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Alkolsüz içeceklere de zam geldi: Meyve suyunun litresi 50 lira oldu
Alkolsüz içeceklere de zam geldi: Meyve suyunun litresi 50 lira oldu
Sputnik Türkiye
Alkolsüz içecek gruplarına da zam geldi. Bir litre meyve suyunun fiyatı 50 liraya yükseldi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Alkol gruplarına gelen zamlardan sonra alkolsüz içecek gruplarına da zam geldi. Buna göre kolanın fiyatı 40 liraya, meyve suyunun litresi ise 50 liraya yükseldi. Zammı, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Meyve suyunun litresi 50 lira oldu Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kola ve alkolsüz içeceklere gelen son zamları duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre 1 litre meyve suyu 50 liraya, kolanın fiyatı ise 40 liraya çıktı. En düşük alkolsüz içeceğin (200 ml) fiyatı ise 12 lira oldu.
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tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, meyve suyu, zam, kola
tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, meyve suyu, zam, kola

Alkolsüz içeceklere de zam geldi: Meyve suyunun litresi 50 lira oldu

14:03 20.01.2025
© İHA / MUSTAFA KURTULAN-AW815184Meyve suyu
Meyve suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© İHA / MUSTAFA KURTULAN-AW815184
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Alkolsüz içecek gruplarına da zam geldi. Bir litre meyve suyunun fiyatı 50 liraya yükseldi.
Alkol gruplarına gelen zamlardan sonra alkolsüz içecek gruplarına da zam geldi. Buna göre kolanın fiyatı 40 liraya, meyve suyunun litresi ise 50 liraya yükseldi. Zammı, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Meyve suyunun litresi 50 lira oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kola ve alkolsüz içeceklere gelen son zamları duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre 1 litre meyve suyu 50 liraya, kolanın fiyatı ise 40 liraya çıktı. En düşük alkolsüz içeceğin (200 ml) fiyatı ise 12 lira oldu.
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