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'Herkesin başına gelebilir, ocakta bırakmayın': Çaydanlık bomba gibi patladı, 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu
'Herkesin başına gelebilir, ocakta bırakmayın': Çaydanlık bomba gibi patladı, 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane’de bir kuaför dükkanında çaydanlığın patlamasıyla çıkan yangın, 14 yaşındaki E.B.İ.’nin ağır yaralanmasına neden oldu. Vücudunda 3. derece... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T08:38+0300
2025-01-15T08:38+0300
kağıthane
çaydanlık
yaşam
çay
çay
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patlama
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Olay, 12 Ocak Pazar akşamı saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir kuaför dükkanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla dükkanda vakit geçiren 14 yaşındaki E.B.İ., çay demlemek için ocağa çaydanlık koydu. Ancak genç, arkadaşlarıyla sohbete dalarak çaydanlığı unuttu.Ocakta fazla ısınan çaydanlık patladı ve çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, mutfaktaki buzdolabına sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine E.B.İ., yangını söndürmek için lavabodan su almaya çalıştı ancak alevler kıyafetlerine sıçradı.Alevlerden kurtulmaya çalışırken ağır yaralandıYangını söndürmeye çalışırken kıyafetleri alev alan genç, üstündeki kumaşın eriyip vücuduna yapışması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarılan E.B.İ., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumunun ciddiyeti nedeniyle Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen E.B.İ.’nin vücudunda 3. derece yanık oluştuğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.İtfaiye yangını söndürdü, polis i̇nceleme başlattıOlay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, yangının çaydanlık patlamasıyla başladığı ve buzdolabına sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili detaylı soruşturma başlattı.Amca: 'Durumu hala kritik'Kuaför dükkanının sahibi ve E.B.İ.’nin amcası olan Sait İskender, olayla ilgili açıklamalarda bulundu:“Yeğenim arkadaşlarıyla kuaförde vakit geçiriyordu. Çaydanlığı ocakta unutmuş. Yangını fark edince söndürmeye çalışmış ama korkusundan yardım istememiş. Kıyafetleri vücuduna yapışmış. Ambulans ve itfaiye kısa sürede geldi ama çocuğun durumu ağır. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda ve kollarından, bacaklarından ameliyat oldu. İnşallah toparlar.”Olayın ardındaki i̇hmal ve risklerYangınla birlikte, çocukların bir iş yerinde gözetimsiz kalmasının tehlikeleri bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, iş yerlerinde ve evlerde yangına karşı önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor. Çocukların yangın durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği de dikkat çekilen noktalar arasında yer aldı.
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kağıthane yangın, kağıthane kuaför yangını, 14 yaşındaki çocuk ağır yaralı, çaydanlık patladı yangın çıktı, çaydanlık patlaması sonucu yangın, kağıthane hamidiye mahallesi yangın, e.b.i. yoğun bakımda, 3. derece yanık vakası, kuaförde çaydanlık patladı, yangında çocuklar nasıl korunmalı, kıyafet vücuda yapıştı, kocaeli şehir hastanesi yoğun bakım, itfaiye müdahale etti, kuaförde çıkan yangın, çaydanlık yangını nasıl çıkar, çocukların yangın sırasında davranışları, yangın sonrası ilk yardım, kağıthane'de korkunç olay, kuaförde çocuk kazası
kağıthane yangın, kağıthane kuaför yangını, 14 yaşındaki çocuk ağır yaralı, çaydanlık patladı yangın çıktı, çaydanlık patlaması sonucu yangın, kağıthane hamidiye mahallesi yangın, e.b.i. yoğun bakımda, 3. derece yanık vakası, kuaförde çaydanlık patladı, yangında çocuklar nasıl korunmalı, kıyafet vücuda yapıştı, kocaeli şehir hastanesi yoğun bakım, itfaiye müdahale etti, kuaförde çıkan yangın, çaydanlık yangını nasıl çıkar, çocukların yangın sırasında davranışları, yangın sonrası ilk yardım, kağıthane'de korkunç olay, kuaförde çocuk kazası

'Herkesin başına gelebilir, ocakta bırakmayın': Çaydanlık bomba gibi patladı, 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu

08:38 15.01.2025
© ERDİ DEMİR-AW270383çay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© ERDİ DEMİR-AW270383
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İstanbul Kağıthane’de bir kuaför dükkanında çaydanlığın patlamasıyla çıkan yangın, 14 yaşındaki E.B.İ.’nin ağır yaralanmasına neden oldu. Vücudunda 3. derece yanık oluşan genç, hayati tehlike kaydıyla yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.
Olay, 12 Ocak Pazar akşamı saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir kuaför dükkanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla dükkanda vakit geçiren 14 yaşındaki E.B.İ., çay demlemek için ocağa çaydanlık koydu. Ancak genç, arkadaşlarıyla sohbete dalarak çaydanlığı unuttu.
Ocakta fazla ısınan çaydanlık patladı ve çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, mutfaktaki buzdolabına sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine E.B.İ., yangını söndürmek için lavabodan su almaya çalıştı ancak alevler kıyafetlerine sıçradı.

Alevlerden kurtulmaya çalışırken ağır yaralandı

Yangını söndürmeye çalışırken kıyafetleri alev alan genç, üstündeki kumaşın eriyip vücuduna yapışması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarılan E.B.İ., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumunun ciddiyeti nedeniyle Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen E.B.İ.’nin vücudunda 3. derece yanık oluştuğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

İtfaiye yangını söndürdü, polis i̇nceleme başlattı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, yangının çaydanlık patlamasıyla başladığı ve buzdolabına sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Amca: 'Durumu hala kritik'

Kuaför dükkanının sahibi ve E.B.İ.’nin amcası olan Sait İskender, olayla ilgili açıklamalarda bulundu:
“Yeğenim arkadaşlarıyla kuaförde vakit geçiriyordu. Çaydanlığı ocakta unutmuş. Yangını fark edince söndürmeye çalışmış ama korkusundan yardım istememiş. Kıyafetleri vücuduna yapışmış. Ambulans ve itfaiye kısa sürede geldi ama çocuğun durumu ağır. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda ve kollarından, bacaklarından ameliyat oldu. İnşallah toparlar.”

Olayın ardındaki i̇hmal ve riskler

Yangınla birlikte, çocukların bir iş yerinde gözetimsiz kalmasının tehlikeleri bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, iş yerlerinde ve evlerde yangına karşı önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor. Çocukların yangın durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği de dikkat çekilen noktalar arasında yer aldı.
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