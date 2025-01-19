https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/istanbulda-berber-fiyatlarina-zam-geldi-sac-sakal-trasi-cep-yakacak-1092837354.html
İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak
İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak
Sputnik Türkiye
Asgari ücrette yapılan artışın ardından pek çok sektörde olduğu gibi berber hizmetlerine de zam geldi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T15:08+0300
2025-01-19T15:08+0300
2025-01-19T15:08+0300
ekonomi
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
berber
berberiler
istanbul berberler odası
saç
saç dökülmesi
saç ekimi
saç boyası
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Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da bulunan berberlerin tarifesine zam yaptı.Türkiye'de açıklanan asgari ücret zammıyla birlikte çoğu sektör ve hizmette artışa gidildi. İstanbul Berberler Odası da artan maliyetler nedeniyle berber tarifesini güncelledi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında artarken, saç sakal fiyatı 550 liraya yükseldi.Berberler için belirlenen yeni fiyatlar, hizmet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Yeni tarifeler şu şekilde:B sınıfı berber ücretleri:C sınıfı berber ücretleri:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/berber-fiyatlarina-zam-geldi-sac-sakal-fiyati-sasirtti-1092437205.html
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istanbul berber fiyatı, berber fiyatları, berber yeni tarife
istanbul berber fiyatı, berber fiyatları, berber yeni tarife
İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal traşı cep yakacak
Asgari ücrette yapılan artışın ardından pek çok sektörde olduğu gibi berber hizmetlerine de zam geldi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında artarken, yeni tarifeler dikkat çekti. Bazı bölgelerde damat tıraşı fiyatlarının 3 bin TL’ye kadar yükseldiği bildirildi.
Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da bulunan berberlerin tarifesine zam yaptı.
Türkiye'de açıklanan asgari ücret zammıyla birlikte çoğu sektör ve hizmette artışa gidildi. İstanbul Berberler Odası da artan maliyetler nedeniyle berber tarifesini güncelledi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında artarken, saç sakal fiyatı 550 liraya yükseldi.
Berberler için belirlenen yeni fiyatlar, hizmet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Yeni tarifeler şu şekilde:
B sınıfı berber ücretleri:
Saç-sakal-yıkama-fön:
500 TL
Yanak-kulak-kaş alma:
200 TL
Favori ense düzeltme:
200 TL
C sınıfı berber ücretleri:
Saç-sakal-yıkama-fön:
300 TL
Favori ense düzeltme:
100 TL