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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/istanbulda-berber-fiyatlarina-zam-geldi-sac-sakal-trasi-cep-yakacak-1092837354.html
İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak
İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak
Sputnik Türkiye
Asgari ücrette yapılan artışın ardından pek çok sektörde olduğu gibi berber hizmetlerine de zam geldi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T15:08+0300
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ekonomi
istanbul
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berber
berberiler
istanbul berberler odası
saç
saç dökülmesi
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Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da bulunan berberlerin tarifesine zam yaptı.Türkiye'de açıklanan asgari ücret zammıyla birlikte çoğu sektör ve hizmette artışa gidildi. İstanbul Berberler Odası da artan maliyetler nedeniyle berber tarifesini güncelledi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında artarken, saç sakal fiyatı 550 liraya yükseldi.Berberler için belirlenen yeni fiyatlar, hizmet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Yeni tarifeler şu şekilde:B sınıfı berber ücretleri:C sınıfı berber ücretleri:
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istanbul berber fiyatı, berber fiyatları, berber yeni tarife
istanbul berber fiyatı, berber fiyatları, berber yeni tarife

İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak

15:08 19.01.2025
© AABerber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA
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Asgari ücrette yapılan artışın ardından pek çok sektörde olduğu gibi berber hizmetlerine de zam geldi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında artarken, yeni tarifeler dikkat çekti. Bazı bölgelerde damat tıraşı fiyatlarının 3 bin TL’ye kadar yükseldiği bildirildi.
Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da bulunan berberlerin tarifesine zam yaptı.
Türkiye'de açıklanan asgari ücret zammıyla birlikte çoğu sektör ve hizmette artışa gidildi. İstanbul Berberler Odası da artan maliyetler nedeniyle berber tarifesini güncelledi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında artarken, saç sakal fiyatı 550 liraya yükseldi.
Berberler için belirlenen yeni fiyatlar, hizmet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Yeni tarifeler şu şekilde:

B sınıfı berber ücretleri:

Sakal tıraşı: 200 TL
Saç kesimi: 350 TL
Saç-sakal-yıkama-fön: 500 TL
Çocuk tıraşı: 300 TL
Yanak-kulak-kaş alma: 200 TL
Damat tıraşı: 3.000 TL
Favori ense düzeltme: 200 TL
Saç boyama: 750 TL

C sınıfı berber ücretleri:

Sakal tıraşı: 130 TL
Saç kesimi: 200 TL
Saç-sakal-yıkama-fön: 300 TL
Çocuk tıraşı: 150 TL
Damat tıraşı: 1.500 TL
Favori ense düzeltme: 100 TL
Saç boyama: 500 TL
Diyarbakır - berber - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
TÜRKİYE
Berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal fiyatı şaşırttı
7 Ocak, 20:35
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