https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hesabinin-hacklendigi-dahi-dusunuldu-donald-trump-trump-isimli-meme-coin-cikardigini-duyurdu-1092814528.html
Hesabının hacklendiği dahi düşünüldü: Donald Trump, 'TRUMP' isimli meme coin çıkardığını duyurdu
Hesabının hacklendiği dahi düşünüldü: Donald Trump, 'TRUMP' isimli meme coin çıkardığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Donald Trump, sosyal medya hesaplarından 'TRUMP' isimli yeni bir meme coin çıkardığını duyurdu. Kripto para, kısa sürede büyük ilgi görerek piyasa değerini 2,5... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T11:58+0300
2025-01-18T11:58+0300
2025-01-18T11:58+0300
dünya
donald trump
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coinmarketcap
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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarından kendi adıyla yeni bir kripto para birimi olan 'TRUMP' adlı meme coin’i piyasaya sürdüğünü duyurdu. Trump, X ve Truth Social hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Yeni resmi Trump meme’i burada! Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler.” ifadelerine yer verdi.20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmadan önce yapılan bu duyuru, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar ise Trump’ın sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceğini iddia etti.Kripto analiz platformu Coinmarketcap verilerine göre, TRUMP coin son 24 saatte değerini yüzde 92,5 artırarak 12,5 dolar seviyesine ulaştı. Piyasa değeri ise yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak açıklandı.Trump’ın paylaştığı internet sitesinde, TRUMP coin’in Solana ağı üzerinden çıkarıldığı ve şu anda 200 milyon adet dolaşımda olduğu belirtildi. Ayrıca, bu miktarın önümüzdeki üç yıl içinde 1 milyara ulaşacağı ifade edildi.Batı medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın göreve başlamasıyla ABD’nin kripto para rezervi oluşturacağı ve bu rezervde ABD merkezli Solana ve Ripple gibi kripto varlıkları bulunduracağı öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trump-baskanlik-fotografinda-imaj-degistirdi-sabika-fotografiyla-benzerligi-dikkat-cekti-1092777595.html
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donald trump, abd, coinmarketcap, ripple, truth social, the trump organization, bitcoin madenciliği, bitcoin
donald trump, abd, coinmarketcap, ripple, truth social, the trump organization, bitcoin madenciliği, bitcoin
Hesabının hacklendiği dahi düşünüldü: Donald Trump, 'TRUMP' isimli meme coin çıkardığını duyurdu
Donald Trump, sosyal medya hesaplarından 'TRUMP' isimli yeni bir meme coin çıkardığını duyurdu. Kripto para, kısa sürede büyük ilgi görerek piyasa değerini 2,5 milyar dolara yükseltti. Bazıları ise ABD başkanının hesabının çalındığını düşündü.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarından kendi adıyla yeni bir kripto para birimi olan 'TRUMP' adlı meme coin’i piyasaya sürdüğünü duyurdu. Trump, X ve Truth Social hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Yeni resmi Trump meme’i burada! Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler.” ifadelerine yer verdi.
20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmadan önce yapılan bu duyuru, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar ise Trump’ın sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceğini iddia etti.
Kripto analiz platformu Coinmarketcap verilerine göre, TRUMP coin son 24 saatte değerini yüzde 92,5 artırarak 12,5 dolar seviyesine ulaştı. Piyasa değeri ise yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak açıklandı.
Trump’ın paylaştığı internet sitesinde, TRUMP coin’in Solana ağı üzerinden çıkarıldığı ve şu anda 200 milyon adet dolaşımda olduğu belirtildi. Ayrıca, bu miktarın önümüzdeki üç yıl içinde 1 milyara ulaşacağı ifade edildi.
Batı medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın göreve başlamasıyla ABD’nin kripto para rezervi oluşturacağı ve bu rezervde ABD merkezli Solana ve Ripple gibi kripto varlıkları bulunduracağı öne sürüldü.