https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-araniyordu-bodrumda-yakalandi-1092862188.html
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T13:14+0300
2025-01-20T13:14+0300
2025-01-20T13:14+0300
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ve "cinayet" suçlarından kırmızı bültenle aranan Michael Lindström'un, Fas'tan uçakla İstanbul'a oradan da Milas-Bodrum Havalimanı'na geldiği bilgisine ulaştı.Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Tilkicik Koyu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Lindström'un kaldığı adreste yapılan aramada, 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.Şüpheli tutuklandıJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Öte yandan Michael Lindström'e yardım eden Türk asıllı İsveç vatandaşı S.M.B. de düzenlenen operasyonla yakalandı.S.M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbula-kar-ne-zaman-gelecek-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-son-durumu-acikladi-1092859983.html
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bodrum, interpol, kırmızı bülten
bodrum, interpol, kırmızı bülten
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ve "cinayet" suçlarından kırmızı bültenle aranan Michael Lindström'un, Fas'tan uçakla İstanbul'a oradan da Milas-Bodrum Havalimanı'na geldiği bilgisine ulaştı.
Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Tilkicik Koyu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Lindström'un kaldığı adreste yapılan aramada, 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan Michael Lindström'e yardım eden Türk asıllı İsveç vatandaşı S.M.B. de düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.