https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/biden-washingtondaki-son-anlarinda-merdivenlerin-nerede-oldugunu-bulamadi-1092879630.html
Biden, Washington'daki son anlarında merdivenlerin nerede olduğunu bulamadı
Biden, Washington'daki son anlarında merdivenlerin nerede olduğunu bulamadı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Biden, Donald Trump'ın yemin töreni sonrası Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı konuşma sonunda hangi yöne gideceğini şaşırdı ve... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T23:41+0300
2025-01-20T23:41+0300
2025-01-20T23:41+0300
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump görevi Joe Biden'dan devraldı. Trump'ın yemin töreni sonrası Joe Biden Washington'dan Kaliforniya'ya tatil için hareket etti. Bunun öncesinde gazetecilere açıklama yapan Biden konuşmanın sonunda merdivenleri bulamadı. Joe Biden ve eşi Jill Biden seçmenlerini selamlayarak durdukları platformdan inmeden önce Joe Biden hangi yöne gideceklerini sordu. Bir kez daha gideceği yeri karıştıran Biden merdivenleri bulmakta zorluk yaşadı. 'Daha yapacak çok işimiz var'Biden yaptığı açıklamadaysa Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, "Daha yapacak çok işimiz var" ifadesini kullandı. Geride kalan 4 yılı onurla anacağını söyleyen Biden, birlikte çalıştığı ekibinin rüya takımı olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html
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melania trump, donald trump, joe biden, jill biden, washington
melania trump, donald trump, joe biden, jill biden, washington
Biden, Washington'daki son anlarında merdivenlerin nerede olduğunu bulamadı
Eski ABD Başkanı Biden, Donald Trump'ın yemin töreni sonrası Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı konuşma sonunda hangi yöne gideceğini şaşırdı ve merdivenlerin nerede olduğunu aradı.
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump görevi Joe Biden'dan devraldı. Trump'ın yemin töreni sonrası Joe Biden Washington'dan Kaliforniya'ya tatil için hareket etti. Bunun öncesinde gazetecilere açıklama yapan Biden konuşmanın sonunda merdivenleri bulamadı.
Joe Biden ve eşi Jill Biden seçmenlerini selamlayarak durdukları platformdan inmeden önce Joe Biden hangi yöne gideceklerini sordu. Bir kez daha gideceği yeri karıştıran Biden merdivenleri bulmakta zorluk yaşadı.
'Daha yapacak çok işimiz var'
Biden yaptığı açıklamadaysa Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, "Daha yapacak çok işimiz var" ifadesini kullandı. Geride kalan 4 yılı onurla anacağını söyleyen Biden, birlikte çalıştığı ekibinin rüya takımı olduğunu belirtti.