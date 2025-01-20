https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emeklilerin-gozu-bankalara-cevrildi-yeni-promosyon-gorusmeleri-basladi-1092873816.html

Emeklilerin gözü bankalara çevrildi: Yeni promosyon görüşmeleri başladı

Emeklilerin gözü bankalara çevrildi: Yeni promosyon görüşmeleri başladı

Sputnik Türkiye

SGK ve bankalar arasında yeni promosyon görüşmelerinin başladığı belirtilirken, bankalar arasında da rekabet artıyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:54+0300

2025-01-20T17:54+0300

2025-01-20T17:54+0300

ekonomi

sgk

emekli

emekli maaşı

emekli banka promosyonu

rekabet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg

Emeklilerin gözü bankaların vereceği yeni promosyon tekliflerine çevrildi. SGK ile bankalar arasına yeni promosyon görüşmeleri hız kazanırken mart ayında tavan miktarının artırılması bekleniyor. Yeni tavan promosyon miktarının 24 bin TL'ye ulaşacağı belirtilirken, promosyon süresi dolmayan emeklilerin de zamlı tutardan yararlanabileceği dile getiriliyor. Peki yeni emekli promosyonları ne zaman belli olacak? Promosyonlardan nasıl yararlanılacak? Promosyon süresi dolmayanlar zamlı promosyonlardan yararlanabilecek mi? Promosyonlarda tavan ödeme miktarı ne kadar olacak?Mart başı bekleniyorSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki promosyon protokol görüşmeleri başladı. Mart ayı başında tamamlanması beklenen bu süreçte, kamu ve özel bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarlarının artırılacağı öğrenildi.Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde SGK, 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon ve emekli maaşlarındaki artış, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Halihazırda bazı bankalar, tavan ödeme miktarını 20-24 bin TL seviyelerine kadar çıkardı.Promosyon süresi dolmayanlar da zamlı promosyondan yararlanabilecekYeni protokolde dikkat çeken bir diğer detay, geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emeklilerin de zamlı promosyonlardan faydalanabilecek olması. Bu kapsamda; emekliler, yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı değil, protokol süresine göre tam ödeme alacak. Yine üç yıllık sözleşme detayıyla ilgili de, mevcut promosyon süresi dolmadan başvuruda bulunanlar, sözleşme süresinin kalan kısmına göre ek ödeme alabilecek.Tavan ödeme miktarları artacak mı?Bankalar, protokolde belirlenen tavan miktarların üzerine çıkma yetkisine de sahip. Bu da özellikle daha fazla emekli müşteri çekmek isteyen bankalar arasında rekabeti artırıyor. Son olarak Mart ayında yapılacak anlaşma kapsamında, kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarındaki tavan ödeme miktarlarının artırılması bekleniyor. Mevcut tavan promosyon 12 bin TL iken düzenlemelerin ardından 2025 yılı için tavan promosyon tutarının 2 kat artarak 24 bin TL’ye kadar çıkması bekleniyor.Kimler promosyon ödemelerinden faydalanabilir?Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da promosyon ödemelerinden faydalanabilen kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca ikramiye ve aylıkların aksine banka promosyon ödemeleri yetim ve dul aylığı alanlar için hisse başına pay üzerinden değil, ödemenin tamamı ile gerçekleştiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/emekli-maas-farklari-odeme-takvimi-aciklandi-bayram-ikramiyesine-ne-kadar-zam-gelecek-iste-one-1092847240.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli maaş promosyon, emekli maaş promosyonu 2025, emekli maaş promosyonu ne kadar, emekli maaş promosyonu ne zaman belli olacak, yeni emekli maaş promosyon oranları, emekli maaşı promosyonu kim alabilir, emekli maaş promosyon zam gelecek mi, emekli maaş promosyonları ne zaman açıklanacak, sgk emekli maaş promosyon oranı, banka emekli maaş promosyon