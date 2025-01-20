https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abd-baskanlik-toreni-basladi-donald-trump-yemin-toreni-saat-kacta-1092872914.html

ABD başkanlık töreni başladı: Donald Trump yemin töreni saat kaçta?

ABD başkanlık töreni başladı: Donald Trump yemin töreni saat kaçta?

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, bugün Kongre binasında düzenlenecek kapalı bir törende yemin ederek göreve başlayacak. 40 yıl sonra bir ilk olan bu... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:24+0300

2025-01-20T17:24+0300

2025-01-20T17:24+0300

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Trump'ın yemin töreni, bugün 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda, TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek.ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in yemin töreni, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saatiyle 12.00’de (TSİ 20.00) gerçekleştirilecek. ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta düzenlenecek yemin töreninin, beklenen aşırı soğuk hava nedeniyle geleneksel olarak yapıldığı açık alan yerine ABD Kongre binası içinde gerçekleştirileceğini duyurdu. ABD'de kapalı alanda tören son olarak 1985 yılında Ronald Reagan için düzenlenmişti.Trump'ın yemin törenine katılan isimler kim?47. ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katılacak önemli isimler arasında şu kişiler yer alıyor:Trump'ın yemin töreni programı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/orbanin-trumptan-beklentisi-yuksek-gunes-bile-farkli-dogacak-brukseli-isgal-edecegim-1092869763.html

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