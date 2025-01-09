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Ankaralılar dikkat: Özel halk otobüsleri 'kontak' kapatacak
Ankaralılar dikkat: Özel halk otobüsleri 'kontak' kapatacak
Sputnik Türkiye
Ankara'da özel halk otobüsleri işletmecileri 'kontak kapamaya' hazırlanıyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
özel halk otobüsleri
kontak kapatma
iş bırakma
iş bırakma eylemi
zam
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Ankara'da özel halk otobüsleri sahipleri, 20 Ocak'ta kontak kapatmaya hazırlanıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sağlanan gelir desteğinin yeniden sağlanmaması ve biniş ücretlerinin düzenlenmemesi halinde eylem yapacaklarını açıkladı. Mağdur oldukABB'den aldıkları desteğin yeni yıl itibarıyla verilmeyeceğini öğrendiklerini belirten Kara, çeşitli gider kalemlerine ve ürünlere zam yapıldığını, ancak ulaşıma Ankara'da zam gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını öne sürdü. Kara, öğrencilerin kullandığı abonman karta ilişkin, "İlk onay veren bendim, verdiğimize pişman olduk. Bu kartlar herkese verilmeyecekti. Bugün abonman sayısı Ankara'da tam bilet sayısını geçti. İki sene önce araçlara binen tam biletli, yüzde 37-38'di. Bugünlerde ise yüzde 20'lerde." dedi.Ücretsiz biniş hakkı olan keyfi geziyorÜcretsiz biletlerdeki gelir desteğinin artması yönünde talepte bulunan Kara, ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların araçlarda keyfi yolculuk yaptığını ileri sürdü.Sorunlarına çözüm üretilmezse 20 Ocak'tan itibaren hizmet vermeyeceklerini duyuran Kara, Türkiye'de gelir desteği olmadan özel halk otobüsü sektörünün yürüme şansı bulunmadığını söyledi. Bu yolcuları taşımayızKara, 20 Ocak'ta kontak kapatma yoluna gitmemeleri halinde ise ücretsiz ve abonman karta sahip vatandaşları, özel halk otobüslerinde taşımayacaklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-ozel-halk-otobusleri-eylemde-esnafin-icerisinde-ticari-sicili-bozulmayan-hic-kimse-1091087569.html
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ankara özel halk otobüsleri, ankara özel halk otobüsleri ne zaman iş bırakacak, ankara özel halk otobüsleri kontak kapatma,
ankara özel halk otobüsleri, ankara özel halk otobüsleri ne zaman iş bırakacak, ankara özel halk otobüsleri kontak kapatma,

Ankaralılar dikkat: Özel halk otobüsleri 'kontak' kapatacak

16:12 09.01.2025
© Betül AbalıAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Betül Abalı
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Ankara'da özel halk otobüsleri işletmecileri 'kontak kapamaya' hazırlanıyor.
Ankara'da özel halk otobüsleri sahipleri, 20 Ocak'ta kontak kapatmaya hazırlanıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sağlanan gelir desteğinin yeniden sağlanmaması ve biniş ücretlerinin düzenlenmemesi halinde eylem yapacaklarını açıkladı.

Mağdur olduk

ABB'den aldıkları desteğin yeni yıl itibarıyla verilmeyeceğini öğrendiklerini belirten Kara, çeşitli gider kalemlerine ve ürünlere zam yapıldığını, ancak ulaşıma Ankara'da zam gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını öne sürdü. Kara, öğrencilerin kullandığı abonman karta ilişkin, "İlk onay veren bendim, verdiğimize pişman olduk. Bu kartlar herkese verilmeyecekti. Bugün abonman sayısı Ankara'da tam bilet sayısını geçti. İki sene önce araçlara binen tam biletli, yüzde 37-38'di. Bugünlerde ise yüzde 20'lerde." dedi.

Ücretsiz biniş hakkı olan keyfi geziyor

Ücretsiz biletlerdeki gelir desteğinin artması yönünde talepte bulunan Kara, ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların araçlarda keyfi yolculuk yaptığını ileri sürdü.
Sorunlarına çözüm üretilmezse 20 Ocak'tan itibaren hizmet vermeyeceklerini duyuran Kara, Türkiye'de gelir desteği olmadan özel halk otobüsü sektörünün yürüme şansı bulunmadığını söyledi.

Bu yolcuları taşımayız

Kara, 20 Ocak'ta kontak kapatma yoluna gitmemeleri halinde ise ücretsiz ve abonman karta sahip vatandaşları, özel halk otobüslerinde taşımayacaklarını kaydetti.
Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
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