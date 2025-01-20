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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/2024-yilinda-milyarderlerin-toplam-serveti-2-trilyon-dolar-artti-her-hafta-4-milyarder-ortaya-cikti-1092853986.html
2024 yılında milyarderlerin toplam serveti 2 trilyon dolar arttı: Her hafta 4 milyarder ortaya çıktı
2024 yılında milyarderlerin toplam serveti 2 trilyon dolar arttı: Her hafta 4 milyarder ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Oxfam'ın "Sömürgeciliğin adaletsiz yoksulluğu ve kazanılmamış zenginliği" raporunda milyarderlerin servetinin, 2024'te 2 trilyon dolar arttığı belirlendi... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T11:35+0300
2025-01-20T11:38+0300
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İngiltere merkezli yoksullukla mücadele eden sivil toplum kurumu Oxfam, "Kazananlar Değil Alanlar: Sömürgeciliğin adaletsiz yoksulluğu ve kazanılmamış zenginliği" adlı raporunu bugün yayımladı. Raporda milyarderlerin servetinin 2024 yılındaki rekor artışına dikkat çeken Oxfam, söz konusu servetin 2024 yılında 2023 yılına kıyasla üç kat daha hızlı arttığına dikkat çekti. Gelecek 10 yıl içinde en az 5 trilyonerin olacağını öngören raporda, yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısının 1990'dan bu yana neredeyse hiç değişmediği vurgulanarak "Eşitsizlik kontrolden çıktı" denildi. 'Milyarderlerin servetinin çoğu kazanılmıyor, alınıyor'Oxfam bugün yayımladığı raporunda şu ifadelere yer verdi:Aşırı zenginliğin aşırı yetenek için bir ödül olduğu fikrinin yaygın olduğu, bunun medyada ve popüler kültürde güçlü bir şekilde desteklendiği vurgulanan raporda "Ancak bu algı gerçeklere dayanmamaktadır" denildi. Milyarder servetinin yüzde 60'ı miras, kayırmacılık veya tekelcilikten kaynaklandığı vurgulanarak "2023 yılında ilk kez miras yoluyla girişimciliğe göre daha fazla milyarder yaratılmıştır" ifadeleri yer aldı.'Zengin yüzde 1'e saatte 30 milyon dolar servet aktarılıyor'Sömürgeciliğin devam ettiğinin altı çizilen raporda, "Büyük ölçüde en zengin insanlara fayda sağlayan uzun bir sömürge egemenliği tarihi vardır. Bu sistem hala Küresel Güney'den Küresel Kuzey'deki süper zengin yüzde 1'e saatte 30 milyon dolarlık bir servet aktarmaktadır. Bu durum tersine çevrilmelidir" denildi. Raporda 2024 yılında milyarderlerin toplam servetinin 2 trilyon ABD doları arttığına ve 204 yeni milyarder yaratıldığına dikkat çekildi. Bu da haftada ortalama neredeyse dört yeni milyarder anlamına gelmektedir.'Mevcut devam ederse yoksulluğun bitmesi bir yüzyıldan fazla sürecek'Dünya Bankası yoksullukla ilgili en son raporunda, mevcut büyüme oranlarının devam etmesi ve eşitsizliğin azalmaması halinde yoksulluğun sona ermesinin bir yüzyıldan fazla süreceğini hesaplamaktadır. Raporda ayrıca insanlığın sadece yüzde 8'inin eşitsizliğin düşük olduğu ülkelerde yaşadığı ifade edildi. Tarihi sömürgecilikten milyarder sömürgeciliğineOxfam raporunda şu ifadeler dikkat çekti:
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oxfam, dünya bankası, milyarder, dolar milyarderi, milyarderler raporu
oxfam, dünya bankası, milyarder, dolar milyarderi, milyarderler raporu

2024 yılında milyarderlerin toplam serveti 2 trilyon dolar arttı: Her hafta 4 milyarder ortaya çıktı

