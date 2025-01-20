https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-ulasim-duracak-emniyet-yarin-kapali-olan-yollari-duyurdu-1092877644.html
Ankara'da ulaşım duracak: Emniyet yarın kapalı olan yolları duyurdu
Ankara'da ulaşım duracak: Emniyet yarın kapalı olan yolları duyurdu
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T21:12+0300
2025-01-20T21:12+0300
2025-01-20T21:58+0300
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yol
yol çalışması
yol kapatma eylemi
yol haritası
yol tabelası
trafik
trafik kontrolü
trafik polisi
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Ankara'da düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre; 21 Ocak Salı günü saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyant, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyant, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak. İhtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?
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ankara, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası, trafik, trafik kontrolü, trafik polisi, başkent, polis
ankara, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası, trafik, trafik kontrolü, trafik polisi, başkent, polis
Ankara'da ulaşım duracak: Emniyet yarın kapalı olan yolları duyurdu
21:12 20.01.2025 (güncellendi: 21:58 20.01.2025)
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat 05.00'ten itibaren kapalı olacak yollar programın sona ermesiyle tekrar trafiğe açılacak.
Ankara'da düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre; 21 Ocak Salı günü saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyant, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyant, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak. İhtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.
Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?
Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü
çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı kapatılacak.
Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı
trafiğe kapalı olacak.
Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne
bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı kapatılacak.
Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.
Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine
kapatılacak.