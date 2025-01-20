https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/harkov-bolgesindeki-toprak-kayiplari-kievi-kizdirdi-ukraynali-generaller-gozaltina-alindi-1092872678.html

Harkov Bölgesi'ndeki toprak kayıpları Kiev'i kızdırdı: Ukraynalı generaller gözaltına alındı

Harkov Bölgesi'ndeki toprak kayıpları Kiev'i kızdırdı: Ukraynalı generaller gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesi'nde verdiği toprak kayıpları, 3 eski tuğgeneral hakkında soruşturma başlatılmasına yol açtı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:18+0300

2025-01-20T17:18+0300

2025-01-20T17:18+0300

ukrayna krizi

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kiev

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Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 3 eski tuğgeneralinin Harkov Bölgesi'ndeki ihmalkar tutumları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.Devlet Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "GBR, ihmalleri 2024 yılında Harkov Bölgesi'nin bir kısmının ele geçirilmesine yol açan generalleri gözaltına almıştır" dendi.Generallerin toprak, askeri personel ve silah kaybına yol açan askerlik hizmetine yönelik ihmalkar tavırlarda bulunmakla suçlandığını kaydeden GBR, "Ayrıca komutanların eylemleri, kendi sorumluluk alanlarındaki devlet sınırlarını korumaya yönelik tedbirleri sekteye uğrattı. Bir tuğgeneralin 125. münferit terör savunma tugayı için muharebe kabiliyetlerine uymayan savunma mevzileri belirlediği, halbuki elinde bu mevzileri güçlendirebilecek farklı birlikler bulunduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.GBR, eski tuğgenerallerin Kiev'e gönderileceğini ve üzerlerine atılı suçlar nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduklarını da bildirdi.

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ukrayna, kiev, ukrayna devlet soruşturma bürosu, ukrayna silahlı kuvvetleri, general, harkov, kharkov