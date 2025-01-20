https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/eski-tbmm-baskani-sentop-yanitladi-kabine-degisecek-mi-kendisine-bakanlik-gorevi-mi-verilecek-1092845987.html

Eski TBMM Başkanı Şentop yanıtladı: Kabine değişecek mi, kendisine bakanlık görevi mi verilecek?

Eski TBMM Başkanı Şentop yanıtladı: Kabine değişecek mi, kendisine bakanlık görevi mi verilecek?

Sputnik Türkiye

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabinenin değişeceği yönündeki soruya "Ben hiç görmedim, duymadım. Bu dedikodular her zaman olabilir" yanıtını verirken... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T02:30+0300

2025-01-20T02:30+0300

2025-01-20T02:30+0300

politika

kabine

mustafa şentop

ak parti

adalet bakanlığı

bakan

tbmm genel kurulu

armağan çağlayan

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, Ekol TV’de yayınlanan Armağan Çağlayan’ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programının konuğu oldu. Programda Çağlayan'ın yönelttiği 'Kabinenin değişeceği, sizin Adalet Bakanı olacağınız yönünde haberler okudum. Ne diyorsunuz?' sorusuna Şentop şöyle yanıt verdi:Terör gündemiyle ilgili de konuşan Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi süreci için "Önemli bir adım. Sayın Bahçeli’nin açıklaması, çok çarpıcı bir şekilde ifade ettiği şekliyle de çok önemli, çok kıymetli bir açıklama” dedi. Türkiye’de terörle ilgili çok büyük mesafeler alındığını belirten Şentop şöyle devam etti:Şentop aynı zamanda geçmişte yürütülen 'çözüm süreci' ile ‘terörsüz Türkiye’ hedefi olarak adlandırılan yeni dönemi karşılaştırdı ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/ak-parti-sozcusu-celik-chp-genel-baskanliginda-bir-devir-teslim-olacak-1092842485.html

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Sputnik Türkiye

kabine, mustafa şentop, ak parti, adalet bakanlığı, bakan, tbmm genel kurulu, armağan çağlayan