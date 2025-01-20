https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/is-kanununda-yeni-donem-haftada-4-gun-calisma-geliyor-1092875431.html

İş Kanunu'nda yeni dönem: Haftada 4 gün çalışma geliyor

İş Kanunu'nda yeni dönem: Haftada 4 gün çalışma geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye’de iş gücü piyasasına yönelik büyük bir dönüşüm başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T18:28+0300

2025-01-20T18:28+0300

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türkiye

iş kanunu

yasa

yasa teklifi

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işçi

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İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle esnek çalışma modelleri, çalışanların sosyal haklarını koruyarak iş-yaşam dengesini destekleyecek.İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, çalışanlara çalışma saatlerini esnek şekilde düzenleme imkânı tanınacak. CNBC-e'nin haberine göre; Haftalık 40 saatlik çalışma süresi, günlere farklı şekilde dağıtılabilecek. Örneğin, çalışanlar bir günü boş bırakmak için haftanın diğer günlerinde 10’ar saatlik mesai yapabilecek. Esnek çalışma modelleri neler getiriyor?Pandemi döneminde yaygınlaşan uygulamaların kalıcı hale getirilmesi ve yeni modellerin devreye alınması planlanıyor. Öne çıkan düzenlemeler arasında şunlar bulunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/calisma-saatleri-kisalacak-mi-kulisler-hareketli-esnek-calisma-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-1092852071.html

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