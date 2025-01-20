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Haftaya rekorla başladı: Gram altın ne kadar oldu?
Haftaya rekorla başladı: Gram altın ne kadar oldu?
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Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, 3 bin 106 liraya kadar yükseldi. Gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 86 liradan tamamladı.20 Ocak altın fiyatları: 3 bin 106 lirayı gördüAltının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 106 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 310 liradan satıldı.Ons fiyatıAltının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 712 dolardan işlem görüyor.Varlık fiyatlarında, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde altın fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor.Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.
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Haftaya rekorla başladı: Gram altın ne kadar oldu?

12:43 20.01.2025 (güncellendi: 13:07 20.01.2025)
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA
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Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, 3 bin 106 liraya kadar yükseldi. Gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 güncel çeyrek altın kuru fiyatları.
Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 86 liradan tamamladı.

20 Ocak altın fiyatları: 3 bin 106 lirayı gördü

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 106 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 310 liradan satıldı.

Ons fiyatı

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 712 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde altın fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor.
Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.
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