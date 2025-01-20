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Bitcoin'den rekor: 109 bin doları geçti
Bitcoin'den rekor: 109 bin doları geçti
Sputnik Türkiye
Bitcoin, Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:48+0300
2025-01-20T10:48+0300
ekonomi
donald trump
rekor
bitcoin
bitcoin madenciliği
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından kripto para piyasasına yönelik atacağı adımların etkisi şimdiden görülmeye başlandı. Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.Bitcoin'den rekorABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin rekor kırdı.Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump'ın seçimi resmi olarak kazanmasıyla Bitcoin yükselişe geçti ve fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşımıştı.Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/coin-cilginligi-devam-ediyor-trump-coinden-sonra-birde-melaina-coin-cikti-rekorlar-kiriliyor--1092854361.html
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Bitcoin'den rekor: 109 bin doları geçti

10:48 20.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bitcoin, Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından kripto para piyasasına yönelik atacağı adımların etkisi şimdiden görülmeye başlandı. Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.

Bitcoin'den rekor

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin rekor kırdı.
Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.
Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump'ın seçimi resmi olarak kazanmasıyla Bitcoin yükselişe geçti ve fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşımıştı.
Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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Coin çılgınlığı devam ediyor: Trump Coin'den sonra birde Melaina Coin çıktı, rekorlar kırılıyor
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