https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bitcoinden-rekor-109-bin-dolari-gecti--1092854653.html

Bitcoin'den rekor: 109 bin doları geçti

Bitcoin'den rekor: 109 bin doları geçti

Sputnik Türkiye

Bitcoin, Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T10:48+0300

2025-01-20T10:48+0300

2025-01-20T10:48+0300

ekonomi

donald trump

rekor

bitcoin

bitcoin madenciliği

bitcoin classic (btc)

kripto

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından kripto para piyasasına yönelik atacağı adımların etkisi şimdiden görülmeye başlandı. Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.Bitcoin'den rekorABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin rekor kırdı.Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump'ın seçimi resmi olarak kazanmasıyla Bitcoin yükselişe geçti ve fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşımıştı.Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/coin-cilginligi-devam-ediyor-trump-coinden-sonra-birde-melaina-coin-cikti-rekorlar-kiriliyor--1092854361.html

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