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Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgede müdahale sürüyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
adana
geri dönüşüm
yangın
yangın söndürme
itfaiye
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Adana Seyhan'da Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Müdahale sürüyorÇevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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adana, geri dönüşüm, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, plastik atık
adana, geri dönüşüm, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, plastik atık

Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor

15:19 20.01.2025
© Eren BozkurtAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Eren Bozkurt
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Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgede müdahale sürüyor.
Adana Seyhan'da Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
© Eren BozkurtAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
Adana
© Eren Bozkurt

Müdahale sürüyor

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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