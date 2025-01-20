https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abd-baskani-joe-biden-aile-uyelerine-ozel-af-cikardi-2014-yilindan-itibaren-tum-suclamalardan-1092877086.html
ABD Başkanı Joe Biden aile üyelerine özel af çıkardı: 2014 yılından itibaren tüm suçlamalardan aklandı
ABD Başkanı Joe Biden aile üyelerine özel af çıkardı: 2014 yılından itibaren tüm suçlamalardan aklandı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, görevi bırakmadan saatler önce James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T20:28+0300
2025-01-20T20:28+0300
2025-01-20T20:34+0300
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Joe Biden, başkanlığının sona ermesine dakikalar kala kendi aile üyelerine özel af çıkardı.Başkanlık koltuğunu devreden Biden, aile üyeleri James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden için tam ve koşulsuz af yetkisini kullandı. Adalet Bakanlığı onayıyla alınan kararın 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren işlenmiş olan her türlü suçları kapsayacağı ifade edildi.Hunter Biden yargılanmıştıABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, ateşli silah satın alırken uyuşturucu kullanmayı gizlemek için yalan ifade verdiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.
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joe biden, hunter biden, pedofili, soruşturma, idari soruşturma, uluslararası soruşturma, mahkeme, yüksek mahkeme, mahkeme kararı, af, özel af, af yetkisi
ABD Başkanı Joe Biden aile üyelerine özel af çıkardı: 2014 yılından itibaren tüm suçlamalardan aklandı
20:28 20.01.2025 (güncellendi: 20:34 20.01.2025)
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, görevi bırakmadan saatler önce James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden'e özel af kararını onayladı. Aile üyelerini kapsayan af, 1 Ocak 2014'ten itibaren işlenmiş olan her türlü suçları kapsayacak.
Joe Biden, başkanlığının sona ermesine dakikalar kala kendi aile üyelerine özel af çıkardı.
Başkanlık koltuğunu devreden Biden, aile üyeleri James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden için tam ve koşulsuz af yetkisini kullandı. Adalet Bakanlığı onayıyla alınan kararın 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren işlenmiş olan her türlü suçları kapsayacağı ifade edildi.
Hunter Biden yargılanmıştı
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, ateşli silah satın alırken uyuşturucu kullanmayı gizlemek için yalan ifade verdiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.