateşkes, geçen yıl Kasım ayında yapılmıştı.