Putin: Batı, klasik sömürgecilik geleneklerini sürdürüyor
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Х Парламентского форума БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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Rusya lideri Putin, sözde 'altın milyar' ülkelerindeki yönetici elitlerin klasik sömürgecilik geleneklerine dayanan politikalara bağlılığını koruduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS dönem başkanı Rusya'nın St.Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Parlamenter Forumu'nda konuştu.
Tarihsel mantığa aykırı davranan ve çoğu zaman kendi halklarının uzun vadeli çıkarlarına zarar veren Batılı ülkelerin 'kimsenin görmediği, kimsenin tartışmadığı ve kimsenin resmi olarak kabul etmediği' sözde kurallarla düzeni sağlamaya çalıştığını kaydeden Putin, "Bu tür kurallar, klasik sömürgeciliğin en iyi geleneklerinde olduğu gibi, kendilerini istisnai gören ve kendi isteklerini dünyanın geri kalanına dikte etme hakkını kendilerinde bulan ülkelerin çıkarları doğrultusunda, her duruma göre yeniden yazılıyor ve ayarlanıyor" ifadelerini kullandı.
Tarihsel mantığa aykırı davranan ve çoğu zaman kendi halklarının uzun vadeli çıkarlarına zarar veren Batılı ülkelerin 'kimsenin görmediği, kimsenin tartışmadığı ve kimsenin resmi olarak kabul etmediği' sözde kurallarla düzeni sağlamaya çalıştığını kaydeden Putin, "Bu tür kurallar, klasik sömürgeciliğin en iyi geleneklerinde olduğu gibi, kendilerini istisnai gören ve kendi isteklerini dünyanın geri kalanına dikte etme hakkını kendilerinde bulan ülkelerin çıkarları doğrultusunda, her duruma göre yeniden yazılıyor ve ayarlanıyor" ifadelerini kullandı.
'BRICS yeni küresel düzenin temel taşlarından biri'
Rusya Devlet Başkanı, BRICS'i oluşmakta olan çok kutuplu küresel düzenin temel taşlarından biri olarak niteleyerek, bu grubun hem Küresel Güney hem de Doğu ülkelerinin, ayrıca tüm dünyadaki BRICS destekçilerinin çıkarlarını giderek artan derecede temsil ettiğini vurguladı.
Putin, BRICS ülkelerinin grubun faaliyetlerine ilgi duyan tüm ülkelerle etkileşimi güçlendirmeye açık olduğu mesajını da verdi.
Rusya'nın BRICS dönem başkanlığındaki ana amacını tüm BRICS ülkelerinin kademeli kalkınmasını sağlayacak en elverişli koşulların sağlanması olduğunu söyleyen Putin, "Birlikte, dayanışma içinde hareket ederek, ülkelerimizin ekonomi, yatırım, teknoloji ve insan potansiyelini azami düzeyde gerçekleştirebileceğimize, BRICS'in küresel süreçler üzerindeki yapıcı etkisini güçlendirebileceğimize ve içinde yaşadığımız dünyayı daha güvenli ve çok daha uyumlu hale getirebileceğimize inanıyorum" dedi.
Putin, BRICS ülkelerinin grubun faaliyetlerine ilgi duyan tüm ülkelerle etkileşimi güçlendirmeye açık olduğu mesajını da verdi.
Rusya'nın BRICS dönem başkanlığındaki ana amacını tüm BRICS ülkelerinin kademeli kalkınmasını sağlayacak en elverişli koşulların sağlanması olduğunu söyleyen Putin, "Birlikte, dayanışma içinde hareket ederek, ülkelerimizin ekonomi, yatırım, teknoloji ve insan potansiyelini azami düzeyde gerçekleştirebileceğimize, BRICS'in küresel süreçler üzerindeki yapıcı etkisini güçlendirebileceğimize ve içinde yaşadığımız dünyayı daha güvenli ve çok daha uyumlu hale getirebileceğimize inanıyorum" dedi.