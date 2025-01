https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/her-kadin-calisan-icin-22-bin-104-lira-destek-kimler-basvurabilir-projenin-sartlari-neler--1092859562.html

Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek: Kimler başvurabilir? Projenin şartları neler?

Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek: Kimler başvurabilir? Projenin şartları neler?

Sputnik Türkiye

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında ağustos ayına kadar 11.6 milyon euro destek verileceği açıklandı. Peki projenin şartları neler?.. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:09+0300

2025-01-20T12:09+0300

2025-01-20T12:09+0300

ekonomi

kadın istihdamı

çalışan kadın

sgk

işkur

destek

kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi (women-up)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102830/31/1028303185_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_380c67ccff5d00140b7bbc9e8fe461ab.jpg

Kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların işgücüne katılımına artırmak amacıyla hayata geçirilen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) kapsamında ağustos ayına kadar 11.6 milyon euro destek verilecek. Her kadın çalışan için 22 bin 104 TL destek ödemesi yapılacağı belirtilirken bunun şartları da ortaya çıktı. Kimler bu projeden yararlanabilir? Projenin şartları neler? Önde gelen alır kuralı nedir? Aylık destek miktarı ne kadar olacak?Projeden kimler yararlanacak? Şu ana kadar kaç kişi yararlandı?Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan), en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödenesi gerçekleştirildi.2025 yılında kaç kadının istihdam edilmesi hedefleniyor?Projenin ilk uygulamasında başarılı sonuçlar elde edilince "Women Up II" adıyla ikinci faz oluşturuldu. Birinci fazdaki şartları içeren bu projede 2 bin 100 kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 2 bin 100 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.Projenin bütçesi ne kadar? Projeden nasıl yararlanılacak? Hangi şartlar aranıyor?Söz konusu proje Ağustos 2025 tarihinde sonlanacak. Proje bütçesi 11.631.800 Euro olarak belirlendi. Proje, Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul illerinde uygulanacak. Destek sağlanacak bu iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.İşverenin projeden yararlanması için şirketini 2012'den önce kurmuş olması koşulu aranırken, işçinin işe giriş bildirgesinin ise işveren projeye başvuru yapmadan önce verilmesi gerekiyor.Aylık ne kadar destek verilecek?Destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadar, yani 22 bin 104 TL olacak.Projeden faydalanabilmek için herhangi bir sektör sınırlaması yok. Mali destek için başvuran girişimci, kadın olmak zorunda. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı. Proje şartlarının tamamını karşılıyorsa şirket yapısı önemli değil. İşveren daha önce çalışıp işten ayrılan personeli, eğer bir aydan fazla süreyle işsiz kalmışsa hem işveren hem işçi projeden faydalanabiliyor. İŞKUR kaydı aranmıyor ya da sorgulanmıyor. Destekten yararlanan işveren hesabının Halk Bankası'nda açılması gerekli. İşçinin hesabı başka bankada da olabiliyor.SGK veya diğer kurumlarca verilen teşviklerden veya desteklerden yararlanan işverenler proje şartlarını sağlamaları koşuluyla bu hibe desteğinden de faydalanabiliyor.Evden çalışanlarla da başvurabilir mi?Evden/uzaktan çalışma, başvuruya engel bir durum değil. Fakat belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi.Ön başvuru için işverenin işyeri tescil işleminin yapılması gerekiyor. İşveren en fazla 9 personel çalıştırma kriterini karşılayarak başvurusu yaptıktan sonra, 9'dan fazla personel çalıştırırsa destek alma hakkını kaybetmeyecek. İlerleyen dönemde işletmelerinin büyümesini engellememek adına kontrol yapılmayacak.Emeklilerde yararlanabilecek mi?İşverenin emekli olup olmaması proje şartları açısından önemli değil. Ancak işçinin emekli olmaması şart. Projeden yararlanırken işçi emekli olursa, işçiye proje ödemeleri kesilecek.İşverenin iki işyeri olması projeden yararlanması engel değil. Her bir iş yerinde 9'ar çalışanı varsa proje hibesinden yararlanabiliyor.SGK ödemeleri projeden mi yapılacak?İşverenin işe aldığı işçinin SGK ödemeleri projeden yapılmayacak. İşverenin işe aldığı işçinin, SGK ve Maliye'ye yapılacak bütün işlemler, her işletmede olduğu gibi başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bu işlemlerin düzgün şekilde yapıldığı kontrol edilecek ve sonrasında işverene ödeme gerçekleştirilecek.Proje kapsamında istenilen başvuru şartlarının tümü (oda kaydı şartı dahil) sağlanıyor ise kooperatifler de projeye başvurabilecek. Ayrıca Halk Bankası ile yapılan protokol neticesinde kooperatiflerin de mali desteğin yatırılacağı banka hesabını açtırabilmeleri sağlandı.Önce gelen desteği alır İller için belirlenen kontenjandan fazla uygun ön başvuru olması halinde "önce gelen alır" kuralı uygulanacak ve kontenjan dolduktan sonra gelen uygun başvurular da yedek listeye alınacak. Yedek liste kontenjanları her il için belirlenen asil kontenjan kadar olup, bu sayının da tamamlanması durumunda o il için başvurular kapatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/esnek-calisma-modelinin-detaylari-ortaya-cikti-calisma-saatleri-dusecek-mi-haftalik-calisma-suresi-1092691300.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi (women-up) , kadın istihdamı destekleme projesi şartları, kadın istihdamı destekleme projesine kimler başvurabilir, kadın istihdamı destekleme projesine ne kadar para verilecek, kadın istihdamı destekleme projesi nedir, kadın istihdamı destekleme projesine nasıl başvuru yapılacak, kadın istihdamı destekleme projesi kimler başvurabilir,