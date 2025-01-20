https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/haftaya-rekorla-basladi-gram-altin-ne-kadar-oldu-1092860552.html

Haftaya rekorla başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Haftaya rekorla başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, 3 bin 106 liraya kadar yükseldi. Gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:43+0300

2025-01-20T12:43+0300

2025-01-20T13:07+0300

ekonomi

gram altın

yarım gram altın

çeyrek altın

altın

ekonomi

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Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 86 liradan tamamladı.20 Ocak altın fiyatları: 3 bin 106 lirayı gördüAltının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 106 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 310 liradan satıldı.Ons fiyatıAltının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 712 dolardan işlem görüyor.Varlık fiyatlarında, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde altın fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor.Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bitcoinden-rekor-109-bin-dolari-gecti--1092854653.html

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