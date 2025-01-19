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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. Kongrede konuşan Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı gençlik kolları kongresinde birlik ve kardeşlik mesajı verdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt veren Çelik "Biz birlik ve kardeşlik içinde yol yürümeye devam edeceğiz" dedi. Çelik, gençlere hitabında AK Parti’nin vizyonunu ve Türkiye’nin geleceğine dair hedeflerini vurguladı.Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğunun değişeceğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:
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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak

19:53 19.01.2025 (güncellendi: 19:57 19.01.2025)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. Kongrede konuşan Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in devir teslim eleştirilerine yanıt verirken, kendi iç devir teslimlerine hazırlanmalarını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı gençlik kolları kongresinde birlik ve kardeşlik mesajı verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt veren Çelik "Biz birlik ve kardeşlik içinde yol yürümeye devam edeceğiz" dedi. Çelik, gençlere hitabında AK Parti’nin vizyonunu ve Türkiye’nin geleceğine dair hedeflerini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğunun değişeceğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:

Çıkmış Özgür Özel diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda yanıldı' Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı git onu Şam'daki, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum' Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin, kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın. Daha önceki genel başkanınızın adı 'Bay Kemal'ken Cumhurbaşkanı'mızla uğraşarak 'Bay bay Kemal' oldu. Özel diyor ki: 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz' Bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil. Büyük ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz.

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
POLİTİKA
AK Parti Adana İl Başkanı belli oldu: Kongrede devir teslim töreni yapılacak
15 Ocak, 23:46
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