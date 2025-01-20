https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/adanada-plastik-geri-donusum-tesisinde-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1092868723.html
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgede müdahale sürüyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T15:19+0300
2025-01-20T15:19+0300
2025-01-20T15:19+0300
türkiye
adana
geri dönüşüm
yangın
yangın söndürme
itfaiye
itfaiye ekipleri
plastik atık
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Adana Seyhan'da Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Müdahale sürüyorÇevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/herkesin-basina-gelebilir-ocakta-birakmayin-caydanlik-bomba-gibi-patladi-14-yasindaki-cocuk-yogun-1092687084.html
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adana, geri dönüşüm, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, plastik atık
adana, geri dönüşüm, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, plastik atık
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgede müdahale sürüyor.
Adana Seyhan'da Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.