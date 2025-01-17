Hande Fırat'tan özel okul fiyatlarına tepki: 'Etrafınızda özel ders almadan yabancı dil konuşan kaç çocuk gördünüz?'

"Ankara’da yıllığı 450 bin, 750 bin lira gibi rakamları duymuştum. Bir milyon lirayı duyunca gözlerim yerinden oynadı. Bu rakamlar sadece okul parası. Servis ve yemek yok. Servis, yemek, özel üniforma ve bazı talepleri ekleyince bu rakamların nereye varacağını bir düşünün. Üç çocuğunuz varsa hatta iki özel okulda okutmak ne kadar mümkün? Hadi diyelim buldunuz bir yolunu ve okuttunuz. Genelde okullarda satılan yabancı dil kitaplarının fiyatları ne olacak?"