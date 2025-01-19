https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/liste-krizi-cozuldu-gazze-seridinde-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasi-resmen-yururluge-girdi-1092834261.html

Liste krizi çözüldü: Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması resmen yürürlüğe girdi

Liste krizi çözüldü: Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması resmen yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Hamas'ın ilk etapta serbest bırakılacak esirlerin listesini karşı tarafa iletememesi nedeniyle akıbeti belirsiz kalan ateşkes ve esir takası anlaşması... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T12:18+0300

2025-01-19T12:18+0300

2025-01-19T13:08+0300

israil- filistin çatışması

gazze

ortadoğu

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ateşkes

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filistin

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 12:15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu.7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze Şeridi'nde 471 gün sonra ateşkes uygulamaya koyuldu. Katar: Ateşkesin başladığını teyit ettikKatar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ordusu ile Hamas arasında ateşkesin başladığını teyit ettiklerini söyledi.Bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin Kassam Tugayı tarafından İsrail'e iletildiğini kaydeden Ensari, bu kişilerden 2'sinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu belirtti.Ensari, listenin İsrail'e ulaşmasıyla birlikte Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini vurguladı.Saat 09:30'da başlaması bekleniyorduHamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının TSİ 09:30'da uygulamaya girmesi bekleniyordu. Ancak Hamas, sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandığını belirtmişti. Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar ateşkesin başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ilgili belirsizlik, Hamas'ın 3 kadın esirden oluşan listeyi İsrail'e teslim etmesiyle çözüldü ve Gazze'de 471 gündür devam eden saldırıların ardından ateşkes başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html

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