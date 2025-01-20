https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abd-baskani-joe-biden-aile-uyelerine-ozel-af-cikardi-2014-yilindan-itibaren-tum-suclamalardan-1092877086.html

ABD Başkanı Joe Biden aile üyelerine özel af çıkardı: 2014 yılından itibaren tüm suçlamalardan aklandı

ABD Başkanı Joe Biden aile üyelerine özel af çıkardı: 2014 yılından itibaren tüm suçlamalardan aklandı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, görevi bırakmadan saatler önce James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T20:28+0300

2025-01-20T20:28+0300

2025-01-20T20:34+0300

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Joe Biden, başkanlığının sona ermesine dakikalar kala kendi aile üyelerine özel af çıkardı.Başkanlık koltuğunu devreden Biden, aile üyeleri James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden için tam ve koşulsuz af yetkisini kullandı. Adalet Bakanlığı onayıyla alınan kararın 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren işlenmiş olan her türlü suçları kapsayacağı ifade edildi.Hunter Biden yargılanmıştıABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, ateşli silah satın alırken uyuşturucu kullanmayı gizlemek için yalan ifade verdiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

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