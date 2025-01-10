https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meb-duyurdu-karneler-ne-zaman-alinacak-1092556294.html

MEB duyurdu: Karneler ne zaman alınacak?

MEB duyurdu: Karneler ne zaman alınacak?

Sputnik Türkiye

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri 13-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T23:56+0300

2025-01-10T23:56+0300

2025-01-10T23:56+0300

türkiye

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Okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' olacak.Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla geçen yıl başlatılan 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' uygulaması, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu hale getirildi. Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimi de odağa alan etkinlikler, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.Bakanlık, faaliyetler için bir uygulama kılavuzu yayımladı. Kılavuza göre, etkinlikler okul, öğretmen, veli ve öğrencilerin iş birliğiyle organize edilecek. Faaliyetler, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü üzerinden merkezi olarak tanımlandı. Öğrencilerin etkinlik bilgileri, sosyal etkinlik içerikli karnelerinde yer alacak.Dönem Sonu Faaliyet Haftası'nda ne yapılır?13 Ocak Pazartesi14 Ocak Salı15 Ocak Çarşamba16 Ocak PerşembeKarneler 17 Ocak’ta dağıtılacak16 Ocak Perşembe günü tamamlanacak faaliyet haftasının ardından öğrenciler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak. İlkokul 1. sınıflarda ise karne yerine sosyal-duygusal becerileri içeren 'gelişim raporu' uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ogretmenler-grev-karari-aldi-13-ocak-pazartesi-gunu-okullar-tatil-mi-1092437894.html

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dönem sonu faaliyet haftası nedir, okullar ne zaman kapanacak, e-okul