https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/calisma-saatleri-kisalacak-mi-kulisler-hareketli-esnek-calisma-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-1092852071.html

Çalışma saatleri kısalacak mı? Kulisler hareketli, esnek çalışma düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

Çalışma saatleri kısalacak mı? Kulisler hareketli, esnek çalışma düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Hükümet, belirli meslek gruplarını kapsayacak esnek çalışma modeli üzerinde çalışıyor. AK Parti, esnek çalışmaya yönelik yasal düzenleme hazırlığında. Çalışma... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T10:04+0300

2025-01-20T10:04+0300

2025-01-20T10:04+0300

ekonomi

esnek çalışma

çalışma saatleri

haftalık çalışma saati

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Hükümet, esnek çalışma modeli ile ilgili düzenlemeleri hızlandırıyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni model, belirli meslek gruplarını kapsayacak şekilde yeniden tanımlanacak. AK Parti kaynaklarına göre, “Çalışma saatleri kısalmayacak. Esnek çalışma tüm meslek gruplarını kapsamıyor, belli alanlara özgü olacak" açıklaması yapıldı.Ekonomim'in haberine göre, esnek çalışma modeli için işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle istişarelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.Hangi meslek grupları kapsanacak?AK Parti kaynakları, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve çağın dijital meslekleri için özel düzenlemeler yapılacağını belirtti. Esnek çalışma modeliyle kapsanacak meslek grupları arasında:Bu düzenlemeyle, emek yoğun iş alanları korunurken çağın gereksinimlerine uyumlu bir yapı oluşturulacak.Çalışma saatleri değişecek mi?Son günlerde esnek çalışma modeliyle ilgili çalışma saatlerinin kısaltılacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak AK Parti kaynakları bu iddiaları net bir şekilde yalanladı: “Çalışma saatleri kısalmayacak, kamuda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Esnek çalışma modeli sadece belirli meslek grupları için uygulanacak.”Esnek çalışma modeliyle, tam gün mesai yapmayanlar, yarım gün çalışanlar, haftanın belli günleri çalışanlar ve kısa vadeli işlerde çalışanlar için düzenlemeler yapılacak. Model, genele değil, kişiye özel uygulanacak.Yeni düzenleme, şu çalışma biçimlerini içerecek:Hükümetin hedefi, hem emek yoğun sektörleri korumak hem de dijital alanlardaki büyümeyi desteklemek. Ayrıca esnek çalışma düzenlemeleriyle işveren ve çalışan arasındaki uyumun artırılması ve iş verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

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