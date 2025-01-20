https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/avmde-guvenlik-gorevlisi-ve-polislere-saldiri-5-supheli-tutuklandi-1092878931.html

AVM'de güvenlik görevlisi ve polislere saldırı: 5 şüpheli tutuklandı

AVM'de güvenlik görevlisi ve polislere saldırı: 5 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir AVM'nin girişinde güvenlik görevlisini darp eden, polise mukavemet ederek yaralayan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişinin... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T22:54+0300

2025-01-20T22:54+0300

2025-01-20T22:54+0300

türkiye

kayseri

avm

polis

darp

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir grup AVM'den içeri girerken kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlilerince durduruldu.Duruma itiraz ederek özel güvenlik görevlisini darp ettiği öne sürülen şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdi.Bir özel güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, M.Y, A.Y, S.Y. ile T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaşları küçük olduğu öğrenilen şüpheliler M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-ulasim-duracak-emniyet-yarin-kapali-olan-yollari-duyurdu-1092877644.html

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