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Erdoğan ‘kanayan yara’ diyerek nikah törenlerine dikkat çekmişti: 'Bir kere yaşayacağız' duygusu pişmanlık getiriyor'
Erdoğan ‘kanayan yara’ diyerek nikah törenlerine dikkat çekmişti: 'Bir kere yaşayacağız' duygusu pişmanlık getiriyor'
Sputnik Türkiye
Sosyal medyanın da etkisiyle düğünlerde gösteriş için yapılan tüketim artıyor. İstanbul Aile Danışmanları Derneği Başkanı Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:28+0300
2025-01-20T10:28+0300
ekonomi
düğün
recep tayyip erdoğan
ekonomi
lüks
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Düğünlerde maddi durumu zorlayarak abartıya kaçılan düğünlerin, sonrasında çiftler arasında anlaşmazlığa yol açtığı hatta boşanmaya kadar götürdüğü öne sürüldü.'Hayatımızda bir kere yaşayacağız'İstanbul Aile Danışmanları Derneği Başkanı Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak Milliyet'e konuştu ve şunları söyledi:Ekonomik sıkıntı boşanma nedeniTürkiye Aile Yapısı Araştırması’na göre, boşanma nedenleri arasında “sorumsuz ve ilgisiz davranma”nın en yüksek orana sahip olduğunu belirten Akyunak, “Ekonomik sorunlar, boşanma nedenleri arasında doğrudan belirtilmemiş olsa da, ‘sorumsuz ve ilgisiz davranma’ gibi nedenlerin arkasında ekonomik sıkıntıların olduğunu boşanma aşamasına gelmiş birçok çiftin danışmanlığı sırasında dile getirdiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.‘Düğünler yüzde 50 azaldı'Davet, Etkinlik, Sahne ve Organizasyon İşletmecileri Derneği Başkanı Ergün Nağman ise, “2024’teki yüksek enflasyon, 2023 yılına oranla düğün organizasyonu sayılarında yüzde 40 ila yüzde 50 düşüşe sebebiyet verdi. Sosyal medyada gördükleri üzerine çiftlerin taleplerinin aşırıya kaçtığı oluyor, bu da düğün maliyetlerini artırabiliyor. Sosyal medya her ne kadar tüketim obezliği yaratmış olsa da özellikle düğün organizasyonlarımızı yurt dışına tanıtmış ve ciddi bir şekilde düğün turizmi alanı açıldı” dedi.Erdoğan'dan gösterişsiz düğün çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında evlenmeye karar veren gençleri ve evli çiftleri destekleyecek müjdeleri açıklarken, “kanayan bir yara” diyerek, son zamanlara sosyal medyanın da etkisiyle nikahların, düğünlerin sadelikten uzaklaştığına işaret etmişti. Erdoğan, "Peygamber Efendimiz, aile kurarken bakınız bizlere neyi öğütlüyor. 'En bereketli nikah, külfeti en az olanıdır' buyuruyor. Dolayısıyla nikah merasimlerinin sade, gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olması Efendimiz tarafından bizlere tavsiye ve telkin ediliyor. Ancak, son yıllarda bu alanda sorunlarımız katlanarak artıyor." diye konuşmuştu.
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erdoğan lüks düğün, erdoğan kanayan yara açıklaması, lüks düğün boşanma, şatafatlı düğün boşanma, aile banışmanı, boşanma, düğün, evlenme ve boşanma
erdoğan lüks düğün, erdoğan kanayan yara açıklaması, lüks düğün boşanma, şatafatlı düğün boşanma, aile banışmanı, boşanma, düğün, evlenme ve boşanma

Erdoğan ‘kanayan yara’ diyerek nikah törenlerine dikkat çekmişti: 'Bir kere yaşayacağız' duygusu pişmanlık getiriyor'

10:28 20.01.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinevlilik , aşk, düğün
evlilik , aşk, düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Sosyal medyanın da etkisiyle düğünlerde gösteriş için yapılan tüketim artıyor. İstanbul Aile Danışmanları Derneği Başkanı Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak, borçların çiftler arasında öfke oluşturabileceğini belirterek ekonomik sıkıntıların önemli bir boşanma nedeni olduğuna işaret etti.
Düğünlerde maddi durumu zorlayarak abartıya kaçılan düğünlerin, sonrasında çiftler arasında anlaşmazlığa yol açtığı hatta boşanmaya kadar götürdüğü öne sürüldü.

'Hayatımızda bir kere yaşayacağız'

İstanbul Aile Danışmanları Derneği Başkanı Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak Milliyet'e konuştu ve şunları söyledi:
“’Hayatımızda bir kere yaşayacağız’ diyerek kendi ekonomik durumlarının çok üzerinde bir harcama yapmak sonrasında hem pişmanlık hem de borç yükünün altında kalmak, ilişkileri olumsuz etkiliyor. Eğer eşlerden biri evlilik hazırlıklarında borçlanma ya da kredi çekmek gibi bazı durumları eşine önceden söylememiş, bunlar evlendikten sonra ortaya çıkarsa ciddi bir güven sorunu ve öfke oluşturabilir. Borçlar, ev ya da çocuk sahibi olma gibi büyük hedefleri ertelemeye neden olabilir. Bu, çiftlerin motivasyonunu etkileyebilir. Gerçek mutluluk ve sevginin ölçütü çok pahalı düğünler, kıyafetler, eşyalar, organizasyonlar ile belirlenemez.”

Ekonomik sıkıntı boşanma nedeni

Türkiye Aile Yapısı Araştırması’na göre, boşanma nedenleri arasında “sorumsuz ve ilgisiz davranma”nın en yüksek orana sahip olduğunu belirten Akyunak, “Ekonomik sorunlar, boşanma nedenleri arasında doğrudan belirtilmemiş olsa da, ‘sorumsuz ve ilgisiz davranma’ gibi nedenlerin arkasında ekonomik sıkıntıların olduğunu boşanma aşamasına gelmiş birçok çiftin danışmanlığı sırasında dile getirdiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Düğünler yüzde 50 azaldı'

Davet, Etkinlik, Sahne ve Organizasyon İşletmecileri Derneği Başkanı Ergün Nağman ise, “2024’teki yüksek enflasyon, 2023 yılına oranla düğün organizasyonu sayılarında yüzde 40 ila yüzde 50 düşüşe sebebiyet verdi. Sosyal medyada gördükleri üzerine çiftlerin taleplerinin aşırıya kaçtığı oluyor, bu da düğün maliyetlerini artırabiliyor. Sosyal medya her ne kadar tüketim obezliği yaratmış olsa da özellikle düğün organizasyonlarımızı yurt dışına tanıtmış ve ciddi bir şekilde düğün turizmi alanı açıldı” dedi.

Erdoğan'dan gösterişsiz düğün çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında evlenmeye karar veren gençleri ve evli çiftleri destekleyecek müjdeleri açıklarken, “kanayan bir yara” diyerek, son zamanlara sosyal medyanın da etkisiyle nikahların, düğünlerin sadelikten uzaklaştığına işaret etmişti. Erdoğan, "Peygamber Efendimiz, aile kurarken bakınız bizlere neyi öğütlüyor. 'En bereketli nikah, külfeti en az olanıdır' buyuruyor. Dolayısıyla nikah merasimlerinin sade, gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olması Efendimiz tarafından bizlere tavsiye ve telkin ediliyor. Ancak, son yıllarda bu alanda sorunlarımız katlanarak artıyor." diye konuşmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz'
9 Nisan 2024, 11:04
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