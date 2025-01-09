https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ankaralilar-dikkat-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatacak-1092502505.html

Ankaralılar dikkat: Özel halk otobüsleri 'kontak' kapatacak

Ankaralılar dikkat: Özel halk otobüsleri 'kontak' kapatacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da özel halk otobüsleri işletmecileri 'kontak kapamaya' hazırlanıyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T16:12+0300

2025-01-09T16:12+0300

2025-01-09T16:12+0300

türkiye

ankara

özel halk otobüsleri

kontak kapatma

iş bırakma

iş bırakma eylemi

zam

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Ankara'da özel halk otobüsleri sahipleri, 20 Ocak'ta kontak kapatmaya hazırlanıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sağlanan gelir desteğinin yeniden sağlanmaması ve biniş ücretlerinin düzenlenmemesi halinde eylem yapacaklarını açıkladı. Mağdur oldukABB'den aldıkları desteğin yeni yıl itibarıyla verilmeyeceğini öğrendiklerini belirten Kara, çeşitli gider kalemlerine ve ürünlere zam yapıldığını, ancak ulaşıma Ankara'da zam gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını öne sürdü. Kara, öğrencilerin kullandığı abonman karta ilişkin, "İlk onay veren bendim, verdiğimize pişman olduk. Bu kartlar herkese verilmeyecekti. Bugün abonman sayısı Ankara'da tam bilet sayısını geçti. İki sene önce araçlara binen tam biletli, yüzde 37-38'di. Bugünlerde ise yüzde 20'lerde." dedi.Ücretsiz biniş hakkı olan keyfi geziyorÜcretsiz biletlerdeki gelir desteğinin artması yönünde talepte bulunan Kara, ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların araçlarda keyfi yolculuk yaptığını ileri sürdü.Sorunlarına çözüm üretilmezse 20 Ocak'tan itibaren hizmet vermeyeceklerini duyuran Kara, Türkiye'de gelir desteği olmadan özel halk otobüsü sektörünün yürüme şansı bulunmadığını söyledi. Bu yolcuları taşımayızKara, 20 Ocak'ta kontak kapatma yoluna gitmemeleri halinde ise ücretsiz ve abonman karta sahip vatandaşları, özel halk otobüslerinde taşımayacaklarını kaydetti.

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