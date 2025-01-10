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MEB duyurdu: Karneler ne zaman alınacak?
MEB duyurdu: Karneler ne zaman alınacak?
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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri 13-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T23:56+0300
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Okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' olacak.Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla geçen yıl başlatılan 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' uygulaması, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu hale getirildi. Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimi de odağa alan etkinlikler, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.Bakanlık, faaliyetler için bir uygulama kılavuzu yayımladı. Kılavuza göre, etkinlikler okul, öğretmen, veli ve öğrencilerin iş birliğiyle organize edilecek. Faaliyetler, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü üzerinden merkezi olarak tanımlandı. Öğrencilerin etkinlik bilgileri, sosyal etkinlik içerikli karnelerinde yer alacak.Dönem Sonu Faaliyet Haftası'nda ne yapılır?13 Ocak Pazartesi14 Ocak Salı15 Ocak Çarşamba16 Ocak PerşembeKarneler 17 Ocak’ta dağıtılacak16 Ocak Perşembe günü tamamlanacak faaliyet haftasının ardından öğrenciler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak. İlkokul 1. sınıflarda ise karne yerine sosyal-duygusal becerileri içeren 'gelişim raporu' uygulanacak.
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dönem sonu faaliyet haftası nedir, okullar ne zaman kapanacak, e-okul
dönem sonu faaliyet haftası nedir, okullar ne zaman kapanacak, e-okul

MEB duyurdu: Karneler ne zaman alınacak?

23:56 10.01.2025
© AAOkullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri 13-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' başlıyor. Bakanlık, öğrencilerin derslere ara verirken hafta boyuncu kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacaklarını açıkladı. Peki, okullar ne zaman tatil?
Okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' olacak.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla geçen yıl başlatılan 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' uygulaması, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu hale getirildi. Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimi de odağa alan etkinlikler, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.
Bakanlık, faaliyetler için bir uygulama kılavuzu yayımladı. Kılavuza göre, etkinlikler okul, öğretmen, veli ve öğrencilerin iş birliğiyle organize edilecek. Faaliyetler, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü üzerinden merkezi olarak tanımlandı. Öğrencilerin etkinlik bilgileri, sosyal etkinlik içerikli karnelerinde yer alacak.

Dönem Sonu Faaliyet Haftası'nda ne yapılır?

13 Ocak Pazartesi

Yetenek Paylaşım Saati: Gönüllü öğretmen ve öğrenciler atölye çalışmaları, sunumlar ve söyleşiler düzenleyecek.
Hitabet Oyunları-Münazara: Öğrenciler, hitabet becerilerini geliştirecek münazaralara katılacak.
Bilgi Yarışması: Her okul, sınıflarda bilgi yarışmaları düzenleyecek.

14 Ocak Salı

Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Meslek gruplarından uzman konuşmacılar, öğrencilerle buluşacak.
Roller Tartışıyor: Öğrenciler, farklı konularda roller üzerinden tartışmalar yapacak.
Oyun Saati: Drama ve kutu oyunları oynanacak.

15 Ocak Çarşamba

Bir Fikrim Var Saati: Dünya ve toplumsal konular hakkında fikir alışverişi yapılacak.
Hitabet Yarışı: Sınıflar arasında hitabet yarışmaları düzenlenecek.
Belgesel ve Animasyon Gösterimi: Yaş gruplarına uygun belgesel ve animasyonlar izletilecek.

16 Ocak Perşembe

İyiliği Paylaş Saati: Öğrenciler, iyilik yapma kavramını tartışacak.
Kelime Oyunları: Sınıf düzeyine uygun kelime oyunları düzenlenecek.
Sergi: Dönem boyunca yapılan çalışmalar sergilenecek.

Karneler 17 Ocak’ta dağıtılacak

16 Ocak Perşembe günü tamamlanacak faaliyet haftasının ardından öğrenciler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak. İlkokul 1. sınıflarda ise karne yerine sosyal-duygusal becerileri içeren 'gelişim raporu' uygulanacak.
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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Öğretmenler grev kararı aldı: 13 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?
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