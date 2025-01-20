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Emeklilerin gözü bankalara çevrildi: Yeni promosyon görüşmeleri başladı
Emeklilerin gözü bankalara çevrildi: Yeni promosyon görüşmeleri başladı
Sputnik Türkiye
SGK ve bankalar arasında yeni promosyon görüşmelerinin başladığı belirtilirken, bankalar arasında da rekabet artıyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T17:54+0300
2025-01-20T17:54+0300
ekonomi
sgk
emekli
emekli maaşı
emekli banka promosyonu
rekabet
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Emeklilerin gözü bankaların vereceği yeni promosyon tekliflerine çevrildi. SGK ile bankalar arasına yeni promosyon görüşmeleri hız kazanırken mart ayında tavan miktarının artırılması bekleniyor. Yeni tavan promosyon miktarının 24 bin TL'ye ulaşacağı belirtilirken, promosyon süresi dolmayan emeklilerin de zamlı tutardan yararlanabileceği dile getiriliyor. Peki yeni emekli promosyonları ne zaman belli olacak? Promosyonlardan nasıl yararlanılacak? Promosyon süresi dolmayanlar zamlı promosyonlardan yararlanabilecek mi? Promosyonlarda tavan ödeme miktarı ne kadar olacak?Mart başı bekleniyorSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki promosyon protokol görüşmeleri başladı. Mart ayı başında tamamlanması beklenen bu süreçte, kamu ve özel bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarlarının artırılacağı öğrenildi.Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde SGK, 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon ve emekli maaşlarındaki artış, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Halihazırda bazı bankalar, tavan ödeme miktarını 20-24 bin TL seviyelerine kadar çıkardı.Promosyon süresi dolmayanlar da zamlı promosyondan yararlanabilecekYeni protokolde dikkat çeken bir diğer detay, geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emeklilerin de zamlı promosyonlardan faydalanabilecek olması. Bu kapsamda; emekliler, yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı değil, protokol süresine göre tam ödeme alacak. Yine üç yıllık sözleşme detayıyla ilgili de, mevcut promosyon süresi dolmadan başvuruda bulunanlar, sözleşme süresinin kalan kısmına göre ek ödeme alabilecek.Tavan ödeme miktarları artacak mı?Bankalar, protokolde belirlenen tavan miktarların üzerine çıkma yetkisine de sahip. Bu da özellikle daha fazla emekli müşteri çekmek isteyen bankalar arasında rekabeti artırıyor. Son olarak Mart ayında yapılacak anlaşma kapsamında, kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarındaki tavan ödeme miktarlarının artırılması bekleniyor. Mevcut tavan promosyon 12 bin TL iken düzenlemelerin ardından 2025 yılı için tavan promosyon tutarının 2 kat artarak 24 bin TL’ye kadar çıkması bekleniyor.Kimler promosyon ödemelerinden faydalanabilir?Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da promosyon ödemelerinden faydalanabilen kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca ikramiye ve aylıkların aksine banka promosyon ödemeleri yetim ve dul aylığı alanlar için hisse başına pay üzerinden değil, ödemenin tamamı ile gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html
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Emeklilerin gözü bankalara çevrildi: Yeni promosyon görüşmeleri başladı

17:54 20.01.2025
© AAEmekli maaş
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA
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SGK ve bankalar arasında yeni promosyon görüşmelerinin başladığı belirtilirken, bankalar arasında da rekabet artıyor.
Emeklilerin gözü bankaların vereceği yeni promosyon tekliflerine çevrildi. SGK ile bankalar arasına yeni promosyon görüşmeleri hız kazanırken mart ayında tavan miktarının artırılması bekleniyor. Yeni tavan promosyon miktarının 24 bin TL'ye ulaşacağı belirtilirken, promosyon süresi dolmayan emeklilerin de zamlı tutardan yararlanabileceği dile getiriliyor. Peki yeni emekli promosyonları ne zaman belli olacak? Promosyonlardan nasıl yararlanılacak? Promosyon süresi dolmayanlar zamlı promosyonlardan yararlanabilecek mi? Promosyonlarda tavan ödeme miktarı ne kadar olacak?

Mart başı bekleniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki promosyon protokol görüşmeleri başladı. Mart ayı başında tamamlanması beklenen bu süreçte, kamu ve özel bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarlarının artırılacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde SGK, 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon ve emekli maaşlarındaki artış, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Halihazırda bazı bankalar, tavan ödeme miktarını 20-24 bin TL seviyelerine kadar çıkardı.

Promosyon süresi dolmayanlar da zamlı promosyondan yararlanabilecek

Yeni protokolde dikkat çeken bir diğer detay, geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emeklilerin de zamlı promosyonlardan faydalanabilecek olması. Bu kapsamda; emekliler, yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı değil, protokol süresine göre tam ödeme alacak. Yine üç yıllık sözleşme detayıyla ilgili de, mevcut promosyon süresi dolmadan başvuruda bulunanlar, sözleşme süresinin kalan kısmına göre ek ödeme alabilecek.

Tavan ödeme miktarları artacak mı?

Bankalar, protokolde belirlenen tavan miktarların üzerine çıkma yetkisine de sahip. Bu da özellikle daha fazla emekli müşteri çekmek isteyen bankalar arasında rekabeti artırıyor. Son olarak Mart ayında yapılacak anlaşma kapsamında, kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarındaki tavan ödeme miktarlarının artırılması bekleniyor. Mevcut tavan promosyon 12 bin TL iken düzenlemelerin ardından 2025 yılı için tavan promosyon tutarının 2 kat artarak 24 bin TL’ye kadar çıkması bekleniyor.

Kimler promosyon ödemelerinden faydalanabilir?

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da promosyon ödemelerinden faydalanabilen kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca ikramiye ve aylıkların aksine banka promosyon ödemeleri yetim ve dul aylığı alanlar için hisse başına pay üzerinden değil, ödemenin tamamı ile gerçekleştiriliyor.
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