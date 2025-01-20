https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/avmde-guvenlik-gorevlisi-ve-polislere-saldiri-5-supheli-tutuklandi-1092878931.html
AVM'de güvenlik görevlisi ve polislere saldırı: 5 şüpheli tutuklandı
AVM'de güvenlik görevlisi ve polislere saldırı: 5 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir AVM'nin girişinde güvenlik görevlisini darp eden, polise mukavemet ederek yaralayan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişinin... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T22:54+0300
2025-01-20T22:54+0300
2025-01-20T22:54+0300
türkiye
kayseri
avm
polis
darp
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir grup AVM'den içeri girerken kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlilerince durduruldu.Duruma itiraz ederek özel güvenlik görevlisini darp ettiği öne sürülen şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdi.Bir özel güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, M.Y, A.Y, S.Y. ile T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaşları küçük olduğu öğrenilen şüpheliler M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-ulasim-duracak-emniyet-yarin-kapali-olan-yollari-duyurdu-1092877644.html
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kayseri, avm, polis, darp
kayseri, avm, polis, darp
AVM'de güvenlik görevlisi ve polislere saldırı: 5 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de bir AVM'nin girişinde güvenlik görevlisini darp eden, polise mukavemet ederek yaralayan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişinin yaşlarının küçük olduğu belirtildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir grup AVM'den içeri girerken kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlilerince durduruldu.
Duruma itiraz ederek özel güvenlik görevlisini darp ettiği öne sürülen şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdi.
Bir özel güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, M.Y, A.Y, S.Y. ile T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaşları küçük olduğu öğrenilen şüpheliler M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.