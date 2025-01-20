https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/cumhurbaskani-erdogan-suriyeye-yonelik-kisitlamalar-kaldirilmali-1092875598.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin başkanlık ettiği... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T18:35+0300

2025-01-20T18:35+0300

2025-01-20T18:46+0300

politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir görüşme gerçekleştirdi.Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Robert Fico ve kıymetli heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurullarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda işbirliğini öngören belgelerde imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor'' dedi.'Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz'Slovakya ile AB sürecinin ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bildiğiniz üzere savunma sanayi alanında Son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydettik. NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayi işbirliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı. Değerli dostumla bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Tabii artık tüm Avrupa'yı etkileyen Ukrayna'daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya'nın gerek Rusya gerek Ukrayna ile temasları var. Savaşın müşavir coğrafyamızdaki etkileri daha da derinleşmeden adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldık. Ayrıca Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya'nın gerek ikili düzeyde gerek Avrupa Birliği nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkânına değindik. Kıymetli basın mensupları, Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan Ateşkes mutabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen dün itibariyle hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarını hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/altun-acikladi-cumhurbaskani-erdogan-slovak-lider-fico-ve-heyetini-kabul-edecek-1092845100.html

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