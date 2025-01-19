https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/bakan-bayraktar-turkiyede-bircok-nukleer-santral-insa-edilecek-kariyer-acisindan-rusca-bilmek-buyuk-1092834445.html
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'de birçok nükleer santral inşa edilecek, kariyer açısından Rusça bilmek büyük avantaj
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'de birçok nükleer santral inşa edilecek, kariyer açısından Rusça bilmek büyük avantaj
Sputnik Türkiye
Bakan Bayraktar, 2050’ye kadar Türkiye'nin 20 gigavatlık nükleer güce ulaşılacağını ve Sinop ile Trakya’da yeni santraller inşa edileceğini açıkladı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T13:02+0300
2025-01-19T13:02+0300
2025-01-19T13:02+0300
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alparslan bayraktar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Sinop’ta yapılacak yeni nükleer santral sahasını inceleyen Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.2050 Hedefi: 20 gigavat nükleer güç sahibi olmakBayraktar, Türkiye’nin 2050’ye kadar toplam 20 gigavatlık nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Akkuyu’da inşası devam eden nükleer santralin yanı sıra Sinop ve Trakya’ya iki yeni santral yapılacağını ve küçük modüler reaktörlerin de sisteme dahil edileceğini açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde, birinci reaktörden bu yıl içerisinde deneme üretimi kapsamında ilk elektrik üretiminin yapılacağını kaydetti.Nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, tıptan malzeme bilimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, öğrencilere şu sözlerle seslendi:Bayraktar, Birleşmiş Milletler’de 25 ülkenin, 2050 yılına kadar nükleer gücün üç katına çıkarılması gerektiği yönünde bir deklarasyona imza attığını hatırlatarak, Almanya gibi gelişmiş ülkelerin de yeniden nükleere dönüş yapabileceğini ifade etti.'Rusça ve Çince gibi diller büyük avantaj'Bayraktar, nükleer projelerde yerli ekipman ve insan kaynağının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:Türkiye’nin nükleer geleceğiBayraktar, Türkiye’nin nükleer yakıt üretiminden tedarik zincirine kadar kapsamlı bir planlama içinde olduğunu vurguladı. Akkuyu’daki birinci reaktörün tamamlanma oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya ile birlikte toplamda 12 reaktörlük bir nükleer kapasiteye ulaşılacağını ifade etti.Son olarak, yeni santral projelerinde araştırma reaktörlerinin de şart koşulduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji programının uluslararası standartlara uygun olarak sürdüğünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/istanbul-trafiginin-dunyanin-en-yogun-fakat-turkiyenin-en-guvenli-trafigi-oldugu-ortaya-cikti--1092832431.html
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enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, nükleer, sinop, sinop nükleer santrali, akkuyu, trakya, bayraktar
enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, nükleer, sinop, sinop nükleer santrali, akkuyu, trakya, bayraktar
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'de birçok nükleer santral inşa edilecek, kariyer açısından Rusça bilmek büyük avantaj
Bakan Bayraktar, 2050’ye kadar Türkiye'nin 20 gigavatlık nükleer güce ulaşılacağını ve Sinop ile Trakya’da yeni santraller inşa edileceğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Sinop’ta yapılacak yeni nükleer santral sahasını inceleyen Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2050 Hedefi: 20 gigavat nükleer güç sahibi olmak
Bayraktar, Türkiye’nin 2050’ye kadar toplam 20 gigavatlık nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Akkuyu’da inşası devam eden nükleer santralin yanı sıra Sinop ve Trakya’ya iki yeni santral yapılacağını ve küçük modüler reaktörlerin de sisteme dahil edileceğini açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde, birinci reaktörden bu yıl içerisinde deneme üretimi kapsamında ilk elektrik üretiminin yapılacağını kaydetti.
Nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, tıptan malzeme bilimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, öğrencilere şu sözlerle seslendi:
"Sizler, nükleer enerjinin önemini anlatacak fahri elçilerisiniz. Nükleer, dünyada en yüksek standartların uygulandığı bir alandır ve çevre için kritik öneme sahiptir."
Bayraktar, Birleşmiş Milletler’de 25 ülkenin, 2050 yılına kadar nükleer gücün üç katına çıkarılması gerektiği yönünde bir deklarasyona imza attığını hatırlatarak, Almanya gibi gelişmiş ülkelerin de yeniden nükleere dönüş yapabileceğini ifade etti.
'Rusça ve Çince gibi diller büyük avantaj'
Bayraktar, nükleer projelerde yerli ekipman ve insan kaynağının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:
300 öğrenci yurtdışında eğitildi
, mezun olanlar Akkuyu’da çalışmaya başladı.
Sinop ve Trakya’daki projeler için de genç mühendisler yetiştirilecek.
Rusça ve Çince gibi yabancı dillerin öğrenilmesi
, sektörde büyük avantaj sağlayacak.
Türkiye’nin nükleer geleceği
Bayraktar, Türkiye’nin nükleer yakıt üretiminden tedarik zincirine kadar kapsamlı bir planlama içinde olduğunu vurguladı. Akkuyu’daki birinci reaktörün tamamlanma oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya ile birlikte toplamda 12 reaktörlük bir nükleer kapasiteye ulaşılacağını ifade etti.
Son olarak, yeni santral projelerinde araştırma reaktörlerinin de şart koşulduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji programının uluslararası standartlara uygun olarak sürdüğünü dile getirdi.