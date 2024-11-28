Ankara Valiliği'nden ticari araçlara uyarı: Sadece 3 gün kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, İran’ın vekil güçlerini, füze projelerini ve nükleer programını baskılamaya çalışacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
PKK silah bırakır mı?
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri özelleştirmeye karşı Ankara'ya yürüyor
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:16
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ankara-valiliginden-ticari-araclara-uyari-sadece-3-gun-kaldi-1090936667.html
Ankara Valiliği'nden ticari araçlara uyarı: Sadece 3 gün kaldı
Ankara Valiliği'nden ticari araçlara uyarı: Sadece 3 gün kaldı
Sputnik Türkiye
Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacak. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala Ankara... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:54+0300
2024-11-28T16:54+0300
türkiye
ankara valiliği
ağır ticari araç
kış lastiği
kış
lastik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063606170_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_82351812945891b150a20e36aaabd008.jpg
1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından ticari araç sürücülerine uyarısıda bulundu. Valilik açıklamasında şunlar yer aldı: "İlimiz sınırları içerisinde şehir içi yollarda yolcu veya taşımacılığı yapan ticari araçlar için 01 Aralık 2024-01 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacaktır. Kış lastiği uygulaması sadece yasal bir zorunluluk değil; aynı zamanda güvenli bir seyahat için hayati önem arz etmektedir."Kış lastiği cezası ne kadar?Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/son-60-yilin-en-soguk-kisi-mi-olacak-istanbula-kar-yagisi-tarihi-verildi-1090928944.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063606170_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_3a08b1f96df68a6a0a08662de97a1b1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara valiliği, ağır ticari araç, kış lastiği, kış, lastik
ankara valiliği, ağır ticari araç, kış lastiği, kış, lastik

Ankara Valiliği'nden ticari araçlara uyarı: Sadece 3 gün kaldı

16:54 28.11.2024
© AAkış lastiği
kış lastiği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
Abone ol
Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacak. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala Ankara Valiliği sosyal medya hesabından uyardı. Valilik açıklamasında, "Kış lastiği mevsim şartları gereği güvenli bir sürüşün en önemli unsurlarından biridir" ifadelerine yer verildi.
1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından ticari araç sürücülerine uyarısıda bulundu.
Valilik açıklamasında şunlar yer aldı: "İlimiz sınırları içerisinde şehir içi yollarda yolcu veya taşımacılığı yapan ticari araçlar için 01 Aralık 2024-01 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacaktır. Kış lastiği uygulaması sadece yasal bir zorunluluk değil; aynı zamanda güvenli bir seyahat için hayati önem arz etmektedir."

Kış lastiği cezası ne kadar?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
TÜRKİYE
Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a kar yağışı tarihi verildi
14:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала