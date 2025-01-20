https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-ulasim-duracak-emniyet-yarin-kapali-olan-yollari-duyurdu-1092877644.html

Ankara'da ulaşım duracak: Emniyet yarın kapalı olan yolları duyurdu

Ankara'da ulaşım duracak: Emniyet yarın kapalı olan yolları duyurdu

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T21:12+0300

2025-01-20T21:12+0300

2025-01-20T21:58+0300

türkiye

ankara

yol

yol çalışması

yol kapatma eylemi

yol haritası

yol tabelası

trafik

trafik kontrolü

trafik polisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/08/1049655537_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bc46601253afd4cbb9feb009fbfcc9ab.jpg

Ankara'da düzenlenecek AK Parti İl Kongresi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre; 21 Ocak Salı günü saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyant, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyant, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak. İhtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ankara-valiliginden-ticari-araclara-uyari-sadece-3-gun-kaldi-1090936667.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası, trafik, trafik kontrolü, trafik polisi, başkent, polis