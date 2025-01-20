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Düzce Belediyesi: 5 ilçedeki kanalizasyon sistemi İstanbul’a giden ham içme suyuna akıyor
Düzce Belediyesi: 5 ilçedeki kanalizasyon sistemi İstanbul’a giden ham içme suyuna akıyor
Sputnik Türkiye
Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 5 ilçenin kanalizasyon sistemleri İstanbul’a giden ham içme suyunun yüzde 36’sını sağlayan Melen Çayı ya da ona... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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Düzce Belediyesi'nin açıklamasında Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka’da altyapı sistemlerinin açık şekilde Melen Çayı ve kollarına aktığının tespit edildiği aktarıldı.Açıklamada "Başkan Özlü'nün, merkez ilçede sahaya çıkarak Konuralp Tabakhane Deresi’nde yaptığı, 'Düzce’nin Melen Havzası içinde yer alan ilçelerinde de kanalizasyon sistemlerinin Melen Çayı ve kollarına bağlandığı' açıklaması üzerine araştırma yapılarak güncel durum gözler önüne serildi" ifadelerine yer verildi.İstanbul’a giden ham içme suyunun yüzde 36’sını sağlayan Melen Havzası’nın özel hükümlerle korunması gerektiği, altyapı, donanım, denetim gibi sorumlulukların ise 2008'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) ait olduğunun her kesim tarafından bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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kaynaşlı, gölyaka, düzce, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), düzce belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kanalizasyon
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Düzce Belediyesi: 5 ilçedeki kanalizasyon sistemi İstanbul’a giden ham içme suyuna akıyor

19:17 20.01.2025 (güncellendi: 19:18 20.01.2025)
© AA / Göksel Cüneyt İğdeDüzce Belediyesi, 5 ilçedeki altyapı sistemlerinin Melen Çayı ve kollarına aktığının belirlendiğini bildirdi.
Düzce Belediyesi, 5 ilçedeki altyapı sistemlerinin Melen Çayı ve kollarına aktığının belirlendiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA / Göksel Cüneyt İğde
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Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 5 ilçenin kanalizasyon sistemleri İstanbul’a giden ham içme suyunun yüzde 36’sını sağlayan Melen Çayı ya da ona ulaşan kollarına bağlandığı belirlendi.
Düzce Belediyesi'nin açıklamasında Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka’da altyapı sistemlerinin açık şekilde Melen Çayı ve kollarına aktığının tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada "Başkan Özlü'nün, merkez ilçede sahaya çıkarak Konuralp Tabakhane Deresi’nde yaptığı, 'Düzce’nin Melen Havzası içinde yer alan ilçelerinde de kanalizasyon sistemlerinin Melen Çayı ve kollarına bağlandığı' açıklaması üzerine araştırma yapılarak güncel durum gözler önüne serildi" ifadelerine yer verildi.
İstanbul’a giden ham içme suyunun yüzde 36’sını sağlayan Melen Havzası’nın özel hükümlerle korunması gerektiği, altyapı, donanım, denetim gibi sorumlulukların ise 2008'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) ait olduğunun her kesim tarafından bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna rağmen, özel hükümlerin sadece denetim ve yaptırım kısmında faal olan İSKİ, sınırlar içinde yer alan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için adeta aşılmaz engel olarak görülüyor. İSKİ’nin sert kuralları sebebiyle tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere çeşitli iş kollarında yatırımlar da sekteye uğruyor. Öyle ki arıtma taahhüdünde bulunan teşvikli girişimler dahi İSKİ’nin yaptırımları karşısında ruhsat alamıyor, faaliyetlerine başlayamıyor. Hal böyle iken Düzce merkezde şahit olunan kanalizasyonların durumu aynı şekilde Melen Havzası içindeki ilçelerde de tespit edildi. Ocak 2025 tarihli görüntüler tek tek incelendiğinde Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka’da kanalizasyon sistemlerinin Melen Çayı ya da ona ulaşan kollarına bağlandığı kayda geçirildi."
Bilgisayar/hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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