https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/herkes-arkadasim-olmak-istiyor-demisti-abdnin-dev-teknoloji-sirketlerinden-trumpa-milyonlarla-dolar-1092868199.html

'Herkes arkadaşım olmak istiyor' demişti: ABD'nin dev teknoloji şirketlerinden Trump'a milyonlarla dolar bağış yağdı

'Herkes arkadaşım olmak istiyor' demişti: ABD'nin dev teknoloji şirketlerinden Trump'a milyonlarla dolar bağış yağdı

Sputnik Türkiye

Bugün yemin edip ABD Başkanlık koltuğuna oturacak Trump'a ABD'li firmaların toplamda 170 milyon dolardan fazla bağış yaptığı açıklandı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T15:22+0300

2025-01-20T15:22+0300

2025-01-20T15:22+0300

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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni gerçekleştirmek üzereyken, törenin rekor seviyedeki kurumsal bağışlarla finanse edileceği açıklandı. Teknoloji, yapay zeka ve kripto sektörlerinden gelen yeni bağışçılar dikkat çekti. Trump’ın ikinci dönem yemin töreni için toplanan bağış miktarı şimdiden 170 milyon doları aşarak, önceki rekorları geride bıraktı. Hangi şirketler bağış yaptı? Birçok büyük şirket, Trump’ın yemin töreni için yüksek miktarda bağışta bulundu. İşte açıklanan bazı bağışlar: Ayrıca Amazon, Apple, Adobe, Pfizer, Hyundai ve Delta Air Lines’ın da 1 milyon dolar bağış yaptığı bildirildi, ancak bu şirketler yorum yapmadı.Bağışların büyük kısmı, şirketlerin Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurma amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kanadada-yeni-adaydan-trumpa-savas-ilani-abdye-bugune-kadar-gordugu-en-buyuk-ticaret-darbesini-1092862786.html

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donald trump, boeing, google, microsoft, openai, chevron, mark zuckerberg, abd, elektron (şirket), abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri