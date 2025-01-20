https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/is-kanununda-yeni-donem-haftada-4-gun-calisma-geliyor-1092875431.html
İş Kanunu'nda yeni dönem: Haftada 4 gün çalışma geliyor
İş Kanunu'nda yeni dönem: Haftada 4 gün çalışma geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’de iş gücü piyasasına yönelik büyük bir dönüşüm başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T18:28+0300
2025-01-20T18:28+0300
2025-01-20T18:28+0300
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yasa
yasa teklifi
yasa değişikliği
işçi
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İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle esnek çalışma modelleri, çalışanların sosyal haklarını koruyarak iş-yaşam dengesini destekleyecek.İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, çalışanlara çalışma saatlerini esnek şekilde düzenleme imkânı tanınacak. CNBC-e'nin haberine göre; Haftalık 40 saatlik çalışma süresi, günlere farklı şekilde dağıtılabilecek. Örneğin, çalışanlar bir günü boş bırakmak için haftanın diğer günlerinde 10’ar saatlik mesai yapabilecek. Esnek çalışma modelleri neler getiriyor?Pandemi döneminde yaygınlaşan uygulamaların kalıcı hale getirilmesi ve yeni modellerin devreye alınması planlanıyor. Öne çıkan düzenlemeler arasında şunlar bulunuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/calisma-saatleri-kisalacak-mi-kulisler-hareketli-esnek-calisma-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-1092852071.html
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iş kanunu, yasa, yasa teklifi, yasa değişikliği, işçi, esnek, esnek çalışma, türk-iş, iş yeri, iş insanı, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan
iş kanunu, yasa, yasa teklifi, yasa değişikliği, işçi, esnek, esnek çalışma, türk-iş, iş yeri, iş insanı, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan
İş Kanunu'nda yeni dönem: Haftada 4 gün çalışma geliyor
Türkiye’de iş gücü piyasasına yönelik büyük bir dönüşüm başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın detaylarını paylaştığı çalışma düzenlemesine ilişkin yasal değişikliklerin hazırlıkları tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Düzenlemeyle isteyenler 4 gün çalışabilecek.
İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle esnek çalışma modelleri, çalışanların sosyal haklarını koruyarak iş-yaşam dengesini destekleyecek.
İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, çalışanlara çalışma saatlerini esnek şekilde düzenleme imkânı tanınacak. CNBC-e'nin haberine göre; Haftalık 40 saatlik çalışma süresi, günlere farklı şekilde dağıtılabilecek. Örneğin, çalışanlar bir günü boş bırakmak için haftanın diğer günlerinde 10’ar saatlik mesai yapabilecek.
Esnek çalışma modelleri neler getiriyor?
Pandemi döneminde yaygınlaşan uygulamaların kalıcı hale getirilmesi ve yeni modellerin devreye alınması planlanıyor. Öne çıkan düzenlemeler arasında şunlar bulunuyor:
Dönüşümlü İş Paylaşımı:
İş saatlerinin paylaşılmasıyla daha fazla kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.
Dağıtılmış İş Gücü Modeli:
Çalışanlar farklı mekânlarda işlerini sürdürebilecek.
Ödünç İş İlişkisi:
Çalışanların rızasıyla geçici süreyle başka bir işverene devredilmesi mümkün olacak.
Yıllık İş Süreleri Modeli:
Esnek saatlerle yıllık çalışma süresinin tamamlanması sağlanacak.