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'Herkes arkadaşım olmak istiyor' demişti: ABD'nin dev teknoloji şirketlerinden Trump'a milyonlarla dolar bağış yağdı
'Herkes arkadaşım olmak istiyor' demişti: ABD'nin dev teknoloji şirketlerinden Trump'a milyonlarla dolar bağış yağdı
Sputnik Türkiye
Bugün yemin edip ABD Başkanlık koltuğuna oturacak Trump'a ABD'li firmaların toplamda 170 milyon dolardan fazla bağış yaptığı açıklandı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni gerçekleştirmek üzereyken, törenin rekor seviyedeki kurumsal bağışlarla finanse edileceği açıklandı. Teknoloji, yapay zeka ve kripto sektörlerinden gelen yeni bağışçılar dikkat çekti. Trump’ın ikinci dönem yemin töreni için toplanan bağış miktarı şimdiden 170 milyon doları aşarak, önceki rekorları geride bıraktı. Hangi şirketler bağış yaptı? Birçok büyük şirket, Trump’ın yemin töreni için yüksek miktarda bağışta bulundu. İşte açıklanan bazı bağışlar: Ayrıca Amazon, Apple, Adobe, Pfizer, Hyundai ve Delta Air Lines’ın da 1 milyon dolar bağış yaptığı bildirildi, ancak bu şirketler yorum yapmadı.Bağışların büyük kısmı, şirketlerin Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurma amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı.
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donald trump, boeing, google, microsoft, openai, chevron, mark zuckerberg, abd, elektron (şirket), abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri

'Herkes arkadaşım olmak istiyor' demişti: ABD'nin dev teknoloji şirketlerinden Trump'a milyonlarla dolar bağış yağdı

15:22 20.01.2025
© AP Photo / Alex BrandonPresident-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Bugün yemin edip ABD Başkanlık koltuğuna oturacak Trump'a ABD'li firmaların toplamda 170 milyon dolardan fazla bağış yaptığı açıklandı.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni gerçekleştirmek üzereyken, törenin rekor seviyedeki kurumsal bağışlarla finanse edileceği açıklandı. Teknoloji, yapay zeka ve kripto sektörlerinden gelen yeni bağışçılar dikkat çekti. Trump’ın ikinci dönem yemin töreni için toplanan bağış miktarı şimdiden 170 milyon doları aşarak, önceki rekorları geride bıraktı.

Hangi şirketler bağış yaptı?

Birçok büyük şirket, Trump’ın yemin töreni için yüksek miktarda bağışta bulundu. İşte açıklanan bazı bağışlar:
Boeing: 1 milyon dolar. Boeing, bu miktarı Biden’ın 2021 ve Trump’ın 2017 törenlerinde de bağışlamıştı.
Google, Microsoft ve Meta: Her biri 1 milyon dolar bağış yaptı. Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in, Trump’ın platformdan yasaklanmasından sonra şirketin “yeni siyasi iklimle uyum sağladığını” belirttiği bildirildi.
Uber: Şirket, 1 milyon dolar bağış yaparken, CEO Dara Khosrowshahi de kişisel olarak 1 milyon dolar daha bağışladı.
OpenAI: CEO Sam Altman, 1 milyon dolar bağışladı.
Ripple: Kripto şirketi Ripple, törene kendi dijital para birimi XRP ile 5 milyon dolar değerinde bağış yaptı.
Chevron, Goldman Sachs ve Toyota: Bu firmalar bağış yaptıklarını doğrulasa da miktar açıklamadı.
Ayrıca Amazon, Apple, Adobe, Pfizer, Hyundai ve Delta Air Lines’ın da 1 milyon dolar bağış yaptığı bildirildi, ancak bu şirketler yorum yapmadı.
Bağışların büyük kısmı, şirketlerin Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurma amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı.
Chrystia Freeland - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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