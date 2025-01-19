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Sömestr tatili başladı: Okullar tekrar ne zaman açılacak?
Sömestr tatili başladı: Okullar tekrar ne zaman açılacak?
Sputnik Türkiye
Okullarda 1. dönemin sona ermesiyle birlikte 15 tatil başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 15 tatil 20 Ocak 2025'te başlayacak ve 31 Ocak 2025'te sona erecek.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre, 15 tatil (yarıyıl tatili) 17 Ocak itibariyle başladı. 15 tatil ve sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili bu sene 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak. İkinci ara tatili ne zaman?İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, özel okul, e-okul, okul öncesi eğitim, okul servisi, karne, öğrenci, türk öğrenci
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, özel okul, e-okul, okul öncesi eğitim, okul servisi, karne, öğrenci, türk öğrenci

Sömestr tatili başladı: Okullar tekrar ne zaman açılacak?

18:10 19.01.2025
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA
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Okullarda 1. dönemin sona ermesiyle birlikte 15 tatil başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların tatil ve kapanış tarihleri de belli oldu. Buna göre Ocak ayında 16 günlük sömestr tatili uygulanacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 15 tatil 20 Ocak 2025'te başlayacak ve 31 Ocak 2025'te sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre, 15 tatil (yarıyıl tatili) 17 Ocak itibariyle başladı. 15 tatil ve sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili bu sene 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.

İkinci ara tatili ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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MEB duyurdu: Karneler ne zaman alınacak?
10 Ocak, 23:56
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