https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/adanada-plastik-geri-donusum-tesisinde-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1092868723.html

Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgede müdahale sürüyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T15:19+0300

2025-01-20T15:19+0300

2025-01-20T15:19+0300

türkiye

adana

geri dönüşüm

yangın

yangın söndürme

itfaiye

itfaiye ekipleri

plastik atık

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Adana Seyhan'da Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Müdahale sürüyorÇevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/herkesin-basina-gelebilir-ocakta-birakmayin-caydanlik-bomba-gibi-patladi-14-yasindaki-cocuk-yogun-1092687084.html

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adana, geri dönüşüm, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri, plastik atık