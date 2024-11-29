https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/balinalarin-kopek-baligi-avlama-teknigi-kesfedildi-kurbanlarinin-cinsel-organina-saldiriyor-1090987526.html
Balinaların köpek balığı avlama tekniği keşfedildi: Kurbanlarının cinsel organına saldırıyor
Balinaların köpek balığı avlama tekniği keşfedildi: Kurbanlarının cinsel organına saldırıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada dünyanın en büyük balığı olan katil balinaların katil köpek balıklarını avladıkları keşfedildi. 2018 ile 2024... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T18:54+0300
2024-11-29T18:54+0300
2024-11-29T18:59+0300
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Katil balinaların avlanmak için köpek balıklarına cinsel organından saldırdığı keşfedildi.Frontiers in Marine Science dergisi tarafından yayımlanan araştırmaya göre katil balinaların (orkalar) köpek balığı avlama tekniği geliştirdiği belirlendi. Kaliforniya Körfezi'nde 2018 ile 2024 yılları arasında yapılan gözlemlerde katil balina sürüsünün özel bir teknik geliştirerek köpek balıklarının daha az kıkırdak içeren alt bölümünde bulunan cinsel organına saldırdığı keşfedildi. Bilim insanlarının 4 farklı saldırı olayında keşfettiği verilere göre katil balinaların iş birliği içinde yürüttükleri saldırılarda avlarının alt karın bölgesinde bulunan pelvik bölümünü hedef aldığı ve darbe sonucu hareketsiz kalan katil köpek balığının yağ açısından zengin karaciğerine kolayca erişebildiği belirlendi. Araştırmada bu avlanma yöntemini diğer avlarda kullanmayan balinaların koşullara göre strateji geliştirdiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bilim-insanlari-yeni-bitki-turu-kesfetti-sadece-turkiyede-yetisiyor-1090985764.html
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köpekbalığı, köpek balığı, balina, katil balina, mavi balina, beyaz balina, balina avı, yavru balina, okyanus, saldırı
köpekbalığı, köpek balığı, balina, katil balina, mavi balina, beyaz balina, balina avı, yavru balina, okyanus, saldırı
Balinaların köpek balığı avlama tekniği keşfedildi: Kurbanlarının cinsel organına saldırıyor
18:54 29.11.2024 (güncellendi: 18:59 29.11.2024)
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada dünyanın en büyük balığı olan katil balinaların katil köpek balıklarını avladıkları keşfedildi. 2018 ile 2024 yılları arasında yapılan araştırmada katil balina sürüsünün özel bir teknik geliştirerek köpek balıklarının daha az kıkırdak içeren alt bölümünde bulunan cinsel organına saldırdığı bulundu.
Katil balinaların avlanmak için köpek balıklarına cinsel organından saldırdığı keşfedildi.
Frontiers in Marine Science dergisi tarafından yayımlanan araştırmaya göre katil balinaların (orkalar) köpek balığı avlama tekniği geliştirdiği belirlendi. Kaliforniya Körfezi'nde 2018 ile 2024 yılları arasında yapılan gözlemlerde katil balina sürüsünün özel bir teknik geliştirerek köpek balıklarının daha az kıkırdak içeren alt bölümünde bulunan cinsel organına saldırdığı keşfedildi.
Bilim insanlarının 4 farklı saldırı olayında keşfettiği verilere göre katil balinaların iş birliği içinde yürüttükleri saldırılarda avlarının alt karın bölgesinde bulunan pelvik bölümünü hedef aldığı ve darbe sonucu hareketsiz kalan katil köpek balığının yağ açısından zengin karaciğerine kolayca erişebildiği belirlendi. Araştırmada bu avlanma yöntemini diğer avlarda kullanmayan balinaların koşullara göre strateji geliştirdiği ifade edildi.