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Yeni doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza geçirip ölen polis memuru Bilal Keskin'e tören düzenlendi
Yeni doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza geçirip ölen polis memuru Bilal Keskin'e tören düzenlendi
Sputnik Türkiye
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 4 gün önce doğan ve özel bir hastanede tedavi altında olan bebeğine anne... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa'da, 4 gün önce baba olan polis memuru Bilal Keskin babalık iznindeydi. Hastanede yatan bebeğine sabah saatlerinde anne sütü götürürken trafik kazası geçiren Bilal Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 29 yaşındaki polis memuru Bilal Keskin'in cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Buradaki törene, Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin ve yakınları ile Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı.Kısa süre önce doğum yaptığı belirtilen Esma Keskin'in tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende, Keskin'in öz geçmişi okundu, ardından dua edildi. Memleketi Giresun'a uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanına götürülen Keskin'in cenazesinin yarın Giresun'un Güce ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-yunus-emre-gecti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-aldi-1092466072.html
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bursa il emniyet müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, bursa, osmangazi, trafik kazası
bursa il emniyet müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, bursa, osmangazi, trafik kazası

Yeni doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza geçirip ölen polis memuru Bilal Keskin'e tören düzenlendi

11:03 19.01.2025
© AA / Fatih ÇapkınYeni doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza geçirip ölen polis memuruna tören düzenlendi
Yeni doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza geçirip ölen polis memuruna tören düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA / Fatih Çapkın
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 4 gün önce doğan ve özel bir hastanede tedavi altında olan bebeğine anne sütü götürürken yaptığı kazada ağır yaralanmıştı. Keskin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Keskin için dün tören düzenlendi.
Bursa'da, 4 gün önce baba olan polis memuru Bilal Keskin babalık iznindeydi. Hastanede yatan bebeğine sabah saatlerinde anne sütü götürürken trafik kazası geçiren Bilal Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 29 yaşındaki polis memuru Bilal Keskin'in cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Buradaki törene, Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin ve yakınları ile Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı.
Kısa süre önce doğum yaptığı belirtilen Esma Keskin'in tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende, Keskin'in öz geçmişi okundu, ardından dua edildi. Memleketi Giresun'a uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanına götürülen Keskin'in cenazesinin yarın Giresun'un Güce ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
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