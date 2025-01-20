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ABD başkanlık töreni başladı: Donald Trump yemin töreni saat kaçta?
ABD başkanlık töreni başladı: Donald Trump yemin töreni saat kaçta?
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, bugün Kongre binasında düzenlenecek kapalı bir törende yemin ederek göreve başlayacak. 40 yıl sonra bir ilk olan bu... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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Trump'ın yemin töreni, bugün 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda, TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek.ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in yemin töreni, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saatiyle 12.00’de (TSİ 20.00) gerçekleştirilecek. ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta düzenlenecek yemin töreninin, beklenen aşırı soğuk hava nedeniyle geleneksel olarak yapıldığı açık alan yerine ABD Kongre binası içinde gerçekleştirileceğini duyurdu. ABD'de kapalı alanda tören son olarak 1985 yılında Ronald Reagan için düzenlenmişti.Trump'ın yemin törenine katılan isimler kim?47. ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katılacak önemli isimler arasında şu kişiler yer alıyor:Trump'ın yemin töreni programı
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donald trump, jd vance, yemin töreni, washington dc, st. john's kilisesi, kongre binası, kapalı tören, boris johnson
donald trump, jd vance, yemin töreni, washington dc, st. john's kilisesi, kongre binası, kapalı tören, boris johnson

ABD başkanlık töreni başladı: Donald Trump yemin töreni saat kaçta?

17:24 20.01.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump ve Senatör JD Vance
Donald Trump ve Senatör JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, bugün Kongre binasında düzenlenecek kapalı bir törende yemin ederek göreve başlayacak. 40 yıl sonra bir ilk olan bu karar, güvenlik endişeleri ve aşırı soğuk hava gerekçesiyle alındı. Kapalı mekanda yemin eden son başkan, 1985’te Ronald Reagan olmuştu.
Trump'ın yemin töreni, bugün 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda, TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in yemin töreni, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saatiyle 12.00’de (TSİ 20.00) gerçekleştirilecek. ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta düzenlenecek yemin töreninin, beklenen aşırı soğuk hava nedeniyle geleneksel olarak yapıldığı açık alan yerine ABD Kongre binası içinde gerçekleştirileceğini duyurdu. ABD'de kapalı alanda tören son olarak 1985 yılında Ronald Reagan için düzenlenmişti.

Trump'ın yemin törenine katılan isimler kim?

47. ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katılacak önemli isimler arasında şu kişiler yer alıyor:
Boris Johnson: Eski İngiltere Başbakanı.
Mark Zuckerberg: Meta (eski Facebook) CEO’su.
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez: Amazon’un kurucusu ve ortağı.
JD Vance ve eşi Usha Vance: Başkan Yardımcısı ve eşi.
Eski ABD Başkanları: Biden, Barack Obama ve George W. Bush (Michelle Obama’nın törene katılmayacağı bildirildi).
Uluslararası Liderler: Çin, İtalya ve Arjantin gibi ülkelerden temsilciler.
Trump Ailesi: Melania Trump, Barron Trump ve geniş aile üyeleri.

Trump'ın yemin töreni programı

Başlangıç: Washington'daki etkinlikler Türkiye saatiyle (TSİ) 17.30'da başlayacak.
Yemin Töreni: Trump’ın TSİ 20.00 civarında yemin etmesi planlanıyor. Tören, aşırı soğuk hava nedeniyle 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda, Kongre binasında gerçekleştirilecek.
Katılımcılar: Yaklaşık 200 bin Trump taraftarının Washington’a gelmesi bekleniyor.
Eski başkanlar geleneksel olarak bu törenlere katılıyor. Başkan Biden’ın Trump’ın yemin töreninde yer alması bekleniyor.
Özel Notlar: Trump, 19. yüzyıldan bu yana bir seçimi kaybettikten sonra ikinci dönemini kazanan ilk başkan oldu. Trump, Biden’ın yemin törenine katılmamıştı, ancak Biden bu kez törende yer alabilir.
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