https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/istanbulda-berber-fiyatlarina-zam-geldi-sac-sakal-trasi-cep-yakacak-1092837354.html

İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak

İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak

Sputnik Türkiye

Asgari ücrette yapılan artışın ardından pek çok sektörde olduğu gibi berber hizmetlerine de zam geldi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T15:08+0300

2025-01-19T15:08+0300

2025-01-19T15:08+0300

ekonomi

istanbul

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berber

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Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da bulunan berberlerin tarifesine zam yaptı.Türkiye'de açıklanan asgari ücret zammıyla birlikte çoğu sektör ve hizmette artışa gidildi. İstanbul Berberler Odası da artan maliyetler nedeniyle berber tarifesini güncelledi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında artarken, saç sakal fiyatı 550 liraya yükseldi.Berberler için belirlenen yeni fiyatlar, hizmet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Yeni tarifeler şu şekilde:B sınıfı berber ücretleri:C sınıfı berber ücretleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/berber-fiyatlarina-zam-geldi-sac-sakal-fiyati-sasirtti-1092437205.html

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