https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ankara-valiliginden-ticari-araclara-uyari-sadece-3-gun-kaldi-1090936667.html
Ankara Valiliği'nden ticari araçlara uyarı: Sadece 3 gün kaldı
Ankara Valiliği'nden ticari araçlara uyarı: Sadece 3 gün kaldı
Sputnik Türkiye
Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacak. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala Ankara... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:54+0300
2024-11-28T16:54+0300
2024-11-28T16:54+0300
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ankara valiliği
ağır ticari araç
kış lastiği
kış
lastik
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1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından ticari araç sürücülerine uyarısıda bulundu. Valilik açıklamasında şunlar yer aldı: "İlimiz sınırları içerisinde şehir içi yollarda yolcu veya taşımacılığı yapan ticari araçlar için 01 Aralık 2024-01 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacaktır. Kış lastiği uygulaması sadece yasal bir zorunluluk değil; aynı zamanda güvenli bir seyahat için hayati önem arz etmektedir."Kış lastiği cezası ne kadar?Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/son-60-yilin-en-soguk-kisi-mi-olacak-istanbula-kar-yagisi-tarihi-verildi-1090928944.html
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ankara valiliği, ağır ticari araç, kış lastiği, kış, lastik
ankara valiliği, ağır ticari araç, kış lastiği, kış, lastik
Ankara Valiliği'nden ticari araçlara uyarı: Sadece 3 gün kaldı
Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacak. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala Ankara Valiliği sosyal medya hesabından uyardı. Valilik açıklamasında, "Kış lastiği mevsim şartları gereği güvenli bir sürüşün en önemli unsurlarından biridir" ifadelerine yer verildi.
1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından ticari araç sürücülerine uyarısıda bulundu.
Valilik açıklamasında şunlar yer aldı: "İlimiz sınırları içerisinde şehir içi yollarda yolcu veya taşımacılığı yapan ticari araçlar için 01 Aralık 2024-01 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacaktır. Kış lastiği uygulaması sadece yasal bir zorunluluk değil; aynı zamanda güvenli bir seyahat için hayati önem arz etmektedir."
Kış lastiği cezası ne kadar?
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.
Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.