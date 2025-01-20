https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/biden-washingtondaki-son-anlarinda-merdivenlerin-nerede-oldugunu-bulamadi-1092879630.html

Biden, Washington'daki son anlarında merdivenlerin nerede olduğunu bulamadı

Biden, Washington'daki son anlarında merdivenlerin nerede olduğunu bulamadı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Biden, Donald Trump'ın yemin töreni sonrası Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı konuşma sonunda hangi yöne gideceğini şaşırdı ve... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T23:41+0300

2025-01-20T23:41+0300

2025-01-20T23:41+0300

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joe biden

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washington

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump görevi Joe Biden'dan devraldı. Trump'ın yemin töreni sonrası Joe Biden Washington'dan Kaliforniya'ya tatil için hareket etti. Bunun öncesinde gazetecilere açıklama yapan Biden konuşmanın sonunda merdivenleri bulamadı. Joe Biden ve eşi Jill Biden seçmenlerini selamlayarak durdukları platformdan inmeden önce Joe Biden hangi yöne gideceklerini sordu. Bir kez daha gideceği yeri karıştıran Biden merdivenleri bulmakta zorluk yaşadı. 'Daha yapacak çok işimiz var'Biden yaptığı açıklamadaysa Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, "Daha yapacak çok işimiz var" ifadesini kullandı. Geride kalan 4 yılı onurla anacağını söyleyen Biden, birlikte çalıştığı ekibinin rüya takımı olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html

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melania trump, donald trump, joe biden, jill biden, washington