11:35 20.01.2025 (güncellendi: 11:38 20.01.2025)
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Oxfam'ın "Sömürgeciliğin adaletsiz yoksulluğu ve kazanılmamış zenginliği" raporunda milyarderlerin servetinin, 2024'te 2 trilyon dolar arttığı belirlendi. Raporda ayrıca geçen sene 204 yeni milyarder ortaya çıktığı, bunun da haftada 4 milyardere denk geldiği vurgulanıp "Eşitsizlik kontrolden çıktı" denildi.
İngiltere merkezli yoksullukla mücadele eden sivil toplum kurumu Oxfam, "Kazananlar Değil Alanlar: Sömürgeciliğin adaletsiz yoksulluğu ve kazanılmamış zenginliği" adlı raporunu bugün yayımladı. Raporda milyarderlerin servetinin 2024 yılındaki rekor artışına dikkat çeken Oxfam, söz konusu servetin 2024 yılında 2023 yılına kıyasla üç kat daha hızlı arttığına dikkat çekti.
Gelecek 10 yıl içinde en az 5 trilyonerin olacağını öngören raporda, yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısının 1990'dan bu yana neredeyse hiç değişmediği vurgulanarak "Eşitsizlik kontrolden çıktı" denildi.

'Milyarderlerin servetinin çoğu kazanılmıyor, alınıyor'

Oxfam bugün yayımladığı raporunda şu ifadelere yer verdi:
"En son yıllık eşitsizlik raporumuz olan 'Kazananlar Değil Alanlar', milyarderlerin servetlerinin yüzde 60'ının miras, kayırmacılık ya da tekel gücünden geldiğini ve bunların nasıl kazanılmayıp alındığını ortaya koymaktadır."
Aşırı zenginliğin aşırı yetenek için bir ödül olduğu fikrinin yaygın olduğu, bunun medyada ve popüler kültürde güçlü bir şekilde desteklendiği vurgulanan raporda "Ancak bu algı gerçeklere dayanmamaktadır" denildi. Milyarder servetinin yüzde 60'ı miras, kayırmacılık veya tekelcilikten kaynaklandığı vurgulanarak "2023 yılında ilk kez miras yoluyla girişimciliğe göre daha fazla milyarder yaratılmıştır" ifadeleri yer aldı.

'Zengin yüzde 1'e saatte 30 milyon dolar servet aktarılıyor'

Sömürgeciliğin devam ettiğinin altı çizilen raporda, "Büyük ölçüde en zengin insanlara fayda sağlayan uzun bir sömürge egemenliği tarihi vardır. Bu sistem hala Küresel Güney'den Küresel Kuzey'deki süper zengin yüzde 1'e saatte 30 milyon dolarlık bir servet aktarmaktadır. Bu durum tersine çevrilmelidir" denildi. Raporda 2024 yılında milyarderlerin toplam servetinin 2 trilyon ABD doları arttığına ve 204 yeni milyarder yaratıldığına dikkat çekildi. Bu da haftada ortalama neredeyse dört yeni milyarder anlamına gelmektedir.

'Mevcut devam ederse yoksulluğun bitmesi bir yüzyıldan fazla sürecek'

Dünya Bankası yoksullukla ilgili en son raporunda, mevcut büyüme oranlarının devam etmesi ve eşitsizliğin azalmaması halinde yoksulluğun sona ermesinin bir yüzyıldan fazla süreceğini hesaplamaktadır. Raporda ayrıca insanlığın sadece yüzde 8'inin eşitsizliğin düşük olduğu ülkelerde yaşadığı ifade edildi.

Tarihi sömürgecilikten milyarder sömürgeciliğine

Oxfam raporunda şu ifadeler dikkat çekti:

"Zehirli ağacın meyvesi: Tarihi sömürgeciliğin günümüz eşitsizliğini nasıl etkilediği. Bugünün eşitsiz dünyası, acımasız sömürge tarihinin damgasıyla silinmez bir şekilde yanmıştır. Bu, derinden eşitsiz bir dünya yaratmıştır."

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