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EKONOMİ
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Çalışma saatleri kısalacak mı? Kulisler hareketli, esnek çalışma düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Kulisler hareketli, esnek çalışma düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Hükümet, belirli meslek gruplarını kapsayacak esnek çalışma modeli üzerinde çalışıyor. AK Parti, esnek çalışmaya yönelik yasal düzenleme hazırlığında. Çalışma... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:04+0300
2025-01-20T10:04+0300
ekonomi
esnek çalışma
çalışma saatleri
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Hükümet, esnek çalışma modeli ile ilgili düzenlemeleri hızlandırıyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni model, belirli meslek gruplarını kapsayacak şekilde yeniden tanımlanacak. AK Parti kaynaklarına göre, “Çalışma saatleri kısalmayacak. Esnek çalışma tüm meslek gruplarını kapsamıyor, belli alanlara özgü olacak" açıklaması yapıldı.Ekonomim'in haberine göre, esnek çalışma modeli için işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle istişarelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.Hangi meslek grupları kapsanacak?AK Parti kaynakları, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve çağın dijital meslekleri için özel düzenlemeler yapılacağını belirtti. Esnek çalışma modeliyle kapsanacak meslek grupları arasında:Bu düzenlemeyle, emek yoğun iş alanları korunurken çağın gereksinimlerine uyumlu bir yapı oluşturulacak.Çalışma saatleri değişecek mi?Son günlerde esnek çalışma modeliyle ilgili çalışma saatlerinin kısaltılacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak AK Parti kaynakları bu iddiaları net bir şekilde yalanladı: “Çalışma saatleri kısalmayacak, kamuda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Esnek çalışma modeli sadece belirli meslek grupları için uygulanacak.”Esnek çalışma modeliyle, tam gün mesai yapmayanlar, yarım gün çalışanlar, haftanın belli günleri çalışanlar ve kısa vadeli işlerde çalışanlar için düzenlemeler yapılacak. Model, genele değil, kişiye özel uygulanacak.Yeni düzenleme, şu çalışma biçimlerini içerecek:Hükümetin hedefi, hem emek yoğun sektörleri korumak hem de dijital alanlardaki büyümeyi desteklemek. Ayrıca esnek çalışma düzenlemeleriyle işveren ve çalışan arasındaki uyumun artırılması ve iş verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
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esnek çalışma modeli, çalışma saatleri kısalacak mı, ak parti esnek çalışma düzenlemesi, uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma nedir, değişken zamanlı çalışma, akademik eğitim amaçlı çalışma modeli, emek yoğun sektörler, dijital meslekler esnek çalışma, tekstil ve imalat sektöründe çalışma, esnek çalışma hangi meslekleri kapsayacak, esnek çalışma detayları, esnek çalışma yasal düzenleme, hükümet esnek çalışma açıklaması, 2025 çalışma modelleri, çalışma saatleri ne zaman değişecek

Çalışma saatleri kısalacak mı? Kulisler hareketli, esnek çalışma düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

10:04 20.01.2025
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA
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Hükümet, belirli meslek gruplarını kapsayacak esnek çalışma modeli üzerinde çalışıyor. AK Parti, esnek çalışmaya yönelik yasal düzenleme hazırlığında. Çalışma saatleri değişmeyecek, model dijital mesleklerden akademik çalışmalara kadar farklı alanları kapsayacak.
Hükümet, esnek çalışma modeli ile ilgili düzenlemeleri hızlandırıyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni model, belirli meslek gruplarını kapsayacak şekilde yeniden tanımlanacak. AK Parti kaynaklarına göre, “Çalışma saatleri kısalmayacak. Esnek çalışma tüm meslek gruplarını kapsamıyor, belli alanlara özgü olacak" açıklaması yapıldı.
Ekonomim'in haberine göre, esnek çalışma modeli için işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle istişarelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Hangi meslek grupları kapsanacak?

AK Parti kaynakları, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve çağın dijital meslekleri için özel düzenlemeler yapılacağını belirtti. Esnek çalışma modeliyle kapsanacak meslek grupları arasında:
Tekstil ve imalat sektöründe çalışan ara elemanlar,
Yazılım geliştiriciler,
Dijital mesleklerde çalışan gençler,
Akademik eğitim alanında faaliyet gösterenler yer alacak.
Bu düzenlemeyle, emek yoğun iş alanları korunurken çağın gereksinimlerine uyumlu bir yapı oluşturulacak.

Çalışma saatleri değişecek mi?

Son günlerde esnek çalışma modeliyle ilgili çalışma saatlerinin kısaltılacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak AK Parti kaynakları bu iddiaları net bir şekilde yalanladı: “Çalışma saatleri kısalmayacak, kamuda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Esnek çalışma modeli sadece belirli meslek grupları için uygulanacak.”
Esnek çalışma modeliyle, tam gün mesai yapmayanlar, yarım gün çalışanlar, haftanın belli günleri çalışanlar ve kısa vadeli işlerde çalışanlar için düzenlemeler yapılacak. Model, genele değil, kişiye özel uygulanacak.
Yeni düzenleme, şu çalışma biçimlerini içerecek:
1.
Uzaktan çalışma modeli
2.
Kısmi çalışma modeli
3.
Değişken zamanlı çalışma modeli
4.
Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli
Hükümetin hedefi, hem emek yoğun sektörleri korumak hem de dijital alanlardaki büyümeyi desteklemek. Ayrıca esnek çalışma düzenlemeleriyle işveren ve çalışan arasındaki uyumun artırılması ve iş verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
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