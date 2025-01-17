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Hande Fırat'tan özel okul fiyatlarına tepki: 'Etrafınızda özel ders almadan yabancı dil konuşan kaç çocuk gördünüz?'
Hande Fırat'tan özel okul fiyatlarına tepki: 'Etrafınızda özel ders almadan yabancı dil konuşan kaç çocuk gördünüz?'
Sputnik Türkiye
Özel okullara gelen zamlar gündemden düşmüyor. Hande Fırat da gelen zamları eleştirdi ve 'özel okullardan mezun olan çocukların kaçının özel ders almadan... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, özel okul fiyatlarına dikkat çekti ve özel okula giden öğrencilerin de mutlaka İngilizce ya da ders desteği için ekstra kursa ihtiyaçları olduğunu vurguladı:Fırat, Ankara'daki okul fiyatlarından örnek verdi:Özel ders almadan ingilizce konuşabilen var mı?
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Hande Fırat'tan özel okul fiyatlarına tepki: 'Etrafınızda özel ders almadan yabancı dil konuşan kaç çocuk gördünüz?'

09:24 17.01.2025
© AFP 2023 / STRHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AFP 2023 / STR
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Özel okullara gelen zamlar gündemden düşmüyor. Hande Fırat da gelen zamları eleştirdi ve 'özel okullardan mezun olan çocukların kaçının özel ders almadan İngilizceyi sular seller gibi konuşabildiğini ve üniversite sınavlarında başarılı olduğunu' sordu.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, özel okul fiyatlarına dikkat çekti ve özel okula giden öğrencilerin de mutlaka İngilizce ya da ders desteği için ekstra kursa ihtiyaçları olduğunu vurguladı:
Fırat, Ankara'daki okul fiyatlarından örnek verdi:
"Ankara’da yıllığı 450 bin, 750 bin lira gibi rakamları duymuştum. Bir milyon lirayı duyunca gözlerim yerinden oynadı. Bu rakamlar sadece okul parası. Servis ve yemek yok. Servis, yemek, özel üniforma ve bazı talepleri ekleyince bu rakamların nereye varacağını bir düşünün. Üç çocuğunuz varsa hatta iki özel okulda okutmak ne kadar mümkün? Hadi diyelim buldunuz bir yolunu ve okuttunuz. Genelde okullarda satılan yabancı dil kitaplarının fiyatları ne olacak?"

Özel ders almadan ingilizce konuşabilen var mı?

İstisnalar kaideyi bozmaz. Bu paraları veren veliler, çocukların o okullardan sular seller gibi yabancı dil konuşarak mezun olmasını bekler. Dürüst olmak gerekir, etrafınızda özel ders almadan, sular seller gibi yabancı dil konuşan kaç çocuk gördünüz? İELTS gibi sınavlarda özel ders almadan geçer not alan kaç çocuk var? Yine ististnalar kaideyi bozmaz ama diyelim ki çocuklarınız yurtiçinde okuyacak. Özel ders almadan ya da kısaca destek almadan üniversiteye hazırlanan kaç çocuk gördünüz? Şimdi tekrar aynı soruyu yöneltiyorum; sorun nereden kaynaklanıyor? Asıl mesele eğitim camiasının bu sorununun yanıtını bilimsel bir biçimde ortaya koymasında.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
TÜRKİYE
Özel okulların fiyatları uçtu: Aileler zor durumda
15 Ocak, 17:24
